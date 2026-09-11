Les sifflets au stade Santiago-Bernabéu ne sont plus un simple moment passager que l'on peut oublier au coup de sifflet final, depuis que le cas Vinicius Junior s'est transformé en un véritable test pour la relation entre la star brésilienne et les supporters du Real Madrid, ainsi que pour la capacité de José Mourinho à protéger l'une des armes les plus importantes de son nouveau projet.

Alors que le Real Madrid disputait une grande soirée européenne face à l'Inter, et avait besoin de toutes ses stars pour se sortir sans encombre d'un affrontement pesant, Vinicius s'est retrouvé face à un autre adversaire, venu des tribunes.

Et bien que le Brésilien ait livré l'un de ses matchs les plus appliqués sur le plan des tâches collectives, allant jusqu'à récupérer neuf ballons, une partie du public du Bernabéu a choisi de le siffler. Certains supporters ont même commencé à le prendre pour cible dès les premiers instants de la rencontre.

Mais le message venu de l'intérieur du Real Madrid semble clair : Mourinho ne songe pas à reculer, la direction du club n'est pas prête à se séparer du joueur, et le vestiaire ne considère pas Vinicius comme une crise dont il faudrait se débarrasser. Bien au contraire, le club semble avoir décidé d'affronter la tempête plutôt que de s'y soumettre.

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