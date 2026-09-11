Les sifflets au stade Santiago-Bernabéu ne sont plus un simple moment passager que le coup de sifflet final suffit à effacer, depuis que l'affaire Vinicius Junior s'est transformée en un véritable test pour la relation entre la star brésilienne et les supporters du Real Madrid, et pour la capacité de José Mourinho à protéger l'une des armes les plus importantes de son nouveau projet.

Alors que le Real Madrid disputait une grande soirée européenne face à l'Inter et avait besoin de toutes ses stars pour franchir sans encombre un rendez-vous difficile, Vinicius s'est retrouvé face à un autre adversaire venu des tribunes.

Et bien que le Brésilien ait livré l'un de ses matches les plus impliqués sur le plan des tâches collectives, allant jusqu'à neuf récupérations de ballon, une partie du public du Bernabéu a choisi de le siffler ; certains supporters ont même commencé à s'en prendre à lui dès les premiers instants de la rencontre.

Mais le message qui émane de l'intérieur du Real Madrid semble clair : ni Mourinho ne songe à reculer, ni la direction du club n'est prête à se séparer du joueur, ni le vestiaire ne considère Vinicius comme une crise dont il faudrait se débarrasser. Bien au contraire, le club semble avoir décidé d'affronter la tempête plutôt que de s'y résigner.

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