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San Siro Stadiumgetty
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L’idée de l’AC Milan et de l’Inter pour la démolition de San Siro : les anciens sièges de la dernière saison cédés aux abonnés

Milan AC

Dans les documents officiels apparaît l’hypothèse de vendre ou de céder aux abonnés plus de 60 000 sièges de Meazza. La démolition durera environ 18 mois et suivra dix phases opérationnelles.

Un souvenir de San Siro directement chez les abonnés. Parmi les différentes hypothèses à l’étude pour accompagner la future démolition partielle de San Siro figure en effet celle de vendre ou céder les anciens sièges aux abonnés de la dernière saison disputée dans l’enceinte, leur permettant ainsi de conserver une partie physique du stade en souvenir.

C’est ce qui ressort des documents officiels liés au projet consultés par le site spécialisé Calcio e Finanza, qui entrent aussi dans le détail des modalités selon lesquelles l’initiative pourrait être structurée. 

  • Délais

    L’opération devrait se dérouler avant les démolitions structurellesles, à travers des journées dédiées et encadrées, avec réservation préalable, entrées organisées par secteurs, supervision du personnel, démontage assisté ou contrôlé et remise tracée des sièges. À l’heure actuelle, il reste encore à décider si les sièges seront effectivement vendus ou cédés gratuitement. La documentation évoque en effet encore une possibilité à l’étude. Il existe toutefois déjà une première simulation : sur une capacité indicative de 75.817 sièges, la récupération de 80 % est envisagée, soit 60.654 sièges. En considérant un poids moyen d’environ 4,5 kilogrammes de plastique pour chaque siège, l’opération permettrait d’éviter qu’environ 273 tonnes de plastique n’entrent dans le flux des déchets, peut-on lire sur Calcio e Finanza.

    • Publicité

  • Comment San Siro sera démoli

    La cession des sièges ne représenterait que la première étape d’un chantier bien plus complexe. Les documents définissent en effet la démolition du Meazza comme une intervention d’une grande complexité technique, environnementale et logistique, notamment parce que les travaux commenceront lorsque le nouveau stade sera déjà entré en service et devront donc cohabiter avec l’arrivée et la sortie des supporters pendant les événements.

    L’objectif est de mettre en place une démolition contrôlée, en visant simultanément à limiter les poussières, le bruit et les vibrations, à récupérer la plus grande quantité possible de matériaux et à réduire le nombre de camions nécessaires pour transporter les gravats à l’extérieur.

    Avant d’intervenir sur les structures proprement dites, le strip-out est prévu, c’est-à-dire le retrait sélectif de tout ce qui peut être démonté séparément. Parmi les composants indiqués figurent des installations de climatisation, des systèmes électriques, des réseaux de données, des systèmes anti-incendie, des installations hydrosanitaires et des équipements frigorifiques, dont les gaz réfrigérants devront être récupérés au préalable.

    La démolition proprement dite débutera ensuite. La séquence identifiée dans les documents prévoit :

    • installation du chantier ;
    • strip-out des éléments de construction et des installations ;
    • démolition du premier anneau ;
    • démolition du deuxième anneau ;
    • démolition du troisième anneau ;
    • retrait des poutres en béton, qui seront abaissées puis démolies au sol ;
    • retrait des poutres en acier, elles aussi traitées ensuite au sol ;
    • concassage au moyen d’excavateurs ;
    • traitement ultérieur via une installation ;
    • remise en état finale de la zone.

    Pour l’ensemble de ces activités, une durée d’environ 18 mois est indiquée.

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