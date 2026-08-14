L’icône de la Serie A Ciro Immobile annonce sa retraite du football professionnel après une carrière légendaire

L’attaquant italien Immobile a pris la décision monumentale de mettre un terme à son illustre carrière de footballeur. Après un brillant parcours de plus de 650 matches officiels et plus de 320 buts inscrits, l’avant-centre emblématique raccroche les crampons, en laissant une empreinte inoubliable sur le beau jeu.

Cette annonce marque un moment fort pour les fans du calcio dans le monde entier, eux qui ont vu Immobile passer du statut de jeune espoir de la Juventus à celui de l’un des finisseurs les plus cliniques de sa génération, en particulier durant son passage historique sous le maillot bleu de la Lazio.

L’attaquant vétéran a décidé de quitter les terrains avec effet immédiat, marquant ainsi la fin d’une carrière qui l’a vu évoluer au plus haut niveau en Italie, en Allemagne, en Espagne et enfin en France. Alors que beaucoup s’attendaient à voir l’attaquant poursuivre éventuellement sa route dans un autre championnat continental, il a au contraire choisi de s’effacer maintenant, afin de préserver intact son héritage de joueur sur lequel on pouvait toujours compter pour trouver le chemin des filets.