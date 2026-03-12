L'Inter Miami de Lionel Messi prêt à rivaliser avec la Juventus pour recruter la star de Manchester City lors du mercato estival

Goretzka a déjà confirmé qu'il quitterait le Bayern à l'expiration de son contrat en juin. L'international allemand est impatient de relever un nouveau défi, déclarant : « Je serais tenté de vivre une expérience à l'étranger : c'est peut-être ma dernière chance ». Cette déclaration a mis la Juventus en état d'alerte, même si elle doit faire face à la concurrence acharnée d'Arsenal, qui serait la destination rêvée du joueur.

Si la Premier League reste une menace, la Juve mise sur le projet de Luciano Spalletti pour attirer le joueur de 31 ans en Serie A. Le salaire actuel de Goretzka, qui s'élève à près de 7 millions d'euros nets par an, est à la portée des Bianconeri, à condition qu'ils puissent se débarrasser d'autres joueurs très bien payés.