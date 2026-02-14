Getty
« L'hypocrisie » - Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United, critiqué par Gary Lineker pour ses propos « incorrects » sur la « colonisation du Royaume-Uni par les immigrants »
Ratcliffe sous les feux de la rampe
Ratcliffe s'est retrouvé sous les feux de la rampe cette semaine après avoir fait part de ses réflexions sur l'immigration, qualifiées d'« offensantes et erronées » par Starmer. Burnham a demandé à Ratcliffe de retirer ses propos, les qualifiant d'« inexacts, insultants et incendiaires ». Ces critiques ont suscité une réaction du milliardaire propriétaire de Manchester United, qui réside actuellement à Monaco, sous la forme d'une déclaration.
« Je regrette que mes propos aient offensé certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et suscité des inquiétudes, mais il est important de soulever la question d'une immigration contrôlée et bien gérée qui soutient la croissance économique », a-t-il déclaré. « Mes commentaires ont été faits en réponse à des questions sur la politique britannique lors du Sommet européen de l'industrie à Anvers, où je discutais de l'importance de la croissance économique, de l'emploi, des compétences et de l'industrie manufacturière au Royaume-Uni. Mon intention était de souligner que les gouvernements doivent gérer les migrations parallèlement aux investissements dans les compétences, l'industrie et l'emploi afin que la prospérité à long terme soit partagée par tous. Il est essentiel que nous maintenions un débat ouvert sur les défis auxquels le Royaume-Uni est confronté. »
« L'hypocrisie me dérange » - Le verdict de Lineker sur Ratcliffe
Lineker a maintenant fait part de son opinion sur Ratcliffe et a déclaré au podcast Rest is Football : « Je trouve cette hypocrisie difficile à accepter. Keir Starmer lui a évidemment demandé de présenter des excuses ; reste à voir s'il le fera ou non. J'ai regardé ça et j'ai vraiment trouvé ça hypocrite : ce type est lui-même un migrant, un migrant économique, [car] il vit à Monaco. Vous pouvez vous plaindre autant que vous voulez, mais au moins, soyez ici, payez des impôts et contribuez à notre société. Je dirais que beaucoup de ces migrants qui arrivent apportent une contribution énorme, comme le montrent les faits en termes de revenus et d'impôts payés. Alors que Jim, là-bas, à Monaco, fait tout ce qu'il peut pour éviter de payer des impôts, je dirais. De plus, vous êtes l'un des propriétaires de Manchester United, un club qui compte de nombreux joueurs étrangers. Quand il parle de colonisation par les immigrants, est-ce normal que vous soyez un Blanc vivant à l'étranger, et non une personne de couleur ou noire ? Je ne sais pas, lui seul peut répondre à cette question. Beaucoup de mes amis qui soutiennent United ont fait des déclarations similaires à celles que je fais actuellement, ils sont très déçus. Regardez l'histoire d'Amad [Diallo] et comment il a fini ici. Je trouve donc très inquiétant qu'un propriétaire de club de football puisse tenir de tels propos. »
La FA enquête sur Ratcliffe
La Fédération anglaise de football examine actuellement les propos de Ratcliffe afin de déterminer si le copropriétaire de Manchester United a porté atteinte à la réputation du football. Dans le même temps, le club a publié un communiqué alors que les retombées de l'interview explosive de Ratcliffe continuent de se faire sentir. « Manchester United est fier d'être un club inclusif et accueillant », peut-on y lire. « La diversité de nos joueurs, de notre personnel et de notre communauté mondiale de supporters reflète l'histoire et l'héritage de Manchester, une ville où chacun peut se sentir chez soi. Depuis le lancement de la campagne All Red All Equal en 2016, nous avons intégré l'égalité, la diversité et l'inclusion dans toutes nos activités. Nous restons profondément attachés aux principes et à l'esprit de cette campagne. »
Et ensuite ?
La polémique suscitée par les propos de Ratcliffe survient à un moment où les Red Devils remontent la pente sur le terrain après avoir limogé Ruben Amorim et l'avoir remplacé par Michael Carrick jusqu'à la fin de la saison. Ils affichent désormais une série de cinq matchs sans défaite sous la houlette de Carrick et reprendront la compétition contre Everton le 23 février.
