L'Inter, les yeux rivés sur Thuram : il se débloque avec l'équipe nationale. Un but et une passe décisive contre la Colombie en match amical, mettant fin à une disette qui durait depuis 2023

41e minute de la première mi-temps : Akliouche s'échappe sur la droite, centre au cœur de la surface où Thuram, laissé coupablement seul par les défenseurs centraux colombiens, s'élève plus haut que le gardien Montero, dont la sortie est maladroite, et inscrit le 2-0 d'une frappe qui heurte la transversale avant de finir au fond des filets. Le premier but avait été marqué à la demi-heure de jeu par Doué.

À la 56e minute, il offre également la passe décisive pour le doublé de Doué, un ballon glissé à ras de terre depuis la droite pour l'arrivée de la jeune star du PSG, qui profite de l'erreur du joueur de la Juventus Cabal. Le match de Thuram s'est terminé à la 78e minute, lorsqu'il a cédé sa place à Mbappé juste après le but de Campaz qui a porté le score à 3-1.