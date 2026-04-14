L’icône de Chelsea John Terry s’apprête à prendre les commandes de toutes les décisions sportives au Colchester United, alors que le rachat du club, d’un montant de 14 millions de livres sterling, est sur le point d’être finalisé

Bien que le légendaire défenseur central n’ait pas encore pris la parole publiquement, la direction actuelle du Community Stadium a confirmé que les négociations touchaient à leur terme. Cette transition pourrait permettre d’exploiter l’expérience de Terry au sein du centre de formation de Chelsea afin de faciliter de futurs accords de prêt pour le club basé dans l’Essex.

Dans un communiqué, le propriétaire Robbie Cowling a confirmé : « Colchester United est actuellement en pourparlers approfondis avec un consortium concernant une proposition de vente du club. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de commenter les personnes ou les entreprises spécifiques impliquées.

« Aucun détail supplémentaire ne sera divulgué avant la finalisation complète de la transaction et l’accomplissement de toutes les formalités. En attendant, ma priorité absolue est de veiller à ce que toute décision concernant la future propriété du club serve au mieux les intérêts de Colchester United, de ses supporters et de sa pérennité. »