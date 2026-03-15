Tout le monde a donc décidé de garder le silence, et tout le monde a quitté le stade vers 19 heures. C'est la deuxième fois que l'Inter se plaint des décisions arbitrales ; la première fois, c'était à Naples, lors de la défaite 3-1 subie au match aller. À cette occasion, c'était le président Marotta qui s'était exprimé ; cette fois-ci, personne. Mieux vaut ne pas monter le ton pour ensuite faire valoir ses droits devant les instances compétentes : telle est la ligne de conduite qui a prévalu.