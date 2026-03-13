Goal.com
En direct
Grafica Kone Inter desk larga 2026
Gabriele Stragapede

Traduit par

L'Inter : Manu Koné, la coqueluche de Chivu et Ausilio : un profil apprécié, la demande de la Roma et ce qui se dit sur son avenir

Les Nerazzurri continuent de suivre le milieu de terrain des Giallorossi, qui fait l'objet d'un vif intérêt de la part de la direction et du staff technique milanais.

Une pensée récurrente, une idée qui continue de hanter l'esprit des dirigeants nerazzurri : Manu Koné figure toujours sur la liste de l'Inter

Le prochain mercato du club de Viale della Liberazione sera certainement crucial, notamment au milieu de terrain où Henrikh Mkhitaryan pourrait quitter les Nerazzurri à la fin de son contrat, Hakan Calhanoglu est sans cesse courtisé par Galatasaray et l'avenir de Davide Frattesi est encore incertain. Entre les fins de contrat et la nécessité d'un renouvellement, les Milanais pourraient bien se refaire une beauté au milieu de terrain.

C'est aussi pour ces raisons que le milieu de terrain de la formation giallorossa figure toujours dans le carnet du directeur sportif Piero Ausilio en vue d'un éventuel transfert futur. Mais quelle est la situation actuelle ?

  • LA BOULE DE CHIVU ET D'AUSILIO

    D'après ce que rapporte Fabrizio Romano dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube en italien, il est certainement trop tôt pour parler d'éventuelles négociations concernant Manu Koné. Le milieu de terrain français né en 2001 reste une priorité pour l'Inter, et cela ne fait guère de doute.

    Le Français est un profil extrêmement apprécié par le club de Viale della Liberazione, en particulier par le directeur sportif Ausilio et l'entraîneur Cristian Chivu. C'est un nom absolument important, surligné en rouge sur la liste des objectifs pour l'avenir des Nerazzurri.

    Koné serait le renfort idéal pour redonner de la vitalité au milieu de terrain : grâce à son tempérament, il offrirait une protection adéquate aux joueurs les plus créatifs.

    • Publicité

  • LES COULISSES

    Rappelons que Koné avait longtemps été dans le viseur de l'Inter lors du mercato estival, en août 2025. La Roma avait ensuite fermé la porte à tout transfert de manière catégorique, Gasperini et l'ensemble des dirigeants s'étant exprimés publiquement, mettant ainsi rapidement un terme à toute possibilité de transfert du Français vers Milan.

  • LA SITUATION DE LA ROME ET LA CONCURRENCE

    Et qu'en est-il de la situation actuelle ?

    Selon Romano, la Roma n'a pas l'intention de faire de rabais : quiconque voudra Koné devra présenter une offre importante à la direction romaine. Il faut également tenir compte du fait que le club giallorosso est conscient qu’il y aura en Europe un grand mouvement de milieux de terrain présentant les caractéristiques du Français (Manchester City, United, Arsenal, Chelsea, le PSG, le Bayern de Munich, toutes des équipes qui tenteront d’intégrer un joueur dans leur milieu de terrain) et que pour la Roma, ce joueur né en 2001 figure parmi les meilleurs et les plus importants milieux de terrain du moment.

    Reste-t-il sur la liste des cibles potentielles de l'Inter ? Certainement, mais ce n'est pas une opération dont la Roma parlera ou qui sera envisagée pour le moment, alors que l'équipe est engagée en Europa League et en quête de la 4e place en championnat. La stratégie de mercato de la Roma dépendra de sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions, ce qui pourrait l'amener à sacrifier une star tout en enregistrant une plus-value importante afin de respecter les contraintes du Fair-play financier.

    Si jamais la Roma devait envisager de céder Koné, elle formulerait des exigences financières absolument élevées.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Como crest
Como
COM
Roma crest
Roma
ROM
0