L’affirmation est pour le moins discutable, émanant d’un dirigeant qui a validé la « tarification dynamique » et une commission de 30 % sur la revente de billets pour la Coupe du monde, des mesures ressemblant fort à une tentative d’extraction maximale de fonds auprès des supporters. Non content de les défendre bec et ongles, Infantino les a également minimisées.
« Si certaines personnes mettent en vente sur le marché de la revente des billets pour la finale à 2 millions de dollars, premièrement, cela ne signifie pas que ces billets coûtent 2 millions de dollars », a déclaré Infantino lors d’une conférence à Beverly Hills. « Et deuxièmement, cela ne signifie pas que quelqu’un achètera ces billets. Et si quelqu’un achète un billet pour la finale à 2 millions de dollars, je lui apporterai personnellement un hot-dog et un Coca pour m’assurer qu’il passe un excellent moment !
Mais nous devons tenir compte du marché : le nôtre est celui où le divertissement est le plus développé au monde. Nous devons donc appliquer les tarifs du marché. Aux États-Unis, la revente de billets est également autorisée. Ainsi, si vous vendiez des billets à un prix trop bas, ces billets seraient revendus à un prix bien plus élevé.
« Et, fait significatif, même si certains estiment que nos tarifs sont élevés, ces billets se retrouvent quand même sur le marché de la revente à un prix encore plus élevé, plus du double du nôtre. »
Pour beaucoup d’observateurs, cette position relève d’un abandon de ses responsabilités. Couronné « roi du football » par Donald Trump, Infantino semble suivre à la lettre le manuel du capitaliste en affirmant que le marché doit toujours fixer librement la valeur d’un produit.
Au bout du compte, la grande majorité des supporters n’ont pas les moyens d’assister aux matchs. Football Supporters Europe (FSE) rappelle que « la FIFA détient le monopole de la vente des billets pour la Coupe du monde 2026 et utilise ce pouvoir pour imposer aux supporters des conditions qui ne seraient jamais acceptables sur un marché concurrentiel... La réalité, c’est que les pratiques déloyales de la FIFA en matière de billetterie n’offrent aux supporters fidèles que le choix de payer ou de rester à quai. »