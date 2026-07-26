Dans une interview accordée au journal espagnol MARCA, Borja Mayoral est revenu sur les entraîneurs qui ont marqué sa carrière. Passé par l’AS Rome, où il a disputé 56 matchs et inscrit 18 buts sous les ordres de José Mourinho, l’attaquant espagnol a livré un témoignage éclairant sur le quotidien d’un joueur dirigé par le technicien portugais. Malgré un statut de titulaire intermittent, Mayoral a affirmé avoir savouré chaque séance de travail.

« Surtout les séances d’entraînement. Elles étaient très compétitives et très amusantes. Même si ma situation n’était pas idéale, j’ai beaucoup apprécié de m’entraîner avec lui », a expliqué Mayoral, précisant que les séances étaient généralement courtes, d’une durée d’environ 45 minutes à une heure, mais incroyablement intenses et toujours avec le ballon.