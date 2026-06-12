Il y a un an, le RB Leipzig recrutait Werner après son départ volontaire du Werder Brême, versant environ 1,5 million d’euros de indemnités de transfert. Sur le papier, son bilan est probant : après la pire saison de Bundesliga de l’histoire du club en 2024/25, qui avait vu le club manquer totalement les compétitions européennes, Leipzig a réalisé l’une de ses meilleures performances sous sa direction. Deux petits points ont manqué pour égaler le record établi lors de la première saison 2016/2017, et Leipzig a finalement validé son billet pour la Ligue des champions avec autorité.

Sur le plan statistique, Werner se hisse déjà parmi les meilleurs coachs du club, avec une moyenne de 1,95 point par match sur 38 rencontres officielles. Et ce, malgré un mercato estival chaotique et une pression sportive intense. En effet, le club a dû se séparer de ses trois meilleurs buteurs de la saison précédente : Benjamin Sesko, Xavi Simons et Lois Openda. Yussuf Poulsen et Kevin Kampl, deux des dernières figures emblématiques, ont également fait leurs valises.

Malgré ces départs, Werner a su rallier le groupe à sa cause et accompagner plusieurs éléments vers un niveau supérieur : Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald et, bien sûr, la recrue vedette Yan Diomande en sont les meilleurs exemples.