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L’« incroyable » Yasin Ayari est pressenti pour suivre les traces de Moises Caicedo, Joao Pedro et Carlos Baleba, alors que la légende de Brighton Bobby Zamora fait une prédiction sur son transfert
Brighton est réputé pour dénicher des pépites cachées
Zamora s’est dit surpris qu’Ayari n’ait pas davantage attiré les regards admiratifs durant l’été 2026, après une impressionnante campagne de Premier League avec Brighton et ses exploits en Coupe du monde avec sa sélection.
Le Suédois, capable d’enchaîner les efforts, est un nouvel exemple de la capacité de Brighton à dénicher des joyaux cachés, les polir et en faire des superstars de calibre international. Il a été recruté pour seulement 3,5 millions de livres sterling (5 M$) lorsqu’il a rejoint l’Amex Stadium en provenance de l’AIK, dans son pays natal, en janvier 2023.
Il a accumulé une expérience inestimable lors de ses prêts à Coventry et Blackburn, avant de percer dans l’élite anglaise. Il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives pour Brighton la saison dernière et a déjà lancé son exercice actuel, Brighton occupant la troisième place du classement après cinq journées.
Après avoir généré d’énormes sommes grâce à des transferts impliquant des joueurs comme Caicedo et Baleba, ainsi que Marc Cucurella et Alexis Mac Allister, Ayari pourrait être le prochain à sortir de cette chaîne de production. De grands clubs de toute l’Europe suivraient de près sa progression.
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Ayari devrait alimenter les rumeurs de transfert
Interrogé sur la possibilité qu’Ayari fasse probablement partie, à un moment donné dans un avenir pas trop lointain, d’un transfert très médiatisé, la légende de Brighton Zamora, qui s’exprimait en association avec les paris sur la Premier League de BetWright, a déclaré à GOAL : « Il est incroyable lui aussi. Le voir de près depuis un an et demi, à l’entraînement, et constater à quel point il est bon... Je suis d’ailleurs surpris que personne ne soit venu cet été.
« C’est le genre de joueur qui passe un peu sous les radars, mais quand vous le voyez travailler de près et que vous le voyez à l’entraînement, il a un vrai, vrai talent. Et encore une fois, à un si jeune âge. Il n’y a vraiment que de belles choses qui l’attendent.
« C’est un joueur enthousiasmant et je pense que, s’il continue sur la voie qu’il suit cette saison, oui, je pense que quelqu’un viendra aussi essayer de le prendre. »
Brighton veut prolonger le contrat d'Ayari
Ayari n’est lié au club de l’Amex que jusqu’à l’été 2027, même si cet accord comprend une option de prolongation de 12 mois. Brighton fait de son mieux pour mettre en place un nouveau contrat.
L’entraîneur principal Fabian Hurzeler a déclaré à propos de ces efforts et de ce qu’une option aussi énergique apporte à ses plans : « On veut toujours d’abord régler ces choses en interne avant d’en parler publiquement. De manière générale, ce que je peux dire, c’est que Yasin est un grand joueur. Il a énormément progressé avec nous au cours des deux dernières années.
« Il a grandi en tant que joueur et en tant que personnalité. Il prend plus de responsabilités. Je suis donc très satisfait. Je suis très heureux de travailler avec ce type de joueur. Je suis très heureux de travailler avec lui en particulier et j’espère qu’il restera plus longtemps. »
Le technicien allemand a ajouté : « Yasin, il a des qualités avec le ballon, il a des qualités sans le ballon. Il a aussi grandi en tant que personnalité. Donc, en ce qui concerne la prise de responsabilités, il peut apporter par ses efforts.
« Je pense qu’il est très important que nous comprenions que chacun dans notre effectif a une responsabilité dans nos résultats, et que tout le monde est important, et c’est ce que nous essayons toujours de souligner. Ensuite, il faut s’exprimer à travers sa personnalité, à travers ses qualités, et c’est aussi ce que j’attends de Yasin. »
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Brighton vole haut au classement de la Premier League
Brighton dispute à nouveau une compétition européenne cette saison, avec sa participation à la Ligue Conférence, et espère, soit en remportant ce tournoi, soit grâce à son classement en Premier League, que les rendez-vous continentaux resteront au programme en 2027-2028.
Cela se présente bien, avec une superbe victoire 3-0 contre Arsenal, champion en titre, qui lui permet d’aborder la première trêve internationale de la campagne en cours avec confiance. Un déplacement à Sunderland l’attend ensuite le 10 octobre.
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