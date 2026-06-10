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L'Inter envisagerait-elle de céder Thuram pour recruter Vlahovic ? Non, toutefois si le Real Madrid mettait 150 millions d'euros sur Lautaro…

Inter
FEATURES
Opinion
D. Vlahovic
M. Thuram
L. Martinez
Serie A

Chivu pourrait vivre un véritable calvaire sur le marché des transferts durant l’été de la Coupe du monde.

Cristian Chivu aborde le mercato estival avec un optimisme mesuré.


Le technicien du champion d’Italie en titre a confié à Dazn : « Pour la saison prochaine, nous avons déjà prévu des plans A et des plans B pour chaque poste, mais en août, tout peut arriver car des imprévus surviennent toujours. D’ailleurs, lors d’un été de Coupe du monde, la situation peut vite tourner au casse-tête. »

  • LES 7 MERVEILLEUX

    Depuis 1982, au moins un joueur de l’Inter est toujours présent en finale de la Coupe du monde.


    Pour l’édition 2026, sept Nerazzurri sont concernés : Manuel Akanji (Suisse), Ange-Yoan Bonny (Côte d’Ivoire), Petar Šćepović (Croatie), Hakan Çalhanoğlu (Turquie), Denzel Dumfries (Pays-Bas), Lautaro Martínez (Argentine) et Marcus Thuram (France).


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  • Dusan et Tikus

    Le joueur était annoncé partant, mais ce scénario a été évité grâce à une excellente fin de saison, décisive pour le gain du Scudetto.


    Néanmoins, certains supporters nerazzurri verraient d’un bon œil son départ, afin de générer une plus-value substantielle : arrivé libre, l’attaquant français dispose d’une clause libératoire de 85 millions d’euros.


    L’idée serait ensuite de le remplacer par une autre recrue à coût zéro : Dusan Vlahovic, qui quittera la Juventus en tant que joueur libre.


  • RÉPONSE ÉVIDENTE

    Ce scénario de mercato, aussi séduisant soit-il sur le papier, ressemble plus à un cauchemar qu’à un rêve pour l’Inter.


    Les seuls avantages seraient démographiques (le Serbe a quatre ans de moins que le Français) et financiers, mais uniquement au moment de l’achat et de la cession des contrats. Cependant, Vlahovic réclamerait un salaire encore plus élevé que les 6 millions d’euros nets par an de Thuram.


    Sur le plan tactique, le débat est encore plus net : Vlahovic est un avant-centre pur,tandis que Thuram peut évoluer sur tout le front de l’attaque. Or, l’Inter dispose déjà de Lautaro Martínez dans l’axe et compte sur Pio Esposito pour l’avenir.


  • 150 millions d’euros du Real Madrid ?

    Concernant ce dernier point, la question est ailleurs. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a débloqué 150 millions d’euros pour offrir un renfort offensif au nouvel entraîneur José Mourinho.


    Les dix attaquants les plus chers au monde s’appellent Yamal, Haaland, Mbappé, Olise, Kvaratskhelia, Vinicius, Doué, Saka, Alvarez et Dembélé. Deux évoluent déjà au Real Madrid, les huit autres sont sous contrat avec des clubs capables de résister : Bayern Munich, PSG, Manchester City, Arsenal et Barcelone.


    Juste derrière, à la porte du top 10, on trouve le capitaine de l’Inter. Si, comme le suggérait Chivu, le mercato estival réserve souvent des surprises pendant une Coupe du monde, et que Lautaro, but après but, emmenait l’Argentine vers les sommets, le Real Madrid pourrait alors mettre 150 millions d’euros sur la table pour l’enrôler. Quelle serait alors la réponse de l’Inter ? Une telle offre, colossale, serait évidemment difficile à refuser pour Oaktree, tout comme pour n’importe quel propriétaire de club italien, même si l’Inter affiche un bilan positif pour la deuxième année consécutive.