Après une saison compliquée à Marseille, Benjamin Pavard va revenir à l’Inter. Les Phocéens ont décidé de ne pas lever l’option d’achat du défenseur, qui rentre donc à Milan avec un salaire élevé, de 5 millions d’euros par an, considéré comme trop onéreux par la direction nerazzurra au vu des standards actuels.

Un dossier épineux pour le club lombard, qui n’envisage pas de conserver l’ancien Bavarois, non retenu dans les plans de Chivu. La direction a déjà tracé sa feuille de route pour le mercato : trouver un acheteur définitif.