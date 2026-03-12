Getty Images Sport
L'Inter Miami de Lionel Messi prêt à rivaliser avec la Juventus pour recruter la star de Manchester City lors du mercato estival
Inter Miami se lance dans la course pour recruter la superstar de Man City
L'Inter Miami n'est pas seul dans cette quête, puisque l'ancien club de Silva, Benfica, rêve d'un retour au bercail, tandis que Galatasaray suit également la situation de près, selon la Gazzetta dello Sport. Cependant, la perspective de jouer aux côtés de Messi aux États-Unis est un argument de poids. Silva gagne actuellement entre 7 et 8 millions d'euros nets par an, plus des primes, un chiffre que Miami et la Juve évaluent actuellement alors qu'ils préparent leurs offres pour le milieu de terrain polyvalent.
La Juventus envisage un double coup ambitieux
La Gazzetta affirme que les dirigeants de la Juventus, Damien Comolli et Marco Ottolini, ont déjà pris contact pour étudier la possibilité de faire venir Silva à Turin. La poursuite de Silva s'inscrit dans une stratégie plus large visant à identifier les meilleurs agents libres susceptibles de renforcer l'équipe sans frais de transfert excessifs. Outre la star de City, la Vieille Dame a également jeté son dévolu sur Leon Goretzka, du Bayern Munich. Ces deux joueurs correspondent au profil haut de gamme recherché par la Juventus, mais tout accord dépendra probablement de la qualification du club pour la Ligue des champions la saison prochaine, afin de garantir à la fois la puissance financière et le prestige nécessaires pour battre la concurrence.
Goretzka annonce son départ du Bayern Munich
Goretzka a déjà confirmé qu'il quitterait le Bayern à l'expiration de son contrat en juin. L'international allemand est impatient de relever un nouveau défi, déclarant : « Je serais tenté de vivre une expérience à l'étranger : c'est peut-être ma dernière chance ». Cette déclaration a mis la Juventus en état d'alerte, même si elle doit faire face à la concurrence acharnée d'Arsenal, qui serait la destination rêvée du joueur.
Si la Premier League reste une menace, la Juve mise sur le projet de Luciano Spalletti pour attirer le joueur de 31 ans en Serie A. Le salaire actuel de Goretzka, qui s'élève à près de 7 millions d'euros nets par an, est à la portée des Bianconeri, à condition qu'ils puissent se débarrasser d'autres joueurs très bien payés.
La qualification pour la Ligue des champions est la clé
Pour la Juventus, les prochaines semaines sur le terrain seront déterminantes pour son succès sur le marché des transferts. L'accès aux 60 millions d'euros de primes versées par l'UEFA est essentiel pour répondre aux exigences salariales de stars telles que Silva et Goretzka. Le club occupe actuellement la quatrième place de la Serie A et espère qu'une bonne fin de saison lui donnera l'avantage nécessaire pour convaincre ces stars mondiales de choisir Turin plutôt que Miami, Londres ou Lisbonne.
À l'approche du mercato estival, la bataille entre l'élite européenne traditionnelle et la puissance montante de la MLS se cristallisera autour du combat pour Silva. Le projet ambitieux de l'Inter Miami sous la houlette de David Beckham, mené par Messi, huit fois vainqueur du Ballon d'Or, constitue une véritable menace pour les plans de la Juventus.
