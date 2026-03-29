41e minute de la première mi-temps : Akliouche s'échappe sur la droite, centre au milieu où Thuram, laissé seul par les défenseurs centraux colombiens, s'élève plus haut que le gardien Montero, qui sort trop tard, et marque le 2-0 d'une frappe qui touche la barre transversale avant de finir au fond des filets. Le premier but avait été inscrit à la demi-heure de jeu par Doué.

À la 56e minute, Doué réalise également une passe décisive pour son doublé, un ballon glissé à ras de terre depuis la droite pour l'arrivée de la jeune star du PSG qui signe ainsi son doublé.