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CM Grafica Chivu Inter Scudetto 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

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L’Inter à une semaine du coup d’envoi : ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, entre terrain et mercato

Mercato
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Dans sept jours, l’Inter débutera contre Monza pour défendre le titre cousu sur son maillot : l’état des lieux de l’été et ce qu’il faut pour compléter l’effectif.

Sept jours avant l’heure H. L’Inter de Cristian Chivu, engagée dans le match amical du 15 août contre le Betis Séville, entre sur le terrain pour le dernier test avant le début officiel de la saison, prévu pour le samedi 22 août à 18 h 30 à domicile, à San Siro, contre Monza promu et de retour en Serie A après un long parcours couronné par la victoire en barrages de Serie B. Un début à ne pas manquer pour repartir exactement là où l’Inter s’était arrêtée, à savoir avec le doublé en Italie et avec l’objectif affiché d’améliorer sensiblement son parcours en Ligue des champions.


Voyons donc, à une semaine du coup d’envoi, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas entre le terrain et le mercato.


  • Le terrain, ce qui fonctionne

    L’Inter de Cristian Chivu, malgré des révolutions annoncées et largement commentées, repart une fois de plus de cette certitude qu’est le 3-5-2, hérité et assimilé depuis longtemps par l’ensemble du vestiaire. Les matches amicaux, surtout ceux de la tournée asiatique, ont montré une équipe en forme et avec des idées tactiques claires. L’intégration d’Aleksandar Stankovic comme alternative à la récupération pour Calhanoglu commence à porter ses fruits et, à propos de certitudes, Federico Dimarco semble lui aussi déjà de retour dans une forme de championnat. L’expérience consistant à transformer Andy Diouf en piston fonctionne également très bien, avec beaucoup de buts et d’actions offensives pour lui jusqu’ici.

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  • Le terrain, ce qui ne fonctionne pas

    De toute évidence, du moins jusqu’à présent, le fait que le duo d’attaque titulaire n’ait pas disputé la moindre minute de match ne fonctionne pas. Lautaro et Thuram sont revenus très tard après l’après-Mondial et il y a surtout l’incertitude autour du Français, qui n’a joué qu’1 seule minute avec l’équipe de France en raison de plusieurs petits pépins physiques.

    Ni Luis Henrique ni Carlos Augusto n’ont non plus donné satisfaction, ce dernier ayant désormais reculé dans la hiérarchie pour devenir une alternative à Bastoni, mais souvent distrait dans la phase défensive. Enfin, le physique de Pio Esposito ne lui permet pas encore d’être aussi brillant qu’au cours de la saison dernière, il lui faudra un peu de temps, mais comme dit au début, ce sera encore à lui de porter l’attaque de l’Inter pour ses débuts.

  • MERCATO, CE QUI FONCTIONNE

    Il fallait un renfort en défense et un autre sur le côté pour remplacer Dumfries, et deux recrues de très grande qualité sont arrivées : John Stones (libre) et Djed Spence (35 millions en provenance de Tottenham). Et grâce à eux ainsi qu’au retour de Pavard, l’effectif peut désormais être considéré comme complet sur le plan numérique. De plus, le milieu de terrain a lui aussi été renforcé avec le retour de Stankovic, qui pourra offrir une garantie pour l’avenir même si Calhanoglu devait partir à la fin de la prochaine saison.

    Enfin, Bisseck et Pio Esposito ont déjà trouvé un accord respectif (officiel pour le premier, pas encore pour le second) pour prolonger leurs contrats et assurer la pérennité des projets élaborés pour les deux.

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  • MERCATO : CE QUI NE FONCTIONNE PAS

    L’Inter ne s’est pas laissée gagner par la panique, mais les difficultés ont bien été là, et nombreuses, aussi bien à l’arrivée qu’au départ. Palestra reste un mauvais coup et une plaie ouverte que Spence a pour l’instant refermée. Longtemps poursuivi, Romero n’est finalement pas arrivé et, concernant Khalaili, cela a davantage relevé de la malchance qu’autre chose, mais cela a contraint l’Inter à se rabattre sur le plan C sur le côté.

    Dans le sens des départs, au lieu des 30 millions envisagés, seuls 5 ont été encaissés pour Frattesi, laissant aussi planer le doute sur un possible retour à Milan en fin d’année du milieu de terrain italien. Enfin, Asllani et Pavard font toujours partie de l’effectif, deux joueurs longtemps considérés comme hors du projet et pour lesquels le club a eu du mal à trouver une porte de sortie (et le Français restera finalement).

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