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L’icône de la Serie A Ciro Immobile annonce sa retraite du football professionnel après une carrière légendaire
La fin d’un parcours extraordinaire
L’attaquant italien Immobile a pris la décision monumentale de mettre un terme à son illustre carrière de footballeur. Après un brillant parcours de plus de 650 matches officiels et plus de 320 buts inscrits, l’avant-centre emblématique raccroche les crampons, en laissant une empreinte inoubliable sur le beau jeu.
Cette annonce marque un moment fort pour les fans du calcio dans le monde entier, eux qui ont vu Immobile passer du statut de jeune espoir de la Juventus à celui de l’un des finisseurs les plus cliniques de sa génération, en particulier durant son passage historique sous le maillot bleu de la Lazio.
L’attaquant vétéran a décidé de quitter les terrains avec effet immédiat, marquant ainsi la fin d’une carrière qui l’a vu évoluer au plus haut niveau en Italie, en Allemagne, en Espagne et enfin en France. Alors que beaucoup s’attendaient à voir l’attaquant poursuivre éventuellement sa route dans un autre championnat continental, il a au contraire choisi de s’effacer maintenant, afin de préserver intact son héritage de joueur sur lequel on pouvait toujours compter pour trouver le chemin des filets.
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Une moisson de trophées riche en honneurs et en jalons
L’attaquant italien prend sa retraite en véritable légende après avoir remporté des trophées majeurs aussi bien en club qu’à l’international. Parmi ses accomplissements les plus notables figurent le Soulier d’or lors de la saison 2019/2020, une place de meilleur buteur de Serie A à quatre reprises, ainsi que la victoire à l’Euro 2020 avec la sélection italienne.
Ses distinctions individuelles sont impressionnantes, notamment sa saison à 36 buts en 2019-2020, qui lui a permis d’égaler un record et de devancer des joueurs comme Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo pour remporter le Soulier d’or européen, un exploit qui a consolidé son statut parmi les attaquants d’élite de l’ère moderne.
Sur la scène internationale, Immobile a été un élément clé de l’Italie de Roberto Mancini, qui a conquis l’Europe durant l’été 2021. Bien que son efficacité devant le but sous le maillot national ait souvent été scrutée au regard de ses performances en club, son volume de jeu et son intelligence tactique ont été essentiels dans le parcours de l’Italie jusqu’à la finale de Wembley, où elle a battu l’Angleterre.
Adieu à la capitale française
Le dernier chapitre professionnel d’Immobile s’est déroulé en France, où il a passé ses derniers mois comme joueur avant de décider de passer à la prochaine étape de sa vie. Son club le plus récent, le Paris FC, a rendu un vibrant hommage au vétéran sur le départ, en soulignant qu’Immobile est une légende.
Le club a ensuite exprimé sa gratitude sur les réseaux sociaux en déclarant : « Après 650 matches, plus de 320 buts et plusieurs trophées à son palmarès, Ciro Immobile met fin à son immense carrière. Un joueur exceptionnel qui aura marqué plusieurs générations. »
La décision de prendre sa retraite fait suite à son récent départ du club français, alors qu’il estimait que le moment était venu de s’éloigner des exigences physiques de la compétition professionnelle. Même si son passage à Paris a été bref par rapport à ses longues périodes en Italie, sa présence a apporté une expérience inestimable au vestiaire et aux jeunes joueurs de l’effectif.
Il quitte le club en ayant conservé sa réputation de professionnalisme et de dévouement, des caractéristiques qui ont défini son parcours depuis ses débuts à Pescara sous Zdenek Zeman jusqu’à ses dernières apparitions dans le système des ligues françaises.
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Un héritage qui a façonné des générations
Immortalisé pour sa capacité à marquer et sa régularité dans la surface adverse, Immobile met un terme à un parcours inoubliable, qui a inspiré plusieurs générations de supporters et de footballeurs à travers le monde.
Son style de jeu, mélange de déplacements incessants sans ballon, de finition clinique et d’un sens inné du timing, a fait de lui un cauchemar pour les défenseurs à travers le continent.
Il reste le meilleur buteur de l’histoire de la Lazio, un record que beaucoup estiment appelé à tenir pendant des décennies au vu du nombre impressionnant de buts qu’il a inscrits durant ses meilleures années à Rome.
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