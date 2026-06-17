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L'Inter a un nouveau gardien de but ! Les champions de Serie A ont trouvé un accord avec la star de la Lazio
L'Inter a trouvé son homme dans la capitale
L'Inter, championne en titre de la Serie A, a franchi une étape décisive sur le marché des transferts estivaux et est sur le point de finaliser l'arrivée de Provedel. Les Nerazzurri cherchaient un gardien fiable et expérimenté pour renforcer leur effectif, en prévision du départ annoncé du vétéran Yann Sommer. Si Josep Martinez devait voir son rôle s’accroître, l’entraîneur Cristian Chivu a expressément réclamé Provedel afin d’assurer une concurrence de haut niveau pour le poste de numéro un.
Selon l’expert en transferts Alfredo Pedulla, les négociations entre les deux clubs ont connu une avancée décisive. La Lazio souhaitait obtenir environ 5 millions d’euros, tandis que l’Inter visait initialement 2,5 millions d’euros. Les deux formations ont finalement trouvé un accord autour d’une indemnité de 3 millions d’euros. Les deux clubs ayant trouvé un accord global, le gardien vétéran devrait finaliser sous peu les modalités de son arrivée à San Siro.
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L’ère se termine à la Lazio
Le départ de Provedel met fin à un séjour de quatre ans à Rome, au cours duquel il s’est imposé comme l’un des chouchous des supporters. Sa situation au Stadio Olimpico a toutefois radicalement changé après le départ de Maurizio Sarri vers l’Atalanta. Principal soutien du gardien au sein du club, Sarri a été remplacé par Gennaro Gattuso, qui devrait bientôt prendre les rênes de l’équipe et affiche des préférences tactiques différentes. Gattuso aurait déjà désigné Christos Mandas comme titulaire indiscutable, le jeune espoir Edoardo Motta occupant le poste de remplaçant principal.
Se retrouvant « sur la touche » dans l’équipe de Gattuso, Provedel a donc choisi de relever un nouveau défi chez les tenants du Scudetto. L’ancien joueur de La Spezia s’est déjà mis d’accord sur les conditions personnelles avec les Nerazzurri et, selon les informations les plus fiables, il s’apprête à signer un contrat de trois ans. Le deal s’élève à 1,5 million d’euros par saison, plus des primes liées aux performances, ce qui lui assure un avenir au plus haut niveau du football italien jusqu’en 2029.
Un rêve de toujours devenu réalité
Pour Provedel, ce transfert à l’Inter représente bien plus qu’une simple évolution professionnelle ; c’est la concrétisation d’une ambition personnelle. Son agent, Gianni Riva, s’est exprimé ouvertement sur ce que ce transfert signifie pour le joueur. S’adressant à « La Lazio Siamo Noi », Riva a confirmé le caractère imminent de l’opération et a souligné l’attachement émotionnel de Provedel au club, insistant sur le fait que le gardien ne part pas à Milan simplement pour rester sur le banc.
« Nous sommes très proches ; nous travaillons dans la bonne direction », a-t-il déclaré. « J’espère que ce transfert pourra être finalisé rapidement. Provedel est un supporter de l’Inter depuis toujours, et pour lui, c’est le couronnement de sa carrière. Il viendra ici pour tenter sa chance, et nous verrons bien. Nous sommes confiants. Il a parcouru un long chemin, et le moment est venu. J’ai un bon pressentiment. Un contact avec Chivu ? Je ne pense pas. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais nous sommes très confiants. »
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Les statistiques de Provedel et l’absence de la Lazio sur la scène européenne
Provedel a disputé 29 matchs avec la Lazio toutes compétitions confondues au cours de la saison 2025-2026, encaissant 30 buts et réalisant 12 clean sheets. Malgré ses efforts individuels, l'équipe a connu une saison difficile, terminant à la neuvième place de la Serie A et manquant ainsi la qualification pour les compétitions européennes de la saison prochaine.