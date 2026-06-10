L’affirmation est pour le moins discutable, émanant d’un dirigeant qui a validé la « tarification dynamique » et une commission de 30 % sur la revente de billets pour la Coupe du monde, autant de tentatives flagrantes d’extorquer un maximum d’argent aux supporters. Des mesures que Infantino a non seulement défendues bec et ongles, mais aussi minimisées.
« Si certaines personnes mettent sur le marché de la revente des billets pour la finale à 2 millions de dollars, premièrement, cela ne signifie pas que ces billets coûtent 2 millions de dollars », a-t-il déclaré lors d’une conférence à Beverly Hills. « Et deuxièmement, cela ne signifie pas que quelqu’un achètera ces billets. Et si quelqu’un achète un billet pour la finale à 2 millions de dollars, je lui apporterai personnellement un hot-dog et un Coca pour m’assurer qu’il passe un excellent moment !
Mais nous devons tenir compte du marché : le nôtre est celui où le divertissement est le plus développé au monde. Nous devons donc appliquer les tarifs du marché. Aux États-Unis, la revente de billets est également autorisée. Ainsi, si vous vendiez des billets à un prix trop bas, ces billets seraient revendus à un prix bien plus élevé.
« Et, fait significatif, même si certaines personnes estiment que nos tarifs sont élevés, ces billets se retrouvent quand même sur le marché de la revente à un prix encore plus élevé, plus du double du nôtre. »
Pour beaucoup d’observateurs, cette position relève d’un abandon de ses responsabilités. Couronné « roi du football » par Donald Trump, Infantino semble suivre le manuel du capitaliste en affirmant que le marché doit toujours fixer librement la valeur d’un produit.
Au final, la très grande majorité des supporters n’ont pas les moyens d’assister aux matchs, et Football Supporters Europe (FSE) a souligné que « la FIFA détient le monopole de la vente des billets pour la Coupe du monde 2026 et a utilisé ce pouvoir pour imposer aux supporters des conditions qui ne seraient jamais acceptables sur un marché concurrentiel... La réalité, c’est que les pratiques déloyales de la FIFA en matière de billetterie n’offrent aux supporters fidèles qu’une alternative : payer ou renoncer. »