Voici le communiqué de l'Inter.





«La pelouse verte, le soleil dans le ciel, le maillot nerazzurro sur la pelouse et dans les tribunes, une ambiance de fête. Des instants qui fascinent, surtout vus à travers les yeux d’un enfant. Des moments qu’Aleksandar Stanković a vécus dès ses premiers pas, alors que son père Dejan collectionnait les titres avec l’Inter. Né à Milan le 3 août 2005, le jeune Aleksandar a découvert le maillot nerazzurro dès son plus jeune âge, arpentant la pelouse de San Siro lors des célébrations du Scudetto. Ces couleurs se sont ancrées en lui, alors que le football coulait déjà dans ses veines : son premier souvenir lié au ballon rond est un petit match disputé avec ses frères au centre d’entraînement d’Appiano Gentile, sous le regard de José Mourinho qui observait de loin.





Un lien naturel, inévitable pour qui baigne dans la passion des supporters nerazzurri. Une histoire faite d’émotions fortes, comme celles qu’Aleksandar a ressenties lorsqu’il a revêtu le maillot de l’Inter en intégrant le centre de formation à 12 ans, après un essai convaincant contre l’Ausonia. Un coup de foudre nourri par le temps et l’engagement au sein des équipes de jeunes nerazzurre, où il s’est façonné en tant que footballeur et en tant qu’homme, sous l’aile de Cristian Chivu, qui lui a confié à plusieurs reprises le brassard de capitaine, et aux côtés de Pio Esposito, avec qui il a partagé des moments mémorables.





Enfant, il rêvait de suivre les traces de son père ; il a étudié son style de jeu et a hérité de son poste de milieu de terrain, mais il s’est formé à sa manière, développant une intelligence tactique, une puissance physique et une polyvalence qui lui permettent d’évoluer aussi bien au milieu qu’en défense centrale. Il totalise 58 apparitions avec l’équipe Primavera de l’Inter, au cours desquelles il inscrit 12 buts et délivre 6 passes décisives, révélant un talent à la fois solide et brillant.





Sans plan B, il se consacre entièrement au football : les premiers entraînements avec l’équipe première lui offrent un avant-goût de son rêve, mais il garde les pieds sur terre et reste focalisé sur sa progression. Il s’est inspiré du parcours de son ami Federico Dimarco, parti au FC Sion en 2017 : en 2024, il a rejoint le Lucerne, où il a brillé avec 38 matchs et 3 buts au compteur. Une carte de visite qui l’a conduit en Belgique pour revêtir un autre maillot nerazzurro, celui du Club de Bruges, avec lequel il a été l’un des protagonistes d’une saison comptant 55 apparitions au total, enrichies de 9 buts, 5 passes décisives et des moments inoubliables comme ses débuts en Ligue des champions.





Un parcours qui le ramène aujourd’hui chez lui, prêt à vivre son rêve en revêtant à nouveau les couleurs dont il est tombé amoureux enfant. Aleksandar Stankovic boucle la boucle et s’apprête à écrire sa propre histoire sous le maillot de l’Inter. »