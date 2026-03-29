Marcus Thuram fait parler de lui et envoie un signal à la France et à l'Inter à l'approche de la fin de saison qui mènera à la Coupe du monde 2026. L'attaquant nerazzurro, titularisé par le sélectionneur français Didier Deschamps lors du match amical contre la Colombie, a inscrit de la tête le but du 2-0, mettant ainsi fin à une disette en sélection qui durait depuis le 18 novembre 2023, date d'une large victoire 14-0 à Gibraltar.
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L'Inter, les yeux rivés sur Thuram : il se débloque avec l'équipe nationale. Un but et une passe décisive contre la Colombie en match amical, mettant fin à une disette qui durait depuis 2023
LE BUT, PUIS L'ASSISTANCE
41e minute de la première mi-temps : Akliouche s'échappe sur la droite, centre au cœur de la surface où Thuram, laissé coupablement seul par les défenseurs centraux colombiens, s'élève plus haut que le gardien Montero, dont la sortie est maladroite, et inscrit le 2-0 d'une frappe qui heurte la transversale avant de finir au fond des filets. Le premier but avait été marqué à la demi-heure de jeu par Doué.
À la 56e minute, il offre également la passe décisive pour le doublé de Doué, un ballon glissé à ras de terre depuis la droite pour l'arrivée de la jeune star du PSG, qui profite de l'erreur du joueur de la Juventus Cabal. Le match de Thuram s'est terminé à la 78e minute, lorsqu'il a cédé sa place à Mbappé juste après le but de Campaz qui a porté le score à 3-1.
LA SAISON DE THURAM
Après cette disette en sélection nationale, les choses ne vont pas mieux à l'Inter pour l'ancien attaquant du Borussia Mönchengladbach : la blessure de Lautaro Martinez a mis à genoux l'attaque nerazzurra, Thuram n'a plus marqué avec son club depuis la victoire 5-0 à Reggio Emilia contre Sassuolo le 8 février, et son bilan pour 2026 est de 3 buts et 3 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues jusqu'à présent.
Si l'on considère l'ensemble de la saison, Thuram a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 23 apparitions en Serie A, 2 buts et 1 passe décisive en 9 apparitions en Ligue des champions, 2 buts et 1 passe décisive en 3 apparitions en Coupe d'Italie et 1 but en 1 apparition en Supercoupe. Au total, cela fait 12 buts et 5 passes décisives en 36 apparitions avec l'Inter en 2025/26.