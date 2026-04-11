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« L'homme le plus redoutable du monde ! » - Harry Kane, favori pour le Ballon d'Or après ses exploits devant les filets du Bayern Munich
Une véritable démonstration au Santiago Bernabéu
Kane a encore frappé en Ligue des champions de l’UEFA, cette fois au Bernabéu face au Real Madrid. Sous les projecteurs, l’attaquant vedette du Bayern a brillé de mille feux, balayant d’un revers les rumeurs qui le disaient absent des grands rendez-vous. Cette performance consolide son statut de meilleur avant-centre mondial et prouve, chiffres à l’appui, qu’il répond présent quand l’enjeu est au plus haut. Ce but madrilène n’était pas qu’une simple ligne de plus à son compteur : une véritable déclaration d’intentions dans la course aux récompenses individuelles. Il porte désormais son total à 49 réalisations en seulement 40 matchs avec le Bayern cette saison.
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Les performances de Kane cette saison sont tout simplement exceptionnelles.
La performance de Kane a valu à l’attaquant des éloges de la part de Crouch. L’ancien avant-centre de Tottenham a déclaré à Paddy Power : « Cette année, il n’y a pas de joueur qui se détache vraiment. Mais Harry a marqué environ 49 buts en 40 matchs, ce qui est tout bonnement incroyable. On peut estimer que la Bundesliga n’est pas aussi relevée que la Liga, mais j’ai suivi la rencontre de mardi et ils ont dominé le Real Madrid. Le score de 2-1 flatte les Madrilènes. »
La Coupe du monde influence les évaluations
La cérémonie du Ballon d’Or de cette année coïncide avec la Coupe du monde, ce qui influencera sans aucun doute le choix du jury. Cette année, Kane a inscrit six buts avec l’équipe nationale d’Angleterre. « Harry est l’homme de la situation », observe Crouch. « C’est une valeur sûre devant le but, quel que soit l’adversaire. C’est l’attaquant le plus redoutable au monde en ce moment, alors pourquoi ne serait-il pas le favori pour le Ballon d’Or ?
« La Coupe du monde est un facteur déterminant et il devra y briller. Si le Bayern se qualifie pour la finale de la Ligue des champions, je pense qu’il aura de grandes chances [de remporter le Ballon d’Or]. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Kane ?
Crouch considère Kane comme l’attaquant le plus efficace du moment et souligne que le succès de l’Anglais lors de la prochaine Coupe du monde, ainsi que les performances potentielles du Bayern Munich en Ligue des champions, constitueront des facteurs déterminants pour ses chances de remporter le Ballon d’Or. Kane peut encore alourdir son total de buts avec le Bayern, puisque six journées de Bundesliga restent à disputer. Après la réception de Saint-Pauli, le club bavarois accueillera le Real Madrid à l’Allianz Arena en milieu de semaine pour le match retour de la Ligue des champions, avec l’intention de valider son billet pour le tour suivant après sa victoire à l’aller.