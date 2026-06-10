Concernant ce dernier point, la question est ailleurs. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a débloqué 150 millions d’euros pour offrir un renfort offensif au nouvel entraîneur José Mourinho.





Les dix attaquants les plus chers au monde s’appellent Yamal, Haaland, Mbappé, Olise, Kvaratskhelia, Vinicius, Doué, Saka, Alvarez et Dembélé. Deux évoluent déjà au Real Madrid, les huit autres sont sous contrat avec des clubs capables de résister : Bayern Munich, PSG, Manchester City, Arsenal et Barcelone.





Juste derrière, à la porte du top 10, on trouve le capitaine de l’Inter. Si, comme le suggérait Chivu, le mercato estival réserve souvent des surprises pendant une Coupe du monde, et que Lautaro, but après but, emmenait l’Argentine vers les sommets, le Real Madrid pourrait alors mettre 150 millions d’euros sur la table pour l’enrôler. Quelle serait alors la réponse de l’Inter ? Une telle offre, colossale, serait évidemment difficile à refuser pour Oaktree, tout comme pour n’importe quel propriétaire de club italien, même si l’Inter affiche un bilan positif pour la deuxième année consécutive.