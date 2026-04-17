Selon plusieurs sources concordantes, le FC Bayern s’active pour recruter l’attaquant polyvalent de 25 ans appartenant à Newcastle United. Bien qu’il soit d’un profil très différent de Nicolas Jackson, Gordon pourrait à terme occuper sa place dans l’effectif. Le prêt onéreux et peu convaincant du joueur du FC Chelsea ne devrait pas être transformé en transfert définitif.

Formé comme ailier gauche, Gordon a toutefois souvent occupé le poste d’avant-centre dans le 4-2-3-1 de Newcastle, système également favorisé par Vincent Kompany. « C’est un bon faux numéro 9, mais sa meilleure position reste l’aile gauche, d’où il peut déborder vers le centre grâce à son puissant pied droit », analyse Jamie Smith, blogueur et podcasteur du fanzine newcastleien The Mag, dans un entretien avec SPOX.

Au Bayern, il pourrait servir de doublure à both Diaz et Kane tout en apportant, grâce à sa vitesse fulgurante, une nouvelle dimension au jeu munichois, surtout en cours de match. Considéré comme l’un des joueurs les plus rapides d’Europe, il a été chronométré à 36,4 km/h en Ligue des champions cette saison, se classant 8^e du classement. À titre de comparaison, les Munichois les plus rapides cette saison, Olise, Jackson et Konrad Laimer, n’ont atteint « que » 33,9 km/h. Outre sa vitesse, Gordon se distingue par son dribble et son pressing intense, deux atouts susceptibles de séduire Vincent Kompany, adepte d’un jeu perpétuellement agressif.