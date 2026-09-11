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Jose Mourinho - vinicius junior [Kooora Only]AI - Claude
Karim Malim

Traduit par

L'incendie du Bernabéu éteint : Vinicius entre le feu des tribunes et la protection de Mourinho

FEATURES
Vinicius Junior
J. Mourinho
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
B. Diaz
Kylian Mbappé
Brésil
Portugal
Espagne
Maroc
France

Special One lance le défi !

Les sifflets au stade Santiago-Bernabéu ne sont plus un simple moment passager que l'on peut oublier au coup de sifflet final, depuis que le cas Vinicius Junior s'est transformé en un véritable test pour la relation entre la star brésilienne et les supporters du Real Madrid, ainsi que pour la capacité de José Mourinho à protéger l'une des armes les plus importantes de son nouveau projet.

Alors que le Real Madrid disputait une grande soirée européenne face à l'Inter, et avait besoin de toutes ses stars pour se sortir sans encombre d'un affrontement pesant, Vinicius s'est retrouvé face à un autre adversaire, venu des tribunes.

Et bien que le Brésilien ait livré l'un de ses matchs les plus appliqués sur le plan des tâches collectives, allant jusqu'à récupérer neuf ballons, une partie du public du Bernabéu a choisi de le siffler. Certains supporters ont même commencé à le prendre pour cible dès les premiers instants de la rencontre.

Mais le message venu de l'intérieur du Real Madrid semble clair : Mourinho ne songe pas à reculer, la direction du club n'est pas prête à se séparer du joueur, et le vestiaire ne considère pas Vinicius comme une crise dont il faudrait se débarrasser. Bien au contraire, le club semble avoir décidé d'affronter la tempête plutôt que de s'y soumettre.

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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    Mourinho lève l'étendard du défi

    Dans un climat tendu autour de Vinicius, la position de José Mourinho s'est révélée déterminante. Le technicien portugais n'estime pas que le joueur ait perdu sa place au sein de l'équipe ; il pense au contraire que la période qu'il traverse actuellement peut être surmontée en continuant à jouer, en gagnant en confiance et en retrouvant l'état physique et technique qui a fait de lui l'un des joueurs les plus dangereux du monde.

    Mourinho apprécie particulièrement la transformation qui s'est opérée chez Vinicius depuis le début de la saison, même si son apport offensif n'a pas encore atteint le niveau attendu de lui. Le Brésilien s'est en effet montré plus impliqué dans le travail défensif, contribue davantage à aider ses coéquipiers et fournit un effort collectif qui n'était pas présent de la même manière lors des deux saisons passées.

    Et c'est précisément ce qui pousse Mourinho à s'accrocher à lui. Le technicien portugais ne veut pas traiter Vinicius comme un joueur qu'il faudrait sanctionner dès que son rendement offensif baisse ; il considère au contraire que la meilleure façon de le ramener à son meilleur niveau est de lui accorder du temps de jeu et l'espace nécessaire pour retrouver la confiance.

    C'est pour cette raison que le plan est clair : Vinicius débutera comme titulaire face au Rayo Vallecano. Mourinho ne veut pas entrer dans un jeu de calculs, et ne souhaite pas offrir aux critiques une victoire précoce en écartant le joueur du onze de départ. Pour lui, Vinicius demeure l'une des clés les plus importantes du projet, et il aura une nouvelle occasion, sur le terrain, de le prouver.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Une nuit qui a révélé l'autre visage de Vinicius

    Le paradoxe, c'est que les sifflets sont survenus lors du match durant lequel Vinicius a offert une image totalement différente de ce joueur critiqué pour son rendement offensif.

    Il est vrai que le Brésilien n'était pas dans sa meilleure forme face au but et n'a pas offert ces touches magiques auxquelles le public du Real Madrid est habitué, mais il a été très présent dans le jeu collectif et a fourni un effort défensif remarquable.

    Le nombre de ses récupérations de balle a atteint neuf, un indicateur clair de l'ampleur du travail qu'il a accompli pour aider l'équipe. Mais une partie du public du Bernabéu n'a pas prêté la même attention à ces détails et a continué à adresser des sifflets au joueur à plus d'une reprise.

    Selon les informations rapportées par le quotidien espagnol « AS », certains supporters sont allés plus loin, en continuant à s'en prendre à Vinicius dès le début du match, malgré l'importance de la rencontre et la force de l'adversaire.

    Un problème plus grave qu'une simple baisse de niveau d'un joueur est ainsi apparu. Car Vinicius n'est pas un joueur ordinaire au Real Madrid, mais l'une des plus grandes stars de l'équipe au cours des dernières années. C'est pourquoi la manière dont une partie du public le traite est devenue un sujet de préoccupation au sein du club.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    « Je suis inquiet pour Vini » : le vestiaire bouge

    La crise n'est pas restée confinée dans les tribunes. Après la fin du match face à l'Inter, le mécontentement lié au traitement réservé à Vinicius a gagné le vestiaire, où plusieurs joueurs ont estimé que leur coéquipier subissait une pression injuste.

    Selon le rapport, l'un des cadres importants du vestiaire s'est approché de Mourinho après la rencontre pour lui faire part de son inquiétude concernant ce qui arrive au joueur brésilien, considérant que ce qu'il subit ne correspond pas à ce qu'il a apporté au club au cours des dernières années.

    Le message transmis à l'entraîneur était clair : il faut aider Vinicius à retrouver son bonheur et sa confiance en lui.

    Ce moment reflète l'importance du joueur au sein du groupe, et révèle que la question n'est plus seulement liée aux chiffres, aux buts et aux passes décisives, mais qu'elle est désormais liée à l'état psychologique du joueur et à son sentiment d'être soutenu au sein du club.

    Et Mourinho, d'après les informations, partage cette analyse. L'entraîneur estime que Vinicius a d'abord besoin de sentir qu'il reste un joueur titulaire dans le projet du Real Madrid, et que sa place au sein de l'équipe n'est pas remise en question à cause d'une période de baisse de régime.

    Le plan élaboré par Mourinho semble simple, mais il comporte une part importante de risque : jouer, puis jouer, puis jouer encore. L'entraîneur portugais pense que Vinicius retrouvera sa meilleure version dès qu'il accumulera des minutes et retrouvera le rythme des matches.

    Et il existe une raison logique derrière cette conviction. Vinicius, dans sa meilleure forme, est un joueur capable de changer le cours d'un match sur une seule action. Sa force dans les duels individuels, sa vitesse, sa capacité à percer les espaces et à forcer les défenseurs à reculer, autant de facteurs qui font de sa présence sur le terrain une menace permanente pour n'importe quel adversaire.

    C'est pourquoi l'écarter en raison d'une baisse temporaire de son efficacité offensive pourrait produire l'effet inverse. Mourinho veut ramener le joueur dans une zone de confiance, et non le pousser vers davantage de doute. De là vient l'importance du match face au Rayo Vallecano.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Le soutien du club ne s'arrête pas à Mourinho

    La décision de Mourinho ne se limite pas à titulariser Vinicius, elle s'étend aussi au maintien de son choix de s'appuyer sur l'association offensive entre ce dernier et Kylian Mbappé. Le duo mènera l'attaque du Real Madrid face au Rayo, un message clair indiquant que l'entraîneur ne voit aucun problème à aligner Vinicius aux côtés de la star française.

    Au milieu de terrain, le Real Madrid récupère également certains éléments absents lors de la confrontation face à l'Inter, à commencer par Arda Güler et Bernardo Silva après la fin de leur suspension, ainsi que le retour d'Aurélien Tchouaméni et le retour à la disponibilité de Thiago Pitarch.

    Ces options offrent à Mourinho une plus grande marge de manœuvre, mais elles signifient dans le même temps que Vinicius ne sera pas sommé de porter l'équipe à lui seul. Ce que l'on attend de lui, c'est simplement de retrouver son influence.

    Et si la position de Mourinho est claire, la direction du Real Madrid envoie le même message. Le club ne considère pas la prolongation du contrat de Vinicius jusqu'en 2032 comme une décision anodine ou une faveur faite au joueur, mais comme une affirmation explicite de sa confiance en ses capacités et en son avenir.

    Le joueur a 26 ans, il lui reste encore de longues années au plus haut niveau du football, et la direction du Real Madrid connaît parfaitement l'ampleur de la valeur que peut représenter Vinicius lorsqu'il est au sommet de sa forme.

    C'est pourquoi le club ne veut pas laisser une période de baisse de régime ou quelques sifflets se transformer en une crise plus grande. Le message qui parvient au joueur du sommet de la hiérarchie du club est clair : tu es un élément essentiel de l'avenir.

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Le Bernabéu face à un nouveau test

    Désormais, la balle est dans le camp des supporters du Real Madrid. La confrontation face au Rayo Vallecano ne sera pas un simple nouveau match au calendrier du championnat, mais un véritable test de la réaction des tribunes à l'égard de Vinicius.

    Les sifflets vont-ils se poursuivre ? Le public accordera-t-il au joueur une chance de retrouver son niveau ? Ou bien un premier but, un dribble réussi ou une passe décisive suffiront-ils à changer l'humeur générale ?

    Toutes ces questions trouveront leurs réponses sur la pelouse, et pour Mourinho, la solution n'est pas compliquée : Vinicius doit jouer.

    L'entraîneur portugais ne veut pas gérer la crise avec une logique de fuite, mais avec une logique de confrontation. Il veut que le joueur réponde sur le terrain, que le public voie ce qu'il peut offrir lorsqu'il retrouve sa confiance, et que toute l'équipe l'aide à franchir cette étape.

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Vinicius face au défi de reconquérir son trône

    Il s'agit peut-être de l'une des périodes les plus délicates de la carrière de Vinicius avec le Real Madrid.

    Le joueur qui, au cours des dernières années, est passé du statut de jeune talent très critiqué à celui de star décisive et influente se retrouve désormais contraint de livrer une nouvelle bataille, mais cette fois-ci non pas seulement contre les défenseurs, mais contre les doutes, la pression et les attentes de supporters habitués à le voir accomplir l'impossible.

    Malgré cela, tous les éléments essentiels dont le joueur a besoin pour revenir sont toujours présents. « L'entraîneur lui fait confiance, le club le soutient, le vestiaire est à ses côtés, et le public, même si une partie de celui-ci est en colère actuellement, sait très bien ce que Vinicius est capable d'offrir lorsqu'il est pleinement concentré et confiant. »

    C'est pourquoi la véritable bataille commence maintenant. Mourinho a choisi une voie claire : pas d'écartement, pas de recul, pas de soumission à la pression. Vinicius sera sur le terrain, et à ses côtés se trouveront dix autres joueurs.

    Quant à la mission, elle consiste à redéfinir lui-même sa relation avec le Bernabeu, à transformer les sifflets en applaudissements, les doutes en confiance et la pression en carburant pour un nouveau retour.

    Car l'entraîneur portugais ne veut pas seulement protéger Vinicius de la colère, il veut retrouver le joueur qui, il y a peu, était l'un des plus gênants au monde pour les défenses adverses.

    Et face au Rayo Vallecano, la nouvelle tentative commence. « Vinicius et 10 autres : c'est le message clair de Mourinho, la star brésilienne est toujours au cœur du projet du Real Madrid. »

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