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L'Inter envisage de s'aligner sur la demande de Tottenham, qui réclame 30 millions de livres sterling pour Djed Spence, alors que le grand club de Serie A s'est décidé à recruter l'arrière latéral anglais
L'Inter intensifie sa quête de renforts après les performances en Coupe du monde
Selon la *Gazzetta*, l’Inter a désigné Spence comme cible prioritaire pour renforcer le poste d’arrière latéral, impressionné par ses performances lors de la Coupe du monde. L’international anglais a retenu l’attention du club grâce à sa vitesse de récupération et à son travail défensif, éléments clés du style de jeu à haute intensité que l’Inter souhaite adopter.
Toutefois, son parcours dans le tournoi suscite aussi des inquiétudes : la notoriété grandissante de l’Anglais pourrait faire grimper sa valeur de transfert et attirer des concurrents. Pour éviter toute surenchère, le président Beppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio ont donc décidé d’accélérer les négociations.
Selon la même source, le club milanais serait désormais disposé à relever son offre, initialement fixée à environ 21 millions de livres sterling, plus des bonus, pour une autre cible. Tottenham devrait réclamer entre 30 et 35 millions de livres sterling pour le joueur de 25 ans, et l’Inter se montre prêt à augmenter son investissement.
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Chivu donne son feu vert
Le recrutement de Spence bénéficie du soutien total de Chivu, lequel serait séduit par la polyvalence du défenseur. Avant de se rendre récemment en Allemagne, l’entraîneur roumain a réuni les dirigeants du club pour réaffirmer son souhait de le recruter. Chivu voit en Spence un joueur capable d’évoluer aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche, apportant ainsi une flexibilité tactique qui fait défaut à l’effectif actuel.
Tout en respectant les directives financières fixées par les propriétaires d’Oaktree, le conseil d’administration nerazzurro serait prêt à « lever le pied » sur le montant du transfert. Si les discussions n’en sont pas encore à un stade avancé, ce changement de position financière indique la détermination du club à faire de Spence un élément clé de son projet pour la saison à venir.
Le prix de l'ambition à Milan
L’augmentation des investissements à ce poste témoigne de l’ambition des Nerazzurri. Depuis le transfert très médiatisé de Denzel Dumfries vers le Real Madrid de José Mourinho, l’Inter peine à trouver un remplaçant à la hauteur. Le recrutement de Marco Palestra n’a pas abouti comme prévu, et la piste Anan Khalaili, envisagée comme solution de secours, a tragiquement capoté après un examen médical révélant un problème cardiaque, bouleversant ainsi la carrière de l’international israélien.
D’autres pistes restent actives : Nahuel Molina, Vanderson (Monaco) et Guela Doué (Strasbourg) sont surveillés au cas où les discussions avec Tottenham échoueraient.
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Des négociations sont attendues après la Coupe du monde.
Les négociations officielles doivent s’ouvrir après la Coupe du monde, Spence étant encore attendu pour la petite finale avec l’Angleterre. L’Inter garde confiance dans l’intérêt du joueur pour un transfert au Giuseppe Meazza, mais tout accord final dépendra d’un accord avec Tottenham, qui s’annonce ferme sur sa valorisation.
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