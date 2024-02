L'impossible mission ? Seul un fou accepterait de coacher le Barça après le départ de Xavi

Les Blaugrana ont employé huit coaches différents en 12 ans, ce qui fait que ce n'est plus vraiment le poste rêvé des grands techniciens.

Après que l'ensemble de son équipe ait quitté le terrain pour se diriger vers le vestiaire, Pep Guardiola s'est retourné, a fait les cent pas vers le rond central et a jeté un dernier coup d'œil au Camp Nou. Il a embrassé les supporters blaugranas et leur a adressé un dernier signe de la main en tant qu'entraîneur du club catalan. Il n'y a pas eu beaucoup de larmes, le légendaire entraîneur affichant un air plutôt soulagé en quittant son terrain pour la dernière fois.

Les 100 000 Cules qui ont scandé son nom pendant de longues minutes après sa disparition dans le tunnel en 2012 se doutaient peut-être que les choses ne seraient plus jamais aussi bien. Mais ils ne savaient pas à quel point les choses allaient se dégrader. Au cours des 12 années qui ont suivi le départ de Guardiola, le Barça a eu recours à huit entraîneurs, mais aucun n'a réussi à créer le même lien avec les supporters blaugranas que Pep avait su si bien entretenir.

Certes, il y a eu des trophées - dont cinq titres de Liga - et des saisons record, mais aucun des entraîneurs qui ont pris les rênes du Barça ne s'est véritablement ancré dans la culture du club comme Guardiola. Entre-temps, le club lui-même est devenu de plus en plus dysfonctionnel, son instabilité incessante ayant conduit le Barça au bord de la faillite il y a tout juste deux ans.

L'article continue ci-dessous

Aujourd'hui, avec le départ de Xavi à la fin de la saison en cours, le club est confronté à une nouvelle remise en question. Le Barça accueillera bientôt un nouveau coach, avec de nouvelles idées et, idéalement, une ardoise propre avec des fans impatients. Mais le successeur de Xavi risque d'être confronté aux mêmes problèmes que ceux qui l'ont précédé.

Diriger le FC Barcelone est devenu une mission impossible. L'assumer - malgré la dimension du club - semble relever de la gageure.