L’Inter continue de suivre de près les jeunes talents de la scène italienne et regarde aussi du côté de Cagliari : Alessandro Romano et Paul Mendy figurent sur les tablettes de la direction de l’Inter.





Un observateur de l’Inter était en effet présent à la New Balance Arena à l’occasion d’Atalanta-Cagliari, avec pour objectif de suivre de près le milieu de terrain né en 2006 et l’attaquant sénégalais, auteur du but qui a offert à l’équipe de Pisacane l’avantage provisoire. C’est ce que rapporte Pasquale Guarro.