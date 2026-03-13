L'Inter : Manu Koné, la coqueluche de Chivu et Ausilio : un profil apprécié, la demande de la Roma et ce qui se dit sur son avenir

Une pensée récurrente, une idée qui continue de hanter l'esprit des dirigeants nerazzurri : Manu Koné figure toujours sur la liste de l'Inter

Le prochain mercato du club de Viale della Liberazione sera certainement crucial, notamment au milieu de terrain où Henrikh Mkhitaryan pourrait quitter les Nerazzurri à la fin de son contrat, Hakan Calhanoglu est sans cesse courtisé par Galatasaray et l'avenir de Davide Frattesi est encore incertain. Entre les fins de contrat et la nécessité d'un renouvellement, les Milanais pourraient bien se refaire une beauté au milieu de terrain.

C'est aussi pour ces raisons que le milieu de terrain de la formation giallorossa figure toujours dans le carnet du directeur sportif Piero Ausilio en vue d'un éventuel transfert futur. Mais quelle est la situation actuelle ?