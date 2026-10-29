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L’Inter Miami de Lionel Messi ouvrira la saison sprint 2027 de la MLS face au FC Cincinnati le 19 février
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Format de la saison de sprint
La saison de printemps 2027 de la MLS sera la première du genre, chaque équipe disputant 14 matches de saison régulière. Chaque club affrontera une fois ses 14 adversaires de conférence, avec sept matches à domicile et sept à l’extérieur. La ligue organisera ensuite une phase finale qui aura des conséquences importantes malgré ce calendrier réduit.
Les play-offs de la MLS Cup détermineront les qualifications pour la Coupe des champions de la CONCACAF et la Leagues Cup, tandis que les vainqueurs entreront également dans l’histoire en décrochant le titre de champions de la ligue.
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Le début de la saison
La saison de printemps du championnat débutera le week-end du 19 février. Le match d’ouverture opposera l’Inter Miami au FC Cincinnati dans le sud de la Floride, et 13 autres rencontres se joueront au cours du samedi et du dimanche.
Parmi les affiches de la première semaine figurent un duel entre le Nashville SC, vainqueur du Supporters’ Shield, et le New York City FC, ainsi qu’un affrontement californien entre le San Diego FC et le LAFC à Los Angeles.
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La fin de saison
La saison régulière du championnat s’achèvera avec le Decision Day, le 8 mai. Tous les matches de la conférence Est débuteront trois heures avant ceux de la conférence Ouest. Un derby de l’Hudson opposant le New York City FC aux New York Red Bulls sera l’affiche principale de cette journée. En raison du calendrier, des places en playoffs pourraient encore se jouer jusqu’à ce dernier jour.
Après le Decision Day, les huit meilleures équipes de chaque conférence participeront aux playoffs. Un tournoi à élimination directe désignera les vainqueurs des deux conférences, qui s’affronteront en finale de la MLS Cup lors du week-end du Memorial Day. Le calendrier complet des playoffs sera annoncé ultérieurement.
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Quelle est la suite ?
Avant que l’attention ne se tourne vers la saison printanière, la MLS doit encore terminer sa saison 2026. Chaque équipe a encore deux matches à disputer avant le début des playoffs de la MLS en novembre.
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