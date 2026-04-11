La cérémonie du Ballon d’Or de cette année coïncide avec la Coupe du monde, ce qui influencera sans aucun doute le choix du jury. Cette année, Kane a inscrit six buts avec l’équipe nationale d’Angleterre. « Harry est l’homme de la situation », observe Crouch. « C’est une valeur sûre devant le but, quel que soit l’adversaire. C’est l’attaquant le plus redoutable au monde en ce moment, alors pourquoi ne serait-il pas le favori pour le Ballon d’Or ?

« La Coupe du monde est un facteur déterminant et il devra y briller. Si le Bayern se qualifie pour la finale de la Ligue des champions, je pense qu’il aura de grandes chances [de remporter le Ballon d’Or]. »