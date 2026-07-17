Selon la *Gazzetta*, l’Inter a désigné Spence comme cible prioritaire pour renforcer le poste d’arrière latéral, impressionné par ses performances lors de la Coupe du monde. L’international anglais a retenu l’attention du club grâce à sa vitesse de récupération et à son travail défensif, éléments clés du style de jeu à haute intensité que l’Inter souhaite adopter.

Toutefois, son parcours dans le tournoi suscite aussi des inquiétudes : la notoriété grandissante de l’Anglais pourrait faire grimper sa valeur de transfert et attirer des concurrents. Pour éviter toute surenchère, le président Beppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio ont donc décidé d’accélérer les négociations.

Selon la même source, le club milanais serait désormais disposé à relever son offre, initialement fixée à environ 21 millions de livres sterling, plus des bonus, pour une autre cible. Tottenham devrait réclamer entre 30 et 35 millions de livres sterling pour le joueur de 25 ans, et l’Inter se montre prêt à augmenter son investissement.







