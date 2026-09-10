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Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images Sport

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« L'influence du Maroc » a-t-elle sauvé Infantino ? Les adversaires changent de plan, de la destitution au « rognage des ongles »

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Le Riyad, le mot de passe des élections de la FIFA

Il y a trois semaines à peine, faire tomber Gianni Infantino du trône de la FIFA n'était plus qu'une question de temps. Mais derrière les portes closes des réunions à Rabat et à Nyon, tous les calculs ont été bouleversés. Le président que ses adversaires croyaient fini est réapparu pour dévoiler un réseau d'allégeances bâti sur dix ans, un réseau que certains ont qualifié d'« impossible à briser », et qui lui garantit aujourd'hui suffisamment de voix pour rester en place.

Ce revirement spectaculaire n'a laissé au camp de l'opposition européenne d'autre choix que de changer de champ de bataille. Après avoir eu pour objectif de renverser l'homme le plus puissant du football, le nouvel objectif est devenu plus réaliste et plus dangereux : non pas faire tomber Infantino, mais rogner les griffes de la présidence elle-même et la dépouiller de ses pouvoirs absolus.

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  • La conviction que tout était terminé

    L'agence "Reuters" a rapporté les propos d'une source du football mondial au fait des discussions secrètes entre les hauts responsables : "Il y a trois semaines, je pensais que c'en était fini pour lui. Ce que je n'avais pas mesuré, c'est la solidité des relations qu'il a construites après dix ans au pouvoir, des liens presque impossibles à briser".

    Infantino, âgé de 56 ans, avait été confronté au plus grand défi de sa carrière cette année après l'effondrement de sa proposition controversée de vendre une part de 20 % des compétitions de la FIFA, dont la Coupe du monde, à des investisseurs du secteur privé.

    Ce plan, qualifié de bombe, a déclenché une colère générale : l'Union européenne "UEFA", la Confédération asiatique et la Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes "CONCACAF" ont mené une campagne réclamant un changement à la tête de la FIFA, et plusieurs fédérations européennes ont retiré leur soutien à sa réélection, la dernière en date étant la France jeudi dernier.

    Bien que le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, ait décrit ce qui s'est passé comme "une série d'événements malheureux et honteux", il a annoncé son soutien total à Infantino à l'issue de la réunion de crise à Rabat, signe clair du reflux de la crise immédiate.

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  • Le calcul des 211 voix : le dilemme de l'Europe

    La véritable force d'Infantino réside dans le système électoral de la FIFA. Lors du congrès de la FIFA, chacune des 211 fédérations nationales dispose d'une voix égale, ce qui signifie que renverser le président nécessiterait une coalition mondiale allant bien au-delà des 55 voix des membres de l'UEFA.

    C'est là que réside le danger des calculs pour ses adversaires, car affronter le président et perdre pourrait renforcer son emprise au lieu de l'affaiblir.

    Une source commente : « Je pense que le cours des choses a changé. Il est devenu extrêmement dangereux que l'UEFA se lance dans un vote sans le remporter. »

  • Aucun concurrent : Al-Khelaïfi se retire

    Jusqu'à présent, aucun rival capable de rassembler un soutien mondial n'est apparu avant l'élection de mars prochain, la date limite de candidature étant fixée au 18 novembre.

    D'éminentes personnalités du football estiment que Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, fait partie des rares à pouvoir constituer l'alliance continentale nécessaire pour battre Infantino, mais il s'est totalement retiré de la course par la voix de son porte-parole, affirmant qu'il « n'aspire pas, n'a pas l'intention et ne souhaite pas prendre la présidence de la FIFA ».

    Quant à l'autre nom qui circule, Victor Montagliani, président de la Concacaf, il a assuré qu'il ne se présenterait pas sans garanties suffisantes de victoire. La porte reste ouverte à l'émergence d'un candidat surprise africain ou asiatique.

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  • La loyauté des petits pays : la carte du Maroc

    À l'inverse, Infantino continue de bénéficier d'un soutien solide de la part des grands blocs situés en dehors de l'Europe. En Océanie, Steve Lajel, président de la Fédération de Nouvelle-Calédonie, a affirmé : « La plupart des présidents des fédérations d'Océanie ont annoncé leur soutien à M. Infantino, et nous le soutiendrons jusqu'au bout. Lorsque nous faisons une promesse et que nous sommes loyaux envers quelqu'un, nous restons loyaux envers lui jusqu'au bout. »

    Le même état d'esprit prévaut en Afrique, où la majorité estime que le maintien du soutien conduira à une augmentation des financements dédiés au développement. Le Maroc, l'une des fédérations les plus influentes du continent, figure parmi les soutiens publics d'Infantino, dans un contexte de rumeurs — démenties par la FIFA — faisant état d'une promesse d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 à Casablanca en échange du maintien du soutien africain, ce sur quoi la Fédération marocaine ne s'est pas prononcée.

  • Le plan alternatif : réduire les prérogatives du président

    Face à cette impasse, certains opposants ont commencé à étudier un plan alternatif, consistant à modifier la structure de gouvernance de la FIFA elle-même plutôt qu'à changer de président.

    Deux sources ont révélé que les responsables envisagent de réduire les prérogatives concentrées à la présidence et de les redistribuer au secrétariat général, ainsi que de renforcer le contrôle sur les grandes décisions stratégiques et commerciales.

    Le président de la Fédération française, Philippe Diallo, qui a retiré sa confiance à Infantino en déclarant « la confiance accordée au président de la FIFA est brisée », a affirmé que la répartition du pouvoir faisait désormais partie du débat au sein de l'UEFA.

    Diallo a ajouté : « Le projet ne peut pas être purement européen, il doit rassembler tous les continents. Notre mission consiste désormais à garantir l'émergence d'un programme et d'un candidat, puis à œuvrer pour assurer leur victoire. »

    L'élection à la présidence de la FIFA doit se tenir dans la capitale marocaine, Rabat, le 18 mars 2027, dans une bataille qui pourrait passer d'une tentative de renversement d'Infantino à une bataille pour le contraindre.

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