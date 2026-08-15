Sept jours avant l’heure H. L’Inter de Cristian Chivu, engagée dans le match amical du 15 août contre le Betis Séville, entre sur le terrain pour le dernier test avant le début officiel de la saison, prévu pour le samedi 22 août à 18 h 30 à domicile, à San Siro, contre Monza promu et de retour en Serie A après un long parcours couronné par la victoire en barrages de Serie B. Un début à ne pas manquer pour repartir exactement là où l’Inter s’était arrêtée, à savoir avec le doublé en Italie et avec l’objectif affiché d’améliorer sensiblement son parcours en Ligue des champions.





Voyons donc, à une semaine du coup d’envoi, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas entre le terrain et le mercato.



