Selon *La Gazzetta dello Sport*, l’Inter et Côme ont conclu une alliance stratégique sur le marché des transferts afin d’éviter des guerres d’enchères préjudiciables. Les deux clubs de Serie A partagent plusieurs cibles communes, ce qui a récemment donné lieu mardi à un entretien téléphonique fructueux entre le président de l’Inter, Beppe Marotta, et le représentant de Côme, Mirwan Suwarso.

Les deux dirigeants ont conclu un pacte de non-agression afin de s'assurer qu'ils ne fassent pas grimper les prix des jeunes espoirs qu'ils convoitent tous les deux. Cette approche diplomatique vise à éviter que ne se reproduisent les complications auxquelles l'Inter a été confronté avec d'autres cibles plus tôt dans ce mercato. Ce nouvel accord à l'amiable concerne principalement le défenseur de Chelsea Chalobah, qui a suscité un vif intérêt de la part des deux clubs italiens cet été.



