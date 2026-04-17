Depuis quelques étés, le FC Bayern a instauré une véritable tradition : recruter un attaquant de renom évoluant en Premier League. En 2023, Harry Kane arrivait de Tottenham Hotspur pour 95 millions d’euros ; en 2024, Michael Olise rejoignait le club bavarois en provenance de Crystal Palace contre 53 millions ; en 2025, Luis Diaz débarquait du FC Liverpool pour 70 millions. Ce trio, désormais réunifié, forme l’une des lignes d’attaque les plus redoutables du continent. Anthony Gordon les rejoindra-t-il l’été prochain ?
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L’« idiot » serait-il sur le point de prendre sa revanche ? Cible de transfert, Anthony Gordon pourrait endosser un double rôle au FC Bayern
Selon plusieurs sources concordantes, le FC Bayern s’active pour recruter l’attaquant polyvalent de 25 ans appartenant à Newcastle United. Bien qu’il soit d’un profil très différent de Nicolas Jackson, Gordon pourrait à terme occuper sa place dans l’effectif. Le prêt onéreux et peu convaincant du joueur du FC Chelsea ne devrait pas être transformé en transfert définitif.
Formé comme ailier gauche, Gordon a toutefois souvent occupé le poste d’avant-centre dans le 4-2-3-1 de Newcastle, système également favorisé par Vincent Kompany. « C’est un bon faux numéro 9, mais sa meilleure position reste l’aile gauche, d’où il peut déborder vers le centre grâce à son puissant pied droit », analyse Jamie Smith, blogueur et podcasteur du fanzine newcastleien The Mag, dans un entretien avec SPOX.
Au Bayern, il pourrait servir de doublure à both Diaz et Kane tout en apportant, grâce à sa vitesse fulgurante, une nouvelle dimension au jeu munichois, surtout en cours de match. Considéré comme l’un des joueurs les plus rapides d’Europe, il a été chronométré à 36,4 km/h en Ligue des champions cette saison, se classant 8^e du classement. À titre de comparaison, les Munichois les plus rapides cette saison, Olise, Jackson et Konrad Laimer, n’ont atteint « que » 33,9 km/h. Outre sa vitesse, Gordon se distingue par son dribble et son pressing intense, deux atouts susceptibles de séduire Vincent Kompany, adepte d’un jeu perpétuellement agressif.
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La grande percée d'Anthony Gordon à Newcastle United
Né à Liverpool, Gordon commence sa carrière dans le club de ses rêves, le LFC, mais il est écarté à 11 ans. Il rejoint alors le rival local, Everton, dans un transfert controversé. Il fait ses débuts professionnels à 16 ans et devient titulaire quatre ans plus tard, après un prêt mitigé à Preston North End, alors en deuxième division.
En janvier 2023, à 21 ans, il est courtisé par le riche Newcastle United. Refusant de le céder, Everton se heurte à la détermination de Gordon, qui boycotte les entraînements jusqu’à obtenir son transfert. La transaction s’élève à 46 millions d’euros. Après six mois d’adaptation, il réalise une première saison complète éclatante sous le maillot des Magpies. Il a marqué douze buts, délivré seize passes décisives, remporté le titre de Joueur de l’année, fait ses débuts avec l’équipe d’Angleterre et participé à l’Euro en Allemagne.
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Tirs au but, expulsions et approche du FC Liverpool
Son ascension fulgurante s’est accompagnée de flirts répétés avec son ancien club de cœur, Liverpool. Dans une interview, Gordon a qualifié l’icône des Reds, Steven Gerrard, de « héros » et de « dieu ». Il a également raconté que ses proches, tous supporters des Reds, lui souhaitaient de marquer lors des derbies du Merseyside contre Everton, mais de perdre malgré tout. « Je n’ai pas un seul membre de ma famille qui soutienne Everton. Pas un seul. » Logiquement, l’été 2024 a vu circuler des rumeurs sur un retour du fils prodigue chez les Reds, mais aucun transfert n’a abouti.
« Cela semble lui trotter un peu dans la tête depuis », analyse Smith. « Depuis, ses performances oscillent entre le spectaculaire et l’indifférent-inefficace. » Gordon n’a plus jamais joué avec autant de constance qu’en 2023/24, même s’il a continué à accumuler régulièrement des points. Au total, il a inscrit 39 buts et délivré 28 passes décisives en 152 matches officiels pour Newcastle. Cette saison en Ligue des champions, il a participé à douze buts, malgré l’élimination dès les huitièmes de finale face au FC Barcelone. Près d’un tiers de ses réalisations pour les Magpies proviennent de penalties, exercice dans lequel il affiche la même assurance que Kane ; il pourrait donc constituer un parfait back-up pour son compatriote au Bayern Munich.
L’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, salue régulièrement son « véritable battant ». Ce tempérament évoque celui de Diaz, même si son engagement déborde parfois : trois expulsions sous le maillot des Magpies. « Son tempérament nous a déjà coûté cher », tranche Smith. La saison dernière, son expulsion a précipité l’élimination en FA Cup contre Brighton & Hove Albion ; cette saison, il a été exclu lors de la défaite contre Liverpool, ironie du calendrier.
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Le FC Bayern a déjà échoué deux fois face à Newcastle United
Tout comme Arsenal, Liverpool s’intéresserait toujours à Gordon. Toutefois, cette concurrence de haut niveau n’est pas le seul obstacle à un éventuel transfert du joueur vers le Bayern Munich. D’après Sky, le club bavarois a déjà engagé des « discussions très concrètes » avec l’entourage de l’attaquant, lequel serait également partant pour un départ. Reste que Gordon est sous contrat avec Newcastle jusqu’en 2030 et qu’il n’existe aucune clause libératoire.
Selon les dernières indiscrétions, le club bavarois espère conclure l’opération autour de 60 millions d’euros. « Je n’attends toutefois pas moins de 90 millions d’euros pour un joueur qui, alors qu’il n’avait que 21 ans et n’avait pas encore fait ses preuves, avait été recruté pour 46 millions », déclare Smith. Newcastle ne souhaite pas se séparer de son joueur clé, mais devra probablement générer des recettes cet été pour respecter les règles du fair-play financier de la Premier League, d’autant plus qu’une saison sans coupe d’Europe menace. À six journées de la fin, les Magpies pointent à la 14e place, à cinq points des places qualificatives pour les compétitions internationales.
Récemment, le Bayern a déjà buté à deux reprises sur les Magpies. En janvier 2024, les Munichois pensaient recruter le latéral droit Kieran Trippier, mais ils ont refusé de répondre aux exigences financières de Newcastle et ont finalement opté pour Sacha Boey, arrivé de Galatasaray Istanbul pour 30 millions d’euros.
L’été dernier, les Munichois avaient déjà longtemps courtisé Nick Woltemade avant que ce dernier ne quitte le VfB Stuttgart pour rejoindre Newcastle contre 75 millions d’euros. « Je ne peux que féliciter les gens de Stuttgart d’avoir – je mets ça entre guillemets – trouvé un idiot prêt à payer autant d’argent », déclarait fin septembre le membre du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge. Peut-être que cet « idiot » prend maintenant sa revanche pour cette remarque avec ses exigences de transfert pour Gordon.
Anthony Gordon : ses statistiques avec Newcastle United cette saison
Interventions Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges 46 17 5 1