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Gianni Infantino World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

L’homme le plus détesté des fans de football ? L’incompréhension de Gianni Infantino concernant la Coupe du monde a soulevé l’ire des supporters à l’égard du président omniprésent de la FIFA

Opinion
Coupe du monde
FEATURES

Lors du tirage au sort de la Coupe du monde, organisé en décembre dernier au Kennedy Center de Washington D.C., le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été présenté comme « le plus grand fan de football ». Sans surprise, la plupart des supporters ont accueilli cette déclaration avec scepticisme. Pourtant, Infantino est bel et bien un passionné de football. Comme tout passionné qui se respecte, il garde intact le souvenir de sa première Coupe du monde : l’édition 1982 en Espagne, qu’il qualifie de « spectaculaire » et qui a marqué à jamais ce Suisse fils d’immigrés italiens.

« J’avais 12 ans à l’époque », a déclaré Infantino au journal AS en mars, « et l’Italie avait remporté le titre, avec Paolo Rossi et toute cette équipe de grands joueurs. Je me souviens qu’Alessandro Altobelli avait marqué un but en finale. Son troisième but et les célébrations face à l’Allemagne étaient incroyables. Cette équipe italienne et ce moment sont gravés dans mon cœur. »

On comprend aisément pourquoi. Dans son tristement célèbre discours « Aujourd’hui, je me sens qatari » prononcé avant la Coupe du monde 2022, Infantino a révélé avoir subi du harcèlement durant son enfance en Suisse : roux, couvert de taches de rousseur et issu d’une famille italienne, il trouvait dans les succès des Azzurri une source de fierté encore plus forte.

Cet amour de longue date pour la Coupe du monde rend d’autant plus difficile à comprendre pourquoi, en tant que président de la FIFA, il a laissé un tournoi qu’il estime capable de « rassembler les gens » devenir si source de division et de discrimination.

  • Omar Artan(C)Getty Images

    « Le stade sera ouvert à tous les supporters. »

    Lors d’une conférence de presse au Kenya en août dernier, un journaliste sud-africain a alerté Infantino et le vice-président de la FIFA, Patrice Motsepe, sur le malaise profond suscité par l’organisation conjointe de la Coupe du monde par les États-Unis, « un pays où certains d’entre nous ne se sentent pas les bienvenus ».

    « Il revient à vous », a-t-il ajouté, « de veiller à ce que l’Afrique et tous les autres peuples du monde ne se sentent pas exclus, ne soient pas traités comme des citoyens de seconde zone dans un monde où l’égalité doit prévaloir. »

    Infantino a aussitôt rétorqué qu’il n’y avait « aucune raison de craindre » les interdictions de voyager et les strictes restrictions visa imposées par Donald Trump.

    « Il est important de clarifier les choses, car beaucoup d’idées fausses circulent », a-t-il fait valoir. « Tout le monde sera le bienvenu au Canada, au Mexique et aux États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA l’année prochaine. Il existe une procédure pour obtenir des visas, mais elle se déroulera sans heurts... » La réalité a été tout autre.

    À trois jours du coup d’envoi, alors que de nombreux supporters se voient refuser leur visa, l’arbitre somalien Omar Artan devient la personnalité la plus en vue à ce jour à se voir fermer l’accès au territoire américain, sans la moindre explication convaincante. Un démenti cinglant à la promesse d’un tournoi « ouvert à tous ».

    « Nous voulons unir le monde et nous allons y parvenir. Soyez positifs », avait déclaré Infantino à une salle comble de journalistes africains au Kenya, « et vous verrez que ce sera une immense célébration, la plus grande Coupe du monde de la FIFA de l’histoire. »

    Au lieu de cela, le tournoi s’achemine vers une édition parmi les plus exclusives de l’histoire, conséquence prévisible de la complaisance constante d’Infantino envers certains des dirigeants les plus répréhensibles de la planète.

    • Publicité
  • President Trump Meets With White House Task Force On FIFA World CupGetty Images News

    « Il voue un véritable culte aux dictateurs et aux milliardaires »

    En ce qui concerne Infantino, Michel Platini n’est certes pas un observateur impartial, ayant récemment déposé une plainte pénale contre le président de la FIFA et cinq responsables du football et de la justice suisses, dans le cadre d’une affaire d’irrégularités financières datant de 2015.

    Nombreux sont pourtant ceux qui partagent le jugement de l’ancien numéro 10 sur le caractère d’Infantino. « Il aime les gens riches et puissants, ceux qui ont de l’argent », a-t-il confié au Guardian. « C’est sa nature. »

    Un membre anonyme du Conseil de la FIFA a confié à Politico : « Je n’ai rien de personnel contre Infantino et je ne le considère pas comme un escroc, mais il a un problème : il fait trop confiance aux puissants. Il admire les dictateurs et les milliardaires ; dès qu’il croise des gens fortunés, il fond. »

    Infantino et ses nombreux soutiens au sein de la FIFA estiment que fréquenter les puissants fait partie de sa mission : attirer un maximum de fonds pour les 211 associations membres, afin de réinjecter cet argent dans le football.

    Lors de son élection en 2016, il avait promis d’augmenter les fonds de développement, et les recettes annuelles de la FIFA ont été multipliées par huit au cours de la dernière décennie, notamment grâce aux investissements sans précédent qu’il a négociés avec des pays comme l’Arabie saoudite. Son projet phare d’élargir la Coupe du monde à 48 équipes devrait également générer un record de 9 milliards de dollars pour l’instance dirigeante du football.

    Reste que cette quête effrénée de capitaux ne lui permet pas de tenir sa seconde promesse : « redorer l’image de la FIFA ».

  • US-POLITICS-ECONOMY-MILKENAFP

    Nero, le footballeur

    Onze ans après la chute peu glorieuse de Sepp Blatter, emporté par une série de scandales de corruption, l’opinion dominante est que si Infantino a assaini les comptes de la FIFA, il agit désormais en toute impunité, méprisant le football, ses acteurs et ses supporters. Le président de la FIFPRO, Sergio Marchi, n’a pas hésité à le comparer au tristement célèbre empereur Néron peu avant la Coupe du monde des clubs de l’été dernier.

    Infantino a toujours affirmé qu’il n’avait aucun problème à être cloué au pilori par ses détracteurs, mais il est clair que les remises en question constantes de sa façon de diriger la FIFA le contrarient.

    « Je ne comprends pas pourquoi certains d’entre vous sont si méchants », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un congrès de la FIFA au Rwanda en 2023. « Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Nous travaillons dur, je travaille dur, toute l’équipe de la FIFA travaille dur. Nous ne volons pas, nous ne tirons pas profit de la situation.

    Peut-être que je ne m’exprime pas beaucoup dans les médias, mais je suis comme ça, et de toute façon, il vaut mieux que vous écriviez sur le football plutôt que sur les dirigeants du football. Je peux vous dire que la FIFA, c’est le football, pas l’argent. »

  • US-POLITICSAFP

    « Monopole sur la vente de billets »

    L’affirmation est pour le moins discutable, émanant d’un dirigeant qui a validé la « tarification dynamique » et une commission de 30 % sur la revente de billets pour la Coupe du monde, des mesures ressemblant fort à une tentative d’extraction maximale de fonds auprès des supporters. Non content de les défendre bec et ongles, Infantino les a également minimisées.

    « Si certaines personnes mettent en vente sur le marché de la revente des billets pour la finale à 2 millions de dollars, premièrement, cela ne signifie pas que ces billets coûtent 2 millions de dollars », a déclaré Infantino lors d’une conférence à Beverly Hills. « Et deuxièmement, cela ne signifie pas que quelqu’un achètera ces billets. Et si quelqu’un achète un billet pour la finale à 2 millions de dollars, je lui apporterai personnellement un hot-dog et un Coca pour m’assurer qu’il passe un excellent moment !

    Mais nous devons tenir compte du marché : le nôtre est celui où le divertissement est le plus développé au monde. Nous devons donc appliquer les tarifs du marché. Aux États-Unis, la revente de billets est également autorisée. Ainsi, si vous vendiez des billets à un prix trop bas, ces billets seraient revendus à un prix bien plus élevé.

    « Et, fait significatif, même si certains estiment que nos tarifs sont élevés, ces billets se retrouvent quand même sur le marché de la revente à un prix encore plus élevé, plus du double du nôtre. »

    Pour beaucoup d’observateurs, cette position relève d’un abandon de ses responsabilités. Couronné « roi du football » par Donald Trump, Infantino semble suivre à la lettre le manuel du capitaliste en affirmant que le marché doit toujours fixer librement la valeur d’un produit.

    Au bout du compte, la grande majorité des supporters n’ont pas les moyens d’assister aux matchs. Football Supporters Europe (FSE) rappelle que « la FIFA détient le monopole de la vente des billets pour la Coupe du monde 2026 et utilise ce pouvoir pour imposer aux supporters des conditions qui ne seraient jamais acceptables sur un marché concurrentiel... La réalité, c’est que les pratiques déloyales de la FIFA en matière de billetterie n’offrent aux supporters fidèles que le choix de payer ou de rester à quai. »

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Le ballon d’or de la paix décerné à un va-t-en-guerre

    Curieusement, Trump a reconnu qu’il refuserait de débourser les 1 000 dollars (736 livres sterling) réclamés pour assister au match d’ouverture de son pays face au Paraguay, ce qui a fini par ridiculiser son homologue de la FIFA.

    Infantino a passé les deux dernières années à flatter l’ego de Trump, à un point si extrême que certains estiment qu’il a violé la neutralité politique de la FIFA. En empruntant les slogans du mouvement anti-immigrés « Make America Great Again » eten décernant un prix de la paix au président américain lors du tirage au sort de la Coupe du monde, il a même mis mal à l’aise plusieurs de ses soutiens les plus fidèles.

    « Nous voulons voir de l’espoir, nous voulons voir l’unité, nous voulons voir un avenir », avait déclaré Infantino au président américain en décembre dernier. « C’est ce que nous attendons d’un dirigeant et vous méritez sans aucun doute le premier Prix de la paix de la FIFA. »

    Depuis, Trump a engagé une guerre illégale contre l’Iran, risquant de faire des États-Unis le premier pays hôte de l’histoire à bombarder une nation participante pendant le tournoi. Une situation grotesque dont Infantino porte l’entière responsabilité.

    Malgré ses discours sur la séparation entre football et politique, il a posé les bases de la Coupe du monde la plus politisée de l’histoire, surpassant même les tentatives passées de Benito Mussolini, de la junte argentine, de Vladimir Poutine ou de la monarchie qatarie d’instrumentaliser le tournoi.

    Trump a eu carte blanche et a de facto empêché les supporters de quatre nations (Iran, Haïti, Sénégal et Côte d’Ivoire) d’assister à la compétition, tout en contraignant l’équipe iranienne à installer son camp de base au Mexique alors qu’elle dispute ses trois matchs de groupe sur le sol américain.

  • Business Leaders Speak At The Semafor World Economy SummitGetty Images News

    Réaction

    À quelques heures du coup d’envoi de « sa » Coupe du monde, on s’interroge : quel sentiment anime vraiment Infantino ? Se considère-t-il toujours comme « africain », comme il le proclamait il y a quatre ans ? Rien n’est moins sûr, tant il semble insensible à la situation de ceux qui ne peuvent ni se rendre aux États-Unis ni s’offrir un billet exorbitant pour le tournoi.

    S’inquiète-t-il de l’impact que cette controverse incessante pourrait avoir sur ses espoirs de réélection l’année prochaine ? Il conservera sans doute le soutien de la majorité des dirigeants motivés par l’argent, mais la Coupe du monde devait couronner sa carrière ; or son statut de « roi du football » a été ironiquement sapé par celui-là même qui lui avait donné ce surnom.

    Il pourrait ainsi payer cher son succès financier record pour la FIFA. Après la malavisée Coupe du monde des clubs de l’été dernier, il affirmait que « le football appartient au peuple » ; or il a passé l’année à en restreindre l’accès. Impossible que cela passe inaperçu.

    Une réaction hostile était inévitable : malgré ses appels à un récit positif auprès des médias africains, la période précédant le tournoi lui a été défavorable. Les procureurs généraux de New York et du New Jersey ont ouvert une enquête sur les pratiques de billetterie, le meilleur arbitre d’Afrique a été refoulé, de nombreux supporters du continent ont été éconduits et le groupe de défense FairSquare a lancé une campagne pour « relancer la FIFA ».

    Ironie du sort, Infantino a malgré tout atteint l’un de ses objectifs initiaux : la Coupe du monde 2026 devait unir les fans de football, et c’est chose faite. Ceux qui aiment vraiment le tournoi, comme Infantino l’aimait enfant, sont aujourd’hui unis dans leur rejet de l’homme qui le dirige – et le détruit.