Getty Images Sport
Traduit par
L'Inter a suspendu le dossier Trevoh Chalobah, Chelsea souhaitant d'abord le vendre avant de lancer une offre pour Maxence Lacroix
Accord de transfert entre deux rivaux de Serie A
Selon *La Gazzetta dello Sport*, l’Inter et Côme ont conclu une alliance stratégique sur le marché des transferts afin d’éviter des guerres d’enchères préjudiciables. Les deux clubs de Serie A partagent plusieurs cibles communes, ce qui a récemment donné lieu mardi à un entretien téléphonique fructueux entre le président de l’Inter, Beppe Marotta, et le représentant de Côme, Mirwan Suwarso.
Les deux dirigeants ont conclu un pacte de non-agression afin de s'assurer qu'ils ne fassent pas grimper les prix des jeunes espoirs qu'ils convoitent tous les deux. Cette approche diplomatique vise à éviter que ne se reproduisent les complications auxquelles l'Inter a été confronté avec d'autres cibles plus tôt dans ce mercato. Ce nouvel accord à l'amiable concerne principalement le défenseur de Chelsea Chalobah, qui a suscité un vif intérêt de la part des deux clubs italiens cet été.
- Getty Images Sport
Le club de Como clarifie sa position au sujet du défenseur de Chelsea.
Como a déjà tenté de recruter Chalobah en adressant il y a quelques semaines une offre officielle de 25 millions d’euros à Chelsea. Le club de Premier League a immédiatement rejeté cette première approche. Alors que l’Inter continue de suivre de près le défenseur anglais, Suwarso a clairement indiqué à Marotta que Como ne souhaite pas s’engager dans une surenchère coûteuse. Le dirigeant indonésien a demandé des précisions sur les intentions des Nerazzurri concernant le joueur formé à Chelsea.
Le dirigeant de Côme a assuré à Marotta que, si l’Inter se lançait sérieusement dans la course à Chalobah, son club se retirerait avec élégance pour se tourner vers d’autres profils. Cette relation de confiance entre les deux clubs laisse toutes les portes ouvertes quant à l’avenir de ce produit du centre de formation de Chelsea.
Changement de direction vers le flanc droit
Bien que la voie soit désormais libre, l’Inter a mis en stand-by le dossier Chalobah. Les champions d’Italie se concentrent actuellement sur la finalisation du transfert d’Anan Khalaili. Le club milanais ne rouvrira le dossier défensif qu’une fois le flanc droit sécurisé.
Les discussions avec l’entourage du joueur se poursuivent activement afin de trouver un accord sur les conditions personnelles avant d’adresser une première offre officielle à Chelsea. Parallèlement, les Blues cherchent à renforcer leur propre défense. Le club londonien souhaite confier un rôle de premier plan à Maxence Lacroix, même si un écart subsiste dans ses négociations avec Crystal Palace.
- Getty Images Sport
Quelle sera la suite pour le défenseur central de Chelsea ?
L’Inter devrait accélérer pour Chalobah dès que ses problèmes sur le flanc droit seront réglés. Le retrait de Côme lui ouvre la voie. Chelsea doit conclure ce départ au plus vite pour financer l’arrivée de Lacroix. Les trois clubs s’apprêtent donc à vivre une semaine décisive, rythmée par des opérations de transfert étroitement liées.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles