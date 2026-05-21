Ayant évolué en Liga avec l’Espanyol et Majorque, Kumbulla est particulièrement bien placé pour évaluer les dangers respectifs des attaquants les plus redoutables d’Espagne. Lorsqu’on lui a demandé s’il était plus difficile de contenir l’attaquant du Real Madrid ou l’ailier du FC Barcelone, le défenseur a donné une réponse nuancée, fondée sur son placement tactique sur le terrain.

« J’ai souvent marqué Mbappé de près, car, en tant qu’attaquant central, il opère principalement dans ma zone du terrain. Lamine, lui, est souvent décalé sur l’aile, mais le suivre depuis le terrain relève de l’absurde. C’est comme s’il arrivait toujours une seconde avant les autres, devançant tout le monde », a expliqué Kumbulla à GOAL.







