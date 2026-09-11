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Karim Malim

Traduit par

L'incendie du Bernabéu maîtrisé : Vinicius entre le feu des tribunes et la protection de Mourinho

FEATURES
Vinicius Junior
J. Mourinho
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
B. Diaz
Kylian Mbappé
Brésil
Portugal
Espagne
Maroc
France

The Special One lance le défi !

Les sifflets au stade Santiago-Bernabéu ne sont plus un simple moment passager que le coup de sifflet final suffit à effacer, depuis que l'affaire Vinicius Junior s'est transformée en un véritable test pour la relation entre la star brésilienne et les supporters du Real Madrid, et pour la capacité de José Mourinho à protéger l'une des armes les plus importantes de son nouveau projet.

Alors que le Real Madrid disputait une grande soirée européenne face à l'Inter et avait besoin de toutes ses stars pour franchir sans encombre un rendez-vous difficile, Vinicius s'est retrouvé face à un autre adversaire venu des tribunes.

Et bien que le Brésilien ait livré l'un de ses matches les plus impliqués sur le plan des tâches collectives, allant jusqu'à neuf récupérations de ballon, une partie du public du Bernabéu a choisi de le siffler ; certains supporters ont même commencé à s'en prendre à lui dès les premiers instants de la rencontre.

Mais le message qui émane de l'intérieur du Real Madrid semble clair : ni Mourinho ne songe à reculer, ni la direction du club n'est prête à se séparer du joueur, ni le vestiaire ne considère Vinicius comme une crise dont il faudrait se débarrasser. Bien au contraire, le club semble avoir décidé d'affronter la tempête plutôt que de s'y résigner.

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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    Mourinho relève le défi

    Au cœur de l'atmosphère tendue autour de Vinicius, la position de José Mourinho a été décisive. L'entraîneur portugais n'estime pas que le joueur a perdu sa place au sein de l'équipe, mais pense plutôt que ce qu'il traverse actuellement peut être surmonté en continuant à jouer, en gagnant en confiance et en retrouvant la condition physique et technique qui a fait de lui l'un des joueurs les plus dangereux au monde.

    Mourinho apprécie particulièrement l'évolution de Vinicius depuis le début de la saison, même si son apport offensif n'a pas encore atteint le niveau attendu de lui. Le Brésilien est en effet devenu plus impliqué dans le travail défensif, contribue davantage à aider ses coéquipiers et fournit un effort collectif qui n'était pas présent de la même manière lors des deux saisons précédentes.

    Et c'est précisément ce qui pousse Mourinho à s'accrocher à lui. L'entraîneur portugais ne veut pas traiter Vinicius comme un joueur qu'il faut sanctionner chaque fois que son niveau offensif baisse ; il estime au contraire que la meilleure façon de le ramener au sommet de son niveau est de lui accorder du temps de jeu et l'espace suffisant pour retrouver sa confiance.

    Pour cette raison, le plan est clair : Vinicius sera titulaire face au Rayo Vallecano. Mourinho ne veut pas entrer dans le jeu des calculs, ni offrir aux critiques une victoire précoce en écartant le joueur du onze de départ. Pour lui, Vinicius demeure l'une des clés les plus importantes du projet, et il aura une nouvelle occasion sur le terrain de le prouver.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Une soirée qui a révélé l'autre visage de Vinicius

    Le paradoxe, c'est que les sifflets sont survenus lors du match où Vinicius a offert une image totalement différente du joueur critiqué pour son rendement offensif.

    Il est vrai que le Brésilien n'était pas dans sa meilleure forme devant le but, et qu'il n'a pas offert ces touches magiques auxquelles le public du Real Madrid était habitué, mais il était fortement présent sur le plan collectif et a fourni un effort défensif remarquable.

    Le nombre de ballons récupérés a atteint neuf, un indicateur clair de l'ampleur du travail qu'il a fourni pour aider l'équipe. Mais une partie des supporters du Bernabéu n'a pas accordé la même attention à ces détails, et a continué à adresser des sifflets au joueur à plus d'une reprise.

    Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol "AS", certains supporters sont allés encore plus loin, en continuant à s'en prendre à Vinicius depuis le début du match, malgré l'importance de la rencontre et la valeur de l'adversaire.

    Et c'est là qu'est apparu un problème plus grand qu'une simple baisse de niveau d'un joueur. Vinicius n'est pas un joueur ordinaire au Real Madrid, mais l'une des plus grandes stars de l'équipe au cours des dernières années. C'est pourquoi la manière dont une partie du public le traite est devenue un sujet d'inquiétude au sein du club.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    « Je suis inquiet pour Vini » : le vestiaire réagit

    La crise n'est pas restée cantonnée aux tribunes. Au terme du choc face à l'Inter, le mécontentement suscité par le traitement réservé à Vinicius a gagné le vestiaire, où plusieurs joueurs ont estimé que leur coéquipier subissait une pression injuste.

    Selon le rapport, l'un des poids lourds du vestiaire s'est approché de Mourinho après la rencontre pour lui faire part de son inquiétude quant à la situation du joueur brésilien, considérant que ce qu'il traversait n'était pas à la hauteur de ce qu'il avait apporté au club au cours des dernières années.

    Le message transmis à l'entraîneur était clair : il faut aider Vinicius à retrouver son bonheur et sa confiance en lui.

    Ce moment reflète l'importance du joueur au sein du groupe et révèle que la question n'est plus seulement liée aux chiffres, aux buts et aux passes décisives, mais qu'elle touche désormais à l'état psychologique du joueur et au sentiment de soutien qu'il éprouve au sein du club.

    Et Mourinho, d'après les informations, partage cette analyse. L'entraîneur estime que Vinicius a d'abord besoin de sentir qu'il reste un joueur titulaire du projet du Real Madrid, et que sa place au sein de l'équipe n'est pas remise en cause à cause d'une période de creux.

    Le plan élaboré par Mourinho paraît simple, mais il comporte une part importante de risque : jouer, puis jouer, puis jouer encore. Le technicien portugais est en effet convaincu que Vinicius retrouvera sa meilleure version dès qu'il enchaînera les minutes et renouera avec le rythme des matchs.

    Et il y a une raison logique derrière cette conviction. Dans ses meilleurs jours, Vinicius est un joueur capable de faire basculer une rencontre sur une seule action. Sa force dans les duels individuels, sa vitesse, sa capacité à s'infiltrer dans les espaces et à contraindre les défenseurs à reculer, autant de facteurs qui font de sa présence sur le terrain une menace permanente pour n'importe quel adversaire.

    C'est pourquoi l'écarter en raison d'une baisse temporaire de son efficacité offensive pourrait produire l'effet inverse. Mourinho veut ramener le joueur dans une zone de confiance, et non le pousser vers davantage de doutes. C'est de là que vient toute l'importance de la confrontation face au Rayo Vallecano.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Le soutien du club ne s'arrête pas à Mourinho

    La décision de Mourinho ne se limite pas à la seule titularisation de Vinicius, elle s'étend à sa volonté de continuer à s'appuyer sur l'association offensive entre ce dernier et Kylian Mbappé. Le duo mènera l'attaque du Real Madrid face au Rayo, un message clair indiquant que l'entraîneur ne voit aucun problème à faire coexister Vinicius aux côtés de la star française.

    Au milieu de terrain, le Real Madrid récupère également certains éléments absents lors de la rencontre face à l'Inter, à commencer par Arda Güler et Bernardo Silva après la fin de leur suspension, en plus du retour d'Aurélien Tchouaméni et de celui de Thiago Pitarch, désormais disponible.

    Ces options offrent à Mourinho une plus grande marge de manœuvre, mais elles signifient en même temps que Vinicius ne sera pas contraint de porter l'équipe à lui seul. On lui demande simplement de retrouver son influence.

    Et si la position de Mourinho est claire, la direction du Real Madrid envoie le même message. Le club ne considère pas la prolongation du contrat de Vinicius jusqu'en 2032 comme une décision anodine ou une simple faveur faite au joueur, mais bien comme une affirmation explicite de sa confiance en ses capacités et en son avenir.

    Le joueur a 26 ans et il lui reste encore de longues années au plus haut niveau du football. La direction du Real Madrid connaît par ailleurs parfaitement l'ampleur de la valeur que peut représenter Vinicius lorsqu'il est au sommet de sa forme.

    C'est pourquoi le club ne veut pas laisser une période de baisse de régime ou quelques sifflets se transformer en une crise plus profonde. Le message qui parvient au joueur depuis le sommet de la hiérarchie du club est clair : tu es une pièce essentielle de l'avenir.

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Le Bernabéu face à un nouveau test

    Désormais, la balle est dans le camp des supporters du Real Madrid. La confrontation face au Rayo Vallecano ne sera pas qu'un simple nouveau match du calendrier de la Liga, mais un véritable test de la réaction des tribunes vis-à-vis de Vinicius.

    Les sifflets vont-ils se poursuivre ? Le public accordera-t-il au joueur une chance de retrouver son niveau ? Ou bien le premier but, un dribble réussi ou une passe décisive suffiront-ils à changer l'humeur générale ?

    Toutes ces questions trouveront leurs réponses sur le terrain, et pour Mourinho, la solution n'est pas compliquée : Vinicius doit jouer.

    L'entraîneur portugais ne veut pas gérer la crise selon la logique de la fuite, mais selon celle de la confrontation. Il veut que le joueur réponde sur le terrain, que les supporters voient ce qu'il peut offrir lorsqu'il retrouve sa confiance, et que toute l'équipe l'aide à franchir cette étape.

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Vinicius face au défi de reconquérir son trône

    Il s'agit peut-être de l'une des périodes les plus délicates de la carrière de Vinicius avec le Real Madrid.

    Le joueur qui, au fil des dernières années, est passé du statut de jeune talent très critiqué à celui de star décisive et influente se retrouve aujourd'hui contraint de livrer une nouvelle bataille. Mais cette fois, ce n'est pas seulement contre les défenseurs, c'est contre les doutes, la pression et les attentes de supporters habitués à le voir réaliser l'impossible.

    Malgré cela, tous les éléments essentiels dont le joueur a besoin pour rebondir sont toujours réunis. « L'entraîneur lui fait confiance, le club le soutient, le vestiaire est à ses côtés, et le public, même si une partie de celui-ci est en colère pour le moment, sait très bien ce que Vinicius est capable d'offrir lorsqu'il est pleinement concentré et confiant. »

    C'est pourquoi la véritable bataille commence maintenant. Mourinho a choisi une voie claire : pas de mise à l'écart, pas de recul, pas de capitulation face à la pression. Vinicius sera sur le terrain, et il aura à ses côtés dix autres joueurs.

    Quant à sa mission, elle consiste à reconstruire lui-même sa relation avec le Bernabéu, à transformer les sifflets en applaudissements, les doutes en confiance, et la pression en carburant pour un nouveau retour.

    Car l'entraîneur portugais ne veut pas seulement protéger Vinicius de la colère, il veut retrouver le joueur qui, il y a peu, était l'un des plus redoutés au monde par les défenses adverses.

    Et c'est face au Rayo Vallecano que débute cette nouvelle tentative. « Vinicius et 10 autres : tel est le message clair de Mourinho, la star brésilienne est toujours au cœur du projet du Real Madrid. »

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