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« L'incapacité à accepter la défaite » : jouer sous les ordres de José Mourinho. Un ancien joueur du Real Madrid et de l'AS Rome lève le voile sur le « Special One »
S'entraîner sous la houlette de José Mourinho
Dans une interview accordée au journal espagnol MARCA, Borja Mayoral est revenu sur les entraîneurs qui ont marqué sa carrière. Passé par l’AS Rome, où il a disputé 56 matchs et inscrit 18 buts sous les ordres de José Mourinho, l’attaquant espagnol a livré un témoignage éclairant sur le quotidien d’un joueur dirigé par le technicien portugais. Malgré un statut de titulaire intermittent, Mayoral a affirmé avoir savouré chaque séance de travail.
« Surtout les séances d’entraînement. Elles étaient très compétitives et très amusantes. Même si ma situation n’était pas idéale, j’ai beaucoup apprécié de m’entraîner avec lui », a expliqué Mayoral, précisant que les séances étaient généralement courtes, d’une durée d’environ 45 minutes à une heure, mais incroyablement intenses et toujours avec le ballon.
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Tensions dans les vestiaires
Cependant, cette dynamique n’était pas sans défauts. Mourinho affiche un palmarès d’entraîneur incroyable, avec deux Ligues des champions à son actif, ainsi que des titres nationaux en Espagne, en Angleterre, en Italie et au Portugal. Cette quête incessante de la réussite a souvent créé des tensions en coulisses.
« Le point le moins positif ? Peut-être, en partie, cette incapacité à accepter la défaite ; il tenait des propos dans les vestiaires qui ne me plaisaient pas », a révélé Mayoral. « Pas seulement à mon égard, mais aussi envers d’autres coéquipiers. Je comprends qu’il soit quelqu’un de très compétitif et que, dans le feu de l’action, on puisse tous dire des choses, mais je crois que le respect des autres doit toujours primer sur tout le reste. »
Un lien étonnamment fort
Malgré les tensions provoquées par ses éclats de voix dans le vestiaire, Mayoral souligne que Mourinho reste accessible. L’attaquant, formé au Real Madrid, observe que le technicien portugais échange régulièrement avec les joueurs espagnols au sujet de leur passé commun.
« Avec le temps, il m'a même surpris. Grâce aux conversations que nous avons eues et à certaines choses qu'il m'a dites avant certains matchs, j'ai senti qu'il appréciait mon travail », a ajouté Mayoral. « Je me souviens qu'à une occasion, il m'a dit que j'aurais mérité de jouer bien plus tôt, et il a également parlé de moi en très bons termes lors d'une conférence de presse. Je garde cela en mémoire. C'était quelqu'un d'accessible. »
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Projeter le club vers l’avenir
Mayoral entame la dernière année de son contrat avec Getafe, où il a marqué 38 buts en 115 matchs, avec l’objectif de retrouver son meilleur niveau. Parallèlement, Mourinho a fait son retour au Real Madrid cet été. Après avoir récemment dirigé la Roma, le Fenerbaçe et Benfica, le technicien s’apprête à prendre les rênes du Real pour la saison 2026-2027, avec pour objectif de ramener le club au sommet du football européen après deux exercices sans titre.
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