L’Inter et l’Atalanta ont finalisé ce jeudi l’accord concernant Palestra. Bonus et pourcentage sur une éventuelle revente ultérieure inclus, l’opération pourrait dépasser 50 millions d’euros

Après avoir finalisé l’ensemble des modalités avec le joueur, qui s’apprête à signer un contrat de cinq ans avec un salaire annuel net d’environ 3 millions d’euros, la volonté inébranlable de Palestra de ne pas considérer d’autres offres de la Premier League (Chelsea et Manchester City avaient pourtant sondé le terrain) a constitué un atout majeur pour que le club lombard prenne et conserve la pole position. Ces derniers jours, les discussions ont permis de combler l’écart entre l’offre et la demande et de se rapprocher d’un accord définitif sur les montants de l’opération.