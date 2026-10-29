L’Inter Miami de Lionel Messi ouvrira la saison sprint 2027 de la MLS face au FC Cincinnati le 19 février

La saison de printemps 2027 de la MLS sera la première du genre, chaque équipe disputant 14 matches de saison régulière. Chaque club affrontera une fois ses 14 adversaires de conférence, avec sept matches à domicile et sept à l’extérieur. La ligue organisera ensuite une phase finale qui aura des conséquences importantes malgré ce calendrier réduit.

Les play-offs de la MLS Cup détermineront les qualifications pour la Coupe des champions de la CONCACAF et la Leagues Cup, tandis que les vainqueurs entreront également dans l’histoire en décrochant le titre de champions de la ligue.