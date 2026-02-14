« L'hypocrisie » - Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United, critiqué par Gary Lineker pour ses propos « incorrects » sur la « colonisation du Royaume-Uni par les immigrants »

Ratcliffe s'est retrouvé sous les feux de la rampe cette semaine après avoir fait part de ses réflexions sur l'immigration, qualifiées d'« offensantes et erronées » par Starmer. Burnham a demandé à Ratcliffe de retirer ses propos, les qualifiant d'« inexacts, insultants et incendiaires ». Ces critiques ont suscité une réaction du milliardaire propriétaire de Manchester United, qui réside actuellement à Monaco, sous la forme d'une déclaration.

« Je regrette que mes propos aient offensé certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et suscité des inquiétudes, mais il est important de soulever la question d'une immigration contrôlée et bien gérée qui soutient la croissance économique », a-t-il déclaré. « Mes commentaires ont été faits en réponse à des questions sur la politique britannique lors du Sommet européen de l'industrie à Anvers, où je discutais de l'importance de la croissance économique, de l'emploi, des compétences et de l'industrie manufacturière au Royaume-Uni. Mon intention était de souligner que les gouvernements doivent gérer les migrations parallèlement aux investissements dans les compétences, l'industrie et l'emploi afin que la prospérité à long terme soit partagée par tous. Il est essentiel que nous maintenions un débat ouvert sur les défis auxquels le Royaume-Uni est confronté. »