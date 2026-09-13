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Parma Calcio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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L’Inter fonce immédiatement sur Romano et Mendy : un recruteur milanais à Atalanta-Cagliari

Inter
Mercato
Cagliari
A. Romano
P. Mendy

Le club lombard est toujours à la recherche de nouveaux talents et garde aussi un œil sur ceux de Cagliari

L’Inter continue de suivre de près les jeunes talents de la scène italienne et regarde aussi du côté de Cagliari : Alessandro Romano et Paul Mendy figurent sur les tablettes de la direction de l’Inter.


Un observateur de l’Inter était en effet présent à la New Balance Arena à l’occasion d’Atalanta-Cagliari, avec pour objectif de suivre de près le milieu de terrain né en 2006 et l’attaquant sénégalais, auteur du but qui a offert à l’équipe de Pisacane l’avantage provisoire. C’est ce que rapporte Pasquale Guarro.

  • Des évaluations particulièrement positives pour Romano, apprécié pour sa qualité technique, sa propreté dans la gestion du ballon et sa capacité à lire le jeu. Le profil du jeune milieu de terrain est davantage interprété comme celui d’un milieu défensif dans un entrejeu à deux, plutôt que comme celui d’un relayeur. Très bonnes impressions également pour Mendy, un talent qui a montré des qualités et une marge de progression importantes. L’attaquant sénégalais, au-delà du but inscrit, aurait convaincu les observateurs de l’Inter par son potentiel et par une base technique et athlétique sur laquelle il serait encore possible de construire.

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