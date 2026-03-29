Marcus Thuram fait parler de lui et envoie un signal à la France et à l'Inter à l'approche de la fin de saison qui mènera à la Coupe du monde 2026. L'attaquant nerazzurro, titularisé par le sélectionneur français Didier Deschamps lors du match amical contre la Colombie, a inscrit de la tête le but du 2-0, mettant fin à une disette en sélection qui durait depuis le 18 novembre 2023, date d'une large victoire 14-0 à Gibraltar.
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L'Inter surveille Thuram : il se débloque en sélection nationale. Un but et une passe décisive contre la Colombie lors d'un match amical, mettant fin à une disette qui durait depuis 2023
LE BUT, PUIS L'ASSISTANCE
41e minute de la première mi-temps : Akliouche s'échappe sur la droite, centre au milieu où Thuram, laissé seul par les défenseurs centraux colombiens, s'élève plus haut que le gardien Montero, qui sort trop tard, et marque le 2-0 d'une frappe qui touche la barre transversale avant de finir au fond des filets. Le premier but avait été inscrit à la demi-heure de jeu par Doué.
À la 56e minute, Doué réalise également une passe décisive pour son doublé, un ballon glissé à ras de terre depuis la droite pour l'arrivée de la jeune star du PSG qui signe ainsi son doublé.
LA SAISON DE THURAM
Après cette disette en sélection nationale, les choses ne vont pas mieux à l'Inter pour l'ancien attaquant du Borussia Mönchengladbach : la blessure de Lautaro Martinez a mis à genoux l'attaque nerazzurra, Thuram n'a plus marqué avec son club depuis la victoire 5-0 à Reggio Emilia contre Sassuolo, le 8 février, et son bilan pour 2026 est de 3 buts et 3 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues jusqu'à présent.
Si l'on considère l'ensemble de la saison, Thuram a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 23 apparitions en Serie A, 2 buts et 1 passe décisive en 9 apparitions en Ligue des champions, 2 buts et 1 passe décisive en 3 apparitions en Coupe d'Italie et 1 but en 1 apparition en Supercoupe. Au total, cela fait 12 buts et 5 passes décisives en 36 apparitions avec l'Inter en 2025/26.