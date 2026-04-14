Getty Images
Traduit par
L’icône de Chelsea John Terry s’apprête à prendre les commandes de toutes les décisions sportives au Colchester United, alors que le rachat du club, d’un montant de 14 millions de livres sterling, est sur le point d’être finalisé
- AFP
Terry mène l'offre publique d'achat
Colchester a confirmé être en pourparlers avancés avec un groupe d'investisseurs concernant une éventuelle vente. Au cœur de cette offre de 14 millions de livres sterling se trouve Terry, quintuple vainqueur de la Premier League avec Chelsea, qui devrait assister mardi soir au match de championnat opposant Colchester à Accrington Stanley. Selon Telegraph Sport, si la transaction venait à aboutir, Terry prendrait entièrement en main la stratégie de recrutement, l'effectif et la nomination des entraîneurs.
- Getty Images Sport
Le club confirme être en discussions avancées en vue d'un rachat.
Bien que le légendaire défenseur central n’ait pas encore pris la parole publiquement, la direction actuelle du Community Stadium a confirmé que les négociations touchaient à leur terme. Cette transition pourrait permettre d’exploiter l’expérience de Terry au sein du centre de formation de Chelsea afin de faciliter de futurs accords de prêt pour le club basé dans l’Essex.
Dans un communiqué, le propriétaire Robbie Cowling a confirmé : « Colchester United est actuellement en pourparlers approfondis avec un consortium concernant une proposition de vente du club. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de commenter les personnes ou les entreprises spécifiques impliquées.
« Aucun détail supplémentaire ne sera divulgué avant la finalisation complète de la transaction et l’accomplissement de toutes les formalités. En attendant, ma priorité absolue est de veiller à ce que toute décision concernant la future propriété du club serve au mieux les intérêts de Colchester United, de ses supporters et de sa pérennité. »
Ambitions de leadership
Titulaire d’un diplôme en gestion de club, Terry nourrit depuis longtemps l’ambition d’occuper un poste de direction. En 2023, Telegraph Sport révélait qu’il avait envisagé d’acquérir 10 % du Chelsea FC au sein d’un consortium mené par l’entrepreneur technologique Harley Kisberg et soutenu par les supporters. Ce projet n’ayant pas abouti, son arrivée dans un rôle opérationnel plein à Colchester s’inscrit dans une tendance qui voit des personnalités de premier plan investir dans le football de divisions inférieures pour favoriser leur développement professionnel.
- Getty Images Sport
Un parcours ambitieux se profile devant nous.
L’arrivée imminente de cette figure emblématique coïncide avec la volonté du club de capitaliser sur une saison globalement sereine : les U’s occupent actuellement la 13e place de League Two, avec 60 points en 42 matchs. Les hommes de Danny Cowley abordent un calendrier chargé pour conclure l’exercice en cours, et cette expertise supplémentaire pourrait s’avérer décisive pour les orientations de recrutement à long terme du club. Une fois les formalités accomplies, une question restera ouverte : l’immense expérience de Terry suffira-t-elle à faire de Colchester un candidat crédible à la promotion la saison prochaine ?