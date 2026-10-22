Getty/GOAL
Traduit par
L’Inter Miami, le « club idéal » pour Neymar ? Anderson soutient un transfert en MLS pour retrouver Lionel Messi et défend avec passion la superstar brésilienne face à ses détracteurs
Le meilleur buteur de l’histoire du Brésil a pris sa retraite internationale
Après avoir subi une grave blessure au genou alors qu’il était sous contrat avec Al-Hilal, club de Saudi Pro League, Neymar est retourné dans son club formateur, Santos, une fois libéré de son lucratif contrat au Moyen-Orient.
De retour dans son pays natal, le meneur de jeu de 34 ans a connu des hauts et des bas, chacun de ses gestes et chacune de ses performances étant décortiqués dans les moindres détails. Il a également connu d’autres problèmes physiques.
Ces problèmes l’ont empêché d’avoir l’impact espéré lors de la Coupe du monde 2026. Des larmes ont coulé avant l’annonce de sa retraite internationale, avec 130 sélections et un total record de 80 buts à son actif.
- Getty
Neymar retrouvera-t-il Messi et Suarez en MLS ?
Le contrat de Neymar à Santos expirera avant la fin de l’année civile. Certains estiment qu’il pourrait être tenté de poursuivre le rêve nord-américain à ce moment-là, avec la possibilité de reformer la « MSN » aux côtés de Messi et Luis Suarez à l’Inter Miami.
Anderson estime qu’un nouveau transfert de star aurait beaucoup de sens pour Sir David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami. L’ancien milieu de Manchester United et du Brésil, qui s’exprimait en partenariat avec talkSPORT Bet Online Slots, a déclaré à GOAL, interrogé sur un départ de Neymar en Floride : « Je pense qu’il va y aller. »
« Neymar n’a plus besoin d’argent aujourd’hui. Ce n’est pas une question d’argent. Il s’agit de trouver le cadre idéal pour qu’il puisse jouer. Je pense que si Neymar disputait tous les matches de la Coupe du monde, je pense que le Brésil pourrait aller un peu plus loin. »
Anderson défend Neymar face aux critiques dans son pays natal
Anderson a ensuite évoqué le désir de Neymar d’échapper à l’attention dont il fait l’objet au Brésil : « On a tellement parlé de lui avant la Coupe du monde. Les gens disaient : « Pourquoi l’emmener ? » Si vous ne l’emmenez pas, les gens parlent. Si vous l’emmenez, les gens parlent.
« Les médias brésiliens sont très durs avec Neymar. Si Neymar jouait pour n’importe quelle autre sélection, l’Angleterre ou une autre, les gens seraient fous de lui. Les gens ne comprennent pas ce que Neymar a fait pour le PSG. Personne ne connaissait le PSG avant son arrivée. Quand on regarde tous les matches que Neymar a joués pour le PSG, c’est incroyable. Il se jouait des autres joueurs !
« Vous appelez quelqu’un qui travaille à la télévision au Brésil : « Je ne pense pas que Neymar soit un grand joueur. » Neymar a marqué le plus de buts en sélection. Neymar n’a simplement pas remporté de Coupe du monde. Neymar a gagné la Copa América. Neymar a remporté les Jeux olympiques. Neymar a gagné la Ligue des champions. Neymar marque le plus de buts. Comment ça, Neymar n’est pas un grand joueur ?!
« Ce gars aide 2 000 enfants par jour. Citez-moi un autre joueur qui fait ça. Sadio Mane fait beaucoup de choses en Afrique. Neymar a donné de sa poche. Il a fourni de la nourriture à 2 000 personnes. Chaque jour. 2 000 enfants chaque jour. Pourquoi les gens ne parlent-ils pas de ça ?
« Les gens qui comprennent le football le défendent toujours, parce que nous savons comment les choses fonctionnent au Brésil. Mes enfants pleurent quand Neymar quitte la sélection. Mes enfants ne pleurent pas pour moi ! Ils pleurent pour Nemar.
« Pour cette génération, au cours des 20 dernières années, ce gars a rendu tellement d’enfants heureux. Il a aidé tellement de personnes dans le pays, là où le gouvernement ne les aide pas. Il faut beaucoup d’argent pour aider 2 000 enfants. Leur fournir à manger chaque jour. Tout le monde ne peut pas faire ça. Il paie de sa poche.
« Les gens répètent : « Mauvais caractère, mauvais gènes. » Citez-moi un autre joueur qui fournit à manger chaque jour à 2 000 enfants. De sa poche. Je n’en connais pas. Peu importe, je le défendrai toujours. Parce que je pense que Neymar est l’un des meilleurs joueurs que j’aie vus jouer. Un joueur parmi les tout meilleurs. Prenez toutes les générations de la sélection brésilienne. Tous les joueurs. Neymar a été au sommet.
« C’est autre chose si vous n’aimez pas la personne. Si vous avez de l’argent, vous devez avoir un hélicoptère, vous devez avoir un bateau, vous devez dépenser. Si vous ne dépensez pas, vos enfants dépenseront. Certains enfants font n’importe quoi avec votre argent. Vous travaillez si dur qu’il faut en profiter.
« Et certains joueurs brésiliens n’aiment pas ce gars. Moi, je suis content quand il achète un hélicoptère. Il le mérite. Il a travaillé pour ça. C’est son propre argent. Vous ne l’aimez pas parce qu’il a un hélicoptère ? Allons donc. C’est stupide.
« Les gens oublient qu’il aide 2 000 enfants chaque jour. Personne ne le dit. Personne à la télévision. Je ne le vois jamais. Il n’en parle pas. Il ne dit pas : « J’aide. » Il reste discret. Il reste discret chaque année. Chaque année, il récolte 30 à 40 millions pour son association caritative.
« Je respecte les gens comme lui parce que, là d’où je viens, j’étais très pauvre. J’ai quitté la maison à 11 ans, sans argent. Sans rien. Ma mère avait quatre enfants. Elle les élevait seule. Et que Dieu bénisse Neymar, il a un bon père qui veille sur lui. Si j’avais eu quelqu’un comme son père, comme sa mère, j’aurais probablement plus d’argent.
« Ce n’est pas le cas de beaucoup de gens au Brésil. Beaucoup de joueurs viennent de familles très pauvres. J’ai vécu au club de Grêmio pendant deux ans. En bas. Sous le stade, là où s’installent les gens qui y travaillent. J’ai vécu là. Avec Lucas Leiva, de Liverpool. Nous vivions ensemble en bas.
« Certains joueurs n’ont pas leur famille auprès d’eux. Neymar a un bon père et une bonne mère pour l’aider, lui et sa carrière : ils ont toujours pris soin de lui et veillé sur lui. Ce garçon a obtenu ce qu’il méritait.
« Il ne remporte pas qu’une seule coupe. Il gagne la Ligue des champions, il gagne le championnat, il gagne avec la sélection, il marque le plus de buts. Pour moi, je pense que c’est suffisant. C’est un grand joueur.
« C’est très triste qu’il n’ait pas remporté le Ballon d’Or. Comment expliquer aux gens de mon époque qu’il n’a pas remporté le Ballon d’Or ? C’est fou. Mais c’est un très, très grand joueur. Prenez Ronaldo. Il n’a jamais gagné la Ligue des champions. Vous dites que Ronaldo est un grand joueur. C’est la beauté du football. Les gens critiquent Neymar sans raison. »
- Getty/GOAL
Neymar sera libre à la fin de son contrat avec Santos
Au fil de sa remarquable carrière, Neymar a appris à ignorer le brouhaha qu’il suscite autour de lui. Il essaie de jouer avec le sourire, ses gestes techniques éblouissants visant avant tout à divertir les foules et à faire se lever les supporters.
Ce cirque itinérant pourrait bientôt faire ses valises pour les États-Unis. La question s’est posée de savoir si la MLS avait besoin d’une autre superstar vieillissante, mais nul doute que « MSN » à Miami ferait rêver un public du monde entier.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles