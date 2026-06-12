Selon Radio Marca Baleares, l’entraîneur actuel du RCD Majorque aurait reçu une offre de la Bundesliga. D’après La Ultima Hora, c’est le RB Leipzig qui serait à l’origine de cette approche. Demichelis devrait donc quitter Majorque pour s’engager en Allemagne.
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L’information se précise : le RB Leipzig envisagerait sérieusement de recruter l’ex-star du FC Bayern pour succéder à Ole Werner
Demichelis, 45 ans, qui a disputé 259 matches officiels avec le FC Bayern Munich en tant que joueur entre 2003 et 2011, venait tout juste de prolonger de deux ans son contrat avec le club relégué de La Liga. Il disposerait toutefois d’une clause de résiliation dans son contrat, que le club saxon semble désormais activer.
Arrivé à Majorque le 1er mars pour éviter la relégation en Segunda División, il n’a pu inverser la tendance : en douze matchs officiels sur le banc, sa moyenne de 1,5 point par rencontre n’a pas suffi.
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Demichelis exerce le métier d’entraîneur depuis neuf ans.
Demichelis a entamé sa carrière d’entraîneur en 2017 au FC Malaga, son dernier club en tant que joueur. Il y a successivement occupé le poste d’adjoint sous les ordres de Michel puis de José González.
Il est ensuite revenu au club le plus titré d’Allemagne pour prendre en charge successivement les U19 et l’équipe réserve. En janvier 2023, il est rentré dans son pays pour rejoindre le club de tradition River Plate à Buenos Aires.
En fin de saison, il remporte le championnat et ajoute deux autres trophées à son palmarès. En août 2024, il s’engage avec le CF Monterrey au Mexique, club où il met un terme à sa carrière en mai dernier.
À Leipzig, Werner a déjà été tout près de partir à deux reprises.
À Leipzig, les rumeurs d’un départ de Werner après une seule saison ont récemment repris de plus belle. Des divergences d’opinion sur la collaboration avec l’entraîneur de 38 ans sont apparues.
Selon ces bruits de couloir, deux lignes de fracture se dessinent au sein du club : d’une part, l’équipe menée par Jürgen Klopp, directeur mondial du football chez Red Bull, qui jugerait sévèrement le travail de Werner et pousserait pour son départ ; d’autre part, la direction de Leipzig, qui défend son entraîneur et l’aurait déjà sauvé de deux licenciements.
Selon Sky, l’équipe dirigeante aurait même déjà tranché : « Si l’équipe de direction avait eu le dernier mot, Werner ne serait plus en poste depuis longtemps. »
- AFP
À Leipzig, Werner affiche un ratio impressionnant de 1,95 but par match.
Il y a un an, le RB Leipzig recrutait Werner après son départ volontaire du Werder Brême, versant environ 1,5 million d’euros de indemnités de transfert. Sur le papier, son bilan est probant : après la pire saison de Bundesliga de l’histoire du club en 2024/25, qui avait vu le club manquer totalement les compétitions européennes, Leipzig a réalisé l’une de ses meilleures performances sous sa direction. Deux petits points ont manqué pour égaler le record établi lors de la première saison 2016/2017, et Leipzig a finalement validé son billet pour la Ligue des champions avec autorité.
Sur le plan statistique, Werner se hisse déjà parmi les meilleurs coachs du club, avec une moyenne de 1,95 point par match sur 38 rencontres officielles. Et ce, malgré un mercato estival chaotique et une pression sportive intense. En effet, le club a dû se séparer de ses trois meilleurs buteurs de la saison précédente : Benjamin Sesko, Xavi Simons et Lois Openda. Yussuf Poulsen et Kevin Kampl, deux des dernières figures emblématiques, ont également fait leurs valises.
Malgré ces départs, Werner a su rallier le groupe à sa cause et accompagner plusieurs éléments vers un niveau supérieur : Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald et, bien sûr, la recrue vedette Yan Diomande en sont les meilleurs exemples.