Anderson a ensuite évoqué le désir de Neymar d’échapper à l’attention dont il fait l’objet au Brésil : « On a tellement parlé de lui avant la Coupe du monde. Les gens disaient : « Pourquoi l’emmener ? » Si vous ne l’emmenez pas, les gens parlent. Si vous l’emmenez, les gens parlent.

« Les médias brésiliens sont très durs avec Neymar. Si Neymar jouait pour n’importe quelle autre sélection, l’Angleterre ou une autre, les gens seraient fous de lui. Les gens ne comprennent pas ce que Neymar a fait pour le PSG. Personne ne connaissait le PSG avant son arrivée. Quand on regarde tous les matches que Neymar a joués pour le PSG, c’est incroyable. Il se jouait des autres joueurs !

« Vous appelez quelqu’un qui travaille à la télévision au Brésil : « Je ne pense pas que Neymar soit un grand joueur. » Neymar a marqué le plus de buts en sélection. Neymar n’a simplement pas remporté de Coupe du monde. Neymar a gagné la Copa América. Neymar a remporté les Jeux olympiques. Neymar a gagné la Ligue des champions. Neymar marque le plus de buts. Comment ça, Neymar n’est pas un grand joueur ?!

« Ce gars aide 2 000 enfants par jour. Citez-moi un autre joueur qui fait ça. Sadio Mane fait beaucoup de choses en Afrique. Neymar a donné de sa poche. Il a fourni de la nourriture à 2 000 personnes. Chaque jour. 2 000 enfants chaque jour. Pourquoi les gens ne parlent-ils pas de ça ?

« Les gens qui comprennent le football le défendent toujours, parce que nous savons comment les choses fonctionnent au Brésil. Mes enfants pleurent quand Neymar quitte la sélection. Mes enfants ne pleurent pas pour moi ! Ils pleurent pour Nemar.

« Pour cette génération, au cours des 20 dernières années, ce gars a rendu tellement d’enfants heureux. Il a aidé tellement de personnes dans le pays, là où le gouvernement ne les aide pas. Il faut beaucoup d’argent pour aider 2 000 enfants. Leur fournir à manger chaque jour. Tout le monde ne peut pas faire ça. Il paie de sa poche.

« Les gens répètent : « Mauvais caractère, mauvais gènes. » Citez-moi un autre joueur qui fournit à manger chaque jour à 2 000 enfants. De sa poche. Je n’en connais pas. Peu importe, je le défendrai toujours. Parce que je pense que Neymar est l’un des meilleurs joueurs que j’aie vus jouer. Un joueur parmi les tout meilleurs. Prenez toutes les générations de la sélection brésilienne. Tous les joueurs. Neymar a été au sommet.

« C’est autre chose si vous n’aimez pas la personne. Si vous avez de l’argent, vous devez avoir un hélicoptère, vous devez avoir un bateau, vous devez dépenser. Si vous ne dépensez pas, vos enfants dépenseront. Certains enfants font n’importe quoi avec votre argent. Vous travaillez si dur qu’il faut en profiter.

« Et certains joueurs brésiliens n’aiment pas ce gars. Moi, je suis content quand il achète un hélicoptère. Il le mérite. Il a travaillé pour ça. C’est son propre argent. Vous ne l’aimez pas parce qu’il a un hélicoptère ? Allons donc. C’est stupide.

« Les gens oublient qu’il aide 2 000 enfants chaque jour. Personne ne le dit. Personne à la télévision. Je ne le vois jamais. Il n’en parle pas. Il ne dit pas : « J’aide. » Il reste discret. Il reste discret chaque année. Chaque année, il récolte 30 à 40 millions pour son association caritative.

« Je respecte les gens comme lui parce que, là d’où je viens, j’étais très pauvre. J’ai quitté la maison à 11 ans, sans argent. Sans rien. Ma mère avait quatre enfants. Elle les élevait seule. Et que Dieu bénisse Neymar, il a un bon père qui veille sur lui. Si j’avais eu quelqu’un comme son père, comme sa mère, j’aurais probablement plus d’argent.

« Ce n’est pas le cas de beaucoup de gens au Brésil. Beaucoup de joueurs viennent de familles très pauvres. J’ai vécu au club de Grêmio pendant deux ans. En bas. Sous le stade, là où s’installent les gens qui y travaillent. J’ai vécu là. Avec Lucas Leiva, de Liverpool. Nous vivions ensemble en bas.

« Certains joueurs n’ont pas leur famille auprès d’eux. Neymar a un bon père et une bonne mère pour l’aider, lui et sa carrière : ils ont toujours pris soin de lui et veillé sur lui. Ce garçon a obtenu ce qu’il méritait.

« Il ne remporte pas qu’une seule coupe. Il gagne la Ligue des champions, il gagne le championnat, il gagne avec la sélection, il marque le plus de buts. Pour moi, je pense que c’est suffisant. C’est un grand joueur.

« C’est très triste qu’il n’ait pas remporté le Ballon d’Or. Comment expliquer aux gens de mon époque qu’il n’a pas remporté le Ballon d’Or ? C’est fou. Mais c’est un très, très grand joueur. Prenez Ronaldo. Il n’a jamais gagné la Ligue des champions. Vous dites que Ronaldo est un grand joueur. C’est la beauté du football. Les gens critiquent Neymar sans raison. »