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Benjamin Pavard MarsigliaGetty Images

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L'Inter exclut tout nouveau prêt pour Pavard : quel impact sur le bilan et la valorisation ? Les scénarios possibles pour l'été

Inter
Serie A
Mercato
B. Pavard

Le joueur français ne figure pas dans les plans de Chivu.

Après une saison compliquée à Marseille, Benjamin Pavard va revenir à l’Inter. Les Phocéens ont décidé de ne pas lever l’option d’achat du défenseur, qui rentre donc à Milan avec un salaire élevé, de 5 millions d’euros par an, considéré comme trop onéreux par la direction nerazzurra au vu des standards actuels.

Un dossier épineux pour le club lombard, qui n’envisage pas de conserver l’ancien Bavarois, non retenu dans les plans de Chivu. La direction a déjà tracé sa feuille de route pour le mercato : trouver un acheteur définitif.

  • LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

    Pavard ne rentre pas dans les plans de Chivu. L’« échange » avec Akanji cet été s’est révélé très fructueux pour les Nerazzurri, et l’avenir du Français est scellé : il partira. Selon Sport Mediaset, toutefois, la direction de Viale della Liberazione n’envisage pas un nouveau prêt.

    Après le non-rachat par Marseille, l’Inter, qui avait déboursé 31,3 millions d’euros pour le recruter en 2023, entend désormais le céder définitivement.

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  • COMBIEN DEMANDE L'INTER

    Après avoir perdu une recette potentielle de 15 millions d'euros suite au non-levé de l'option d'achat par Marseille, l'Inter ne semble pas disposée à baisser beaucoup le montant que les Français auraient dû payer.

    Les Nerazzurri ne considèrent qu’un transfert définitif, estimé entre 10 et 15 millions d’euros, afin d’éviter une moins-value et d’économiser un salaire annuel de 5 millions d’euros.

  • Quel est le coût de Pavard pour les finances du club ?

    Le défenseur, toujours éligible au « Décret Croissance », coûte 6,55 M€ de salaire brut annuel à l’Inter. L’amortissement annuel s’élève à 6,26 M€, et après trois saisons, le coût résiduel atteint 12,52 M€. Ce montant représente donc le plancher à récupérer pour éviter une moins-value.

    En intégrant sa rémunération, le coût annuel total du défenseur pour l’Inter atteint 12,81 M€ bruts par saison.

  • LA SAISON DE PAVARD

    Au cours de la dernière saison à Marseille, Pavard a disputé un total de 36 matchs, marquant un but et délivrant trois passes décisives toutes compétitions confondues, d'abord sous les ordres de Roberto De Zerbi, puis sous ceux d'Habib Beye.