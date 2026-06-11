L'Inter de demain sera sans doute plus jeune. Après avoir remporté le championnat, la direction s'est mise au travail pour renforcer l'équipe dans le but de faire baisser la moyenne d'âge : En défense, Oumar Solet (2000) est en pole position pour remplacer Acerbi. Sur le côté droit, Dumfries est parti et l’Inter travaille à recruter Marco Palestra (première offre de 45 millions rejetée par l’Atalanta). Au milieu, Curtis Jones (Liverpool) est considéré comme la cible idéale. en attaque, sauf surprise de dernière minute, le quatuor Lautaro, Thuram, Bonny et Esposito devrait être maintenu.
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L'Inter a déjà perçu 30 millions d'euros grâce au mercato estival : les transferts de Dumfries, Akinsanmiro et Esposito sont officiellement bouclés
LES TROIS TRANSFERTS DE L'INTER
Les Nerazzurri sont également actifs sur le marché des départs et, contrairement à certains concurrents, ils ont déjà commencé à encaisser. En attendant l’ouverture officielle du mercato, l’Inter a conclu trois cessions pour un total de 30 millions d’euros : Denzel Dumfries part au Real Madrid contre le paiement intégral et immédiat de sa clause libératoire de 20 millions d’euros, Sky Sport ajoute que le Pise va lever son option d’achat de 6 millions d’euros pour Ebenezer Akinsanmiro (l’Inter dispose d’une contre-option à 7,5 millions), tandis que Cagliari a choisi de recruter Sebastiano Esposito définitivement, en versant 4 millions d’euros plus un pourcentage sur une éventuelle revente.
QUI D'AUTRE PEUT PARTIR ?
Plusieurs joueurs dont l’avenir est encore flou pourraient quitter l’Inter et ainsi renflouer les caisses du club pour le mercato. Davide Frattesi attire beaucoup de prétendants, mais aucune offre concrète n’a encore été transmise ; il pourrait toutefois partir pour un montant d’environ 20 millions d’euros. Concernant Aleksandar Stankovic, l’option de rachat a été levée à 23 millions, et le club souhaite le conserver, néanmoins il pourrait être vendu en cas d’offre jugée satisfaisante. La situation de Yann Bisseck et Luis Henrique reste à suivre. Enfin, Benjamin Pavard, de retour de prêt à Marseille, quittera l’Inter, tandis que Besiktas envisage de lever l’option d’achat de Kristjan Asllani pour 12 millions d’euros.