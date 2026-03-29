L'Inter Miami entame des discussions avec Casemiro, le milieu de terrain de Manchester United, qui serait « ouvert » à un partenariat avec Lionel Messi

Selon Fabrizio Romano, l'Inter Miami aurait soumis une première offre à l'entourage de Casemiro dans le but de renforcer ses rangs avec une nouvelle star du football européen. La franchise détenue par David Beckham cherche activement à s'adjoindre les services d'un vétéran capable d'assurer une présence durable au milieu de terrain, et la capacité du Brésilien à contrôler le jeu est considérée comme parfaitement adaptée au schéma tactique de Javier Mascherano. Si le joueur est séduit par le mode de vie et l'ambitieux projet sportif de Miami, tout accord final dépendra des conditions financières proposées.

Les Herons ne sont toutefois pas les seuls prétendants en lice. Casemiro reste un joueur très convoité, avec plusieurs offres actuellement sur son bureau provenant de clubs à travers l'Europe et de la lucrative Saudi Pro League. Malgré la concurrence, la capacité de Miami à offrir un partenariat avec Messi et une transition vers la vie aux États-Unis pourrait s'avérer être un avantage significatif.