Nous y voilà. Pour Marco Palestra, aujourd’hui pourrait être le jour décisif à l’Inter. L’arrivée à Milan, ces dernières heures, de l’agent Alessandro Lucci, qui défend les intérêts de l’ailier né en 2005, indique que les négociations entre le club nerazzurro et l’Atalanta sont entrées dans leur phase finale.
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L’Inter et l’Atalanta ont finalisé ce jeudi l’accord concernant Palestra. Bonus et pourcentage sur une éventuelle revente ultérieure inclus, l’opération pourrait atteindre plus de 50 millions d’euros
ACCORD TOTAL
Détails de l’accord finalisés avec le joueur, qui s’apprête à signer un contrat de cinq ans à environ 3 millions d’euros nets par saison, la volonté inébranlable de Palestra de ne pas considérer d’autres offres de la Premier League (Chelsea et Manchester City avaient pourtant sondé le terrain) a constitué un atout majeur pour que le club lombard prenne et conserve la pole position. Ces derniers jours, les discussions ont permis de combler l’écart entre l’offre et la demande et de se rapprocher d’un accord définitif sur les montants de l’opération.
L'Atalanta a pris le dessus sur son adversaire.
Selon Fabrizio Romano, le transfert s’élèverait à environ 50 millions d’euros, primes comprises. Ce montant pourrait encore augmenter grâce à un pourcentage sur une éventuelle revente, point que l’Inter et l’Atalanta doiventfinaliser lors d’une réunion imminente. Une fois l’accord trouvé, les traditionnelles visites médicales et signatures seront rapidement programmées. Marco Palestra se trouve ainsi à deux doigts de succéder à Denzel Dumfries et de devenir la première recrue estivale des Nerazzurri.