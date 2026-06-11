Les Nerazzurri sont également actifs sur le marché des départs et, contrairement à certains concurrents, ils ont déjà commencé à encaisser. En attendant l’ouverture officielle du mercato, l’Inter a conclu trois cessions pour un total de 30 millions d’euros : Denzel Dumfries part au Real Madrid contre le paiement intégral et immédiat de sa clause libératoire de 20 millions d’euros, Sky Sport ajoute que le Pise va lever son option d’achat de 6 millions d’euros pour Ebenezer Akinsanmiro (l’Inter dispose d’une contre-option à 7,5 millions), tandis que Cagliari a choisi de recruter Sebastiano Esposito définitivement, en versant 4 millions d’euros plus un pourcentage sur une éventuelle revente.



