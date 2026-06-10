Lors d’une conférence de presse au Kenya en août dernier, un journaliste sud-africain a alerté Infantino et le vice-président de la FIFA, Patrice Motsepe, sur le malaise profond suscité par l’organisation conjointe de la Coupe du monde par les États-Unis, « un pays où certains d’entre nous ne se sentent pas les bienvenus ».

« Il revient à vous », a-t-il ajouté, « de veiller à ce que l’Afrique et tous les autres peuples du monde ne se sentent pas exclus, ne soient pas traités comme des citoyens de seconde zone dans un monde où l’égalité doit prévaloir. »

Infantino a aussitôt rétorqué qu’il n’y avait « aucune raison de craindre » les interdictions de voyager et les strictes restrictions visa imposées par Donald Trump.

« Il est important de clarifier les choses, car beaucoup d’idées fausses circulent », a-t-il fait valoir. « Tout le monde sera le bienvenu au Canada, au Mexique et aux États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA l’année prochaine. Il existe une procédure pour obtenir des visas, mais elle se déroulera sans heurts... » La réalité a été tout autre.

À trois jours du coup d’envoi, alors que de nombreux supporters se voient refuser leur visa, l’arbitre somalien Omar Artan devient la personnalité la plus en vue à ce jour à se voir fermer l’accès au territoire américain, sans la moindre explication convaincante. Un démenti cinglant à la promesse d’un tournoi « ouvert à tous ».

« Nous voulons unir le monde et nous allons y parvenir. Soyez positifs », avait déclaré Infantino à une salle comble de journalistes africains au Kenya, « et vous verrez que ce sera une immense célébration, la plus grande Coupe du monde de la FIFA de l’histoire. »

Au lieu de cela, le tournoi s’achemine vers une édition parmi les plus exclusives de l’histoire, conséquence prévisible de la complaisance constante d’Infantino envers certains des dirigeants les plus répréhensibles de la planète.