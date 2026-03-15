L'après-match de l'Inter-Atalanta (1-1) n'a pas été de tout repos. L'Inter déplore quelques décisions arbitrales défavorables et doit se méfier du Milan qui, en cas de victoire à Rome contre la Lazio, pourrait revenir à cinq points au classement, réduisant ainsi de moitié son retard avant le derby. La Gazzetta dello Sport, au lendemain du match à San Siro, retrace ce qui s'est passé juste après le retour des équipes dans les vestiaires.
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L'Inter a eu un échange « courtois » avec l'équipe arbitrale : « Deux cas antérieurs similaires à celui de Scalvini-Frattesi ont pénalisé les Nerazzurri »
LES CONSÉQUENCES DU CHAOS DES BÂTONS
Les dirigeants de l'Inter, notamment le président Giuseppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio, ont eu un échange « courtois » (selon les termes de La Rosea) avec l'équipe arbitrale. « Du côté de l'Inter, dès le derby, il règne un climat d'hostilité que le club attribue à l'affaire Bastoni »
DEUX CAS ANTÉRIEURS
« L'Inter se sent confortée dans ses réclamations, notamment concernant l'affaire du penalty : la jurisprudence relative au VAR regorge d'épisodes très similaires qui ont été jugés de manière opposée. Deux d'entre eux ont justement pénalisé l'Inter : Dumfries-Alex Sandro en octobre 2021 contre la Juventus, Darmian-Magnani en janvier 2024 contre Vérone. Dans les deux cas, un penalty a été accordé. »
SILENCE MÉDIATIQUE
Tout le monde a donc décidé de garder le silence, et tout le monde a quitté le stade vers 19 heures. C'est la deuxième fois que l'Inter se plaint des décisions arbitrales ; la première fois, c'était à Naples, lors de la défaite 3-1 subie au match aller. À cette occasion, c'était le président Marotta qui s'était exprimé ; cette fois-ci, personne. Mieux vaut ne pas monter le ton pour ensuite faire valoir ses droits devant les instances compétentes : telle est la ligne de conduite qui a prévalu.