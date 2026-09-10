« L'influence du Maroc » a-t-elle sauvé Infantino ? Les adversaires changent de plan, de la destitution au « rognage des ongles »

Il y a trois semaines à peine, faire tomber Gianni Infantino du trône de la FIFA n'était plus qu'une question de temps. Mais derrière les portes closes des réunions à Rabat et à Nyon, tous les calculs ont été bouleversés. Le président que ses adversaires croyaient fini est réapparu pour dévoiler un réseau d'allégeances bâti sur dix ans, un réseau que certains ont qualifié d'« impossible à briser », et qui lui garantit aujourd'hui suffisamment de voix pour rester en place.

Ce revirement spectaculaire n'a laissé au camp de l'opposition européenne d'autre choix que de changer de champ de bataille. Après avoir eu pour objectif de renverser l'homme le plus puissant du football, le nouvel objectif est devenu plus réaliste et plus dangereux : non pas faire tomber Infantino, mais rogner les griffes de la présidence elle-même et la dépouiller de ses pouvoirs absolus.

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