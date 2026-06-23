L’Inter et l’Atalanta ont finalisé ce jeudi l’accord concernant Palestra. Bonus et pourcentage sur une éventuelle revente ultérieure inclus, l’opération pourrait atteindre plus de 50 millions d’euros

Détails de l’accord finalisés avec le joueur, qui s’apprête à signer un contrat de cinq ans à environ 3 millions d’euros nets par saison, la volonté inébranlable de Palestra de ne pas considérer d’autres offres de la Premier League (Chelsea et Manchester City avaient pourtant sondé le terrain) a constitué un atout majeur pour que le club lombard prenne et conserve la pole position. Ces derniers jours, les discussions ont permis de combler l’écart entre l’offre et la demande et de se rapprocher d’un accord définitif sur les montants de l’opération.