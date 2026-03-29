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L'Inter Miami entame des discussions avec Casemiro, le milieu de terrain de Manchester United, qui serait « ouvert » à un partenariat avec Lionel Messi
Un partenariat avec Messi pourrait voir le jour
Selon Fabrizio Romano, l'Inter Miami aurait soumis une première offre à l'entourage de Casemiro dans le but de renforcer ses rangs avec une nouvelle star du football européen. La franchise détenue par David Beckham cherche activement à s'adjoindre les services d'un vétéran capable d'assurer une présence durable au milieu de terrain, et la capacité du Brésilien à contrôler le jeu est considérée comme parfaitement adaptée au schéma tactique de Javier Mascherano. Si le joueur est séduit par le mode de vie et l'ambitieux projet sportif de Miami, tout accord final dépendra des conditions financières proposées.
Les Herons ne sont toutefois pas les seuls prétendants en lice. Casemiro reste un joueur très convoité, avec plusieurs offres actuellement sur son bureau provenant de clubs à travers l'Europe et de la lucrative Saudi Pro League. Malgré la concurrence, la capacité de Miami à offrir un partenariat avec Messi et une transition vers la vie aux États-Unis pourrait s'avérer être un avantage significatif.
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« C'est réglé » - Son départ d'Old Trafford est confirmé
La carrière de ce joueur de 34 ans à Manchester United touche rapidement à sa fin, quelle que soit sa forme actuelle. Malgré un regain de forme en fin de saison qui a ravi de nombreux supporters du Nord-Ouest, le Brésilien a confirmé qu’il n’y aurait pas de revirement de dernière minute concernant son avenir.
« Je m'amuse toujours beaucoup [à Manchester] », a récemment déclaré Casemiro à The Athletic. « Je pense que l'annonce est désormais faite. L'affection que les supporters m'ont témoignée est immense. Mais je crois sincèrement que la décision est prise et définitive. Je profite pleinement de l'instant présent. Je pense que ces derniers matchs à Manchester United seront des moments difficiles [sur le plan émotionnel]. » Ce départ à la fin de la saison marque la fin d'un passage de quatre ans au cours duquel il a contribué à deux victoires en coupe nationale.
Les obstacles contractuels ont été levés pour le marché des agents libres
Afin de faciliter un départ en douceur, Manchester United et Casemiro ont conclu un accord stratégique en début d’année pour s’assurer qu’aucun obstacle juridique ou financier ne viendrait entraver son départ. Le contrat initial du milieu de terrain chevronné prévoyait une prolongation d’un an à Old Trafford s’il disputait 35 matches de Premier League cette saison. Il était en bonne voie de déclencher cette clause, qui aurait contraint Manchester United à lui verser son salaire hebdomadaire de 350 000 livres sterling pendant une année supplémentaire. Cependant, les deux parties ont renoncé à une clause spécifique de prolongation liée à la performance figurant dans son contrat. Cette décision mutuelle permet à l'entraîneur Michael Carrick de continuer à sélectionner le Brésilien sur la seule base de ses mérites sportifs, sans que la direction ne se soucie des déclencheurs financiers.
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L'influence de Carrick et sa dernière mission
Même si son avenir se profile ailleurs, Casemiro n'a pas tari d'éloges sur l'influence que Carrick a eue sur son jeu ces derniers mois. L'entraîneur, lui-même légendaire milieu défensif des Red Devils, a aidé le Brésilien à retrouver l'une de ses meilleures formes depuis son arrivée en provenance du Real Madrid. Casemiro a attribué l'amélioration de la dynamique de l'équipe et sa remontée vers une place de qualification pour la Ligue des champions à la maîtrise de Carrick de ce poste.
« Michael est un spécialiste de mon poste sur le terrain, c'était un très grand joueur », a déclaré Casemiro. « Cela facilite grandement les choses et il est toujours en communication avec nous. J'ai le sentiment que nous sommes dans une bonne dynamique en ce moment à Manchester et mon objectif est désormais de ramener le club en Ligue des champions. »