Zamora s’est dit surpris qu’Ayari n’ait pas davantage attiré les regards admiratifs durant l’été 2026, après une impressionnante campagne de Premier League avec Brighton et ses exploits en Coupe du monde avec sa sélection.

Le Suédois, capable d’enchaîner les efforts, est un nouvel exemple de la capacité de Brighton à dénicher des joyaux cachés, les polir et en faire des superstars de calibre international. Il a été recruté pour seulement 3,5 millions de livres sterling (5 M$) lorsqu’il a rejoint l’Amex Stadium en provenance de l’AIK, dans son pays natal, en janvier 2023.

Il a accumulé une expérience inestimable lors de ses prêts à Coventry et Blackburn, avant de percer dans l’élite anglaise. Il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives pour Brighton la saison dernière et a déjà lancé son exercice actuel, Brighton occupant la troisième place du classement après cinq journées.

Après avoir généré d’énormes sommes grâce à des transferts impliquant des joueurs comme Caicedo et Baleba, ainsi que Marc Cucurella et Alexis Mac Allister, Ayari pourrait être le prochain à sortir de cette chaîne de production. De grands clubs de toute l’Europe suivraient de près sa progression.