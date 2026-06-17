L'Inter a un nouveau gardien de but ! Les champions de Serie A ont trouvé un accord avec la star de la Lazio

L'Inter, championne en titre de la Serie A, a franchi une étape décisive sur le marché des transferts estivaux et est sur le point de finaliser l'arrivée de Provedel. Les Nerazzurri cherchaient un gardien fiable et expérimenté pour renforcer leur effectif, en prévision du départ annoncé du vétéran Yann Sommer. Si Josep Martinez devait voir son rôle s’accroître, l’entraîneur Cristian Chivu a expressément réclamé Provedel afin d’assurer une concurrence de haut niveau pour le poste de numéro un.

Selon l’expert en transferts Alfredo Pedulla, les négociations entre les deux clubs ont connu une avancée décisive. La Lazio souhaitait obtenir environ 5 millions d’euros, tandis que l’Inter visait initialement 2,5 millions d’euros. Les deux formations ont finalement trouvé un accord autour d’une indemnité de 3 millions d’euros. Les deux clubs ayant trouvé un accord global, le gardien vétéran devrait finaliser sous peu les modalités de son arrivée à San Siro.



