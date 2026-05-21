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« L'incroyable » Lamine Yamal a toujours une longueur d'avance : un défenseur de la Roma se confie sur ses duels avec la star du FC Barcelone et Kylian Mbappé, du Real Madrid
Yamal contre Mbappé : l'épreuve défensive ultime
Ayant évolué en Liga avec l’Espanyol et Majorque, Kumbulla est particulièrement bien placé pour évaluer les dangers respectifs des attaquants les plus redoutables d’Espagne. Lorsqu’on lui a demandé s’il était plus difficile de contenir l’attaquant du Real Madrid ou l’ailier du FC Barcelone, le défenseur a donné une réponse nuancée, fondée sur son placement tactique sur le terrain.
« J’ai souvent marqué Mbappé de près, car, en tant qu’attaquant central, il opère principalement dans ma zone du terrain. Lamine, lui, est souvent décalé sur l’aile, mais le suivre depuis le terrain relève de l’absurde. C’est comme s’il arrivait toujours une seconde avant les autres, devançant tout le monde », a expliqué Kumbulla à GOAL.
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Le visage incontesté de Barcelone
L’analyse de Kumbulla confirme une opinion de plus en plus répandue en Europe : Yamal est un talent d’un autre niveau. Même ses coéquipiers peinent à égaler son impact, comme l’admet récemment Raphinha : « Si je joue sur l’aile droite, ne vous attendez pas à quelque chose d’exceptionnel, car je ne suis pas Lamine. Lamine est une star, et ce qu’il fait est exceptionnel. »
À seulement 18 ans, il a déjà surpassé le statut de simple espoir pour s’imposer comme l’un des meilleurs ailiers mondiaux et le poumon créatif de l’équipe de Hansi Flick. Sa capacité à lire le jeu et à exploiter les espaces avant même que les défenseurs ne réagissent en fait l’attaquant le plus redouté du continent, une réalité confirmée par ceux qui ont pour mission de le contenir sur le terrain.
Apprendre les « arts obscurs » sous la houlette de Mourinho
Marash Kumbulla a déjà goûté à l’entraînement de haut niveau. Passé plusieurs saisons à la Roma sous la houlette de José Mourinho, le défenseur attribue au « Special One » le mérite de lui avoir enseigné les subtilités psychologiques et tactiques du jeu, notamment les « astuces intelligentes » qui caractérisent la défense italienne d’élite.
« C’est très agréable de gagner, mais difficile de perdre », déclare Kumbulla à propos de son ancien mentor. « Il m’a fait comprendre des détails tactiques essentiels : commettre une faute plutôt que d’être battu, prendre un carton jaune quand il le faut. Autant d’astuces que j’ai apprises à ses côtés. »
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L'avenir reste incertain pour les joueurs dont les prêts se terminent.
Malgré les projecteurs de la Liga, l’avenir à long terme de Kumbulla demeure incertain. Le défenseur, qui boucle son deuxième prêt consécutif en Espagne, s’apprête à réintégrer l’AS Rome avant le mercato estival.
Après avoir retrouvé son niveau physique suite à une grave rupture des ligaments croisés en 2023, son avenir au sein du club reste incertain. Cependant, avoir croisé des talents de pointe comme Yamal et Mbappé a sans doute affûté les instincts défensifs qu’il avait initialement forgés en Serie A.