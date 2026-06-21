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« L’homme le plus agaçant du football » est à l’origine de la décision de confier les corners à Declan Rice, un choix qui profite à Arsenal, champion de Premier League, et à l’Angleterre, candidate à la Coupe du monde
L'Angleterre récolte les fruits de son travail
Les « Three Lions » n’ont pas tardé à tirer parti des centres de Rice lors de leur campagne en Coupe du monde en Amérique du Nord. Lors de la victoire 4-2 contre la Croatie, l’influence du milieu de terrain s’est fait sentir sur l’ensemble du jeu offensif de l’Angleterre, notamment avec une passe décisive pour le capitaine Harry Kane. La confiance de Rice est actuellement au plus haut alors qu’il compte bien mener l’équipe de Thomas Tuchel jusqu’aux phases finales du tournoi.
« Avec le temps, j’ai l’impression que chaque fois que je place le ballon sur un coup franc ou un corner, je vais délivrer une passe décisive ou créer une occasion dangereuse », a-t-il confié à la BBC Sport. « C’est une mentalité positive à avoir sur les coups de pied arrêtés… et les supporters anglais ont de quoi se réjouir. »
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L’effet Jover profite à Rice
L’émergence de Rice en tant que spécialiste des corners n’est pas le fruit du hasard : elle résulte d’une stratégie mûrement réfléchie par le staff technique d’Arsenal, notamment par Nico Jover. Le milieu de terrain de 27 ans rend hommage au coach des coups de pied arrêtés, qui a su repérer un talent resté inexploité durant une grande partie de ses débuts. Cette évolution a transformé les Gunners en une redoutable machine à marquer sur coups de pied arrêtés, un atout décisif dans leur quête d’un premier titre de champion depuis plus de vingt ans. Ce changement tactique a même poussé Gary Neville à qualifier Jover de « type le plus agaçant du football », tant ses combinaisons déstabilisent fréquemment les défenses adverses. « Tout le monde apprécie les coups de pied arrêtés maintenant, n’est-ce pas ? », constate Rice. « Tout le monde les apprécie désormais. »
Évoquant son nouveau rôle, Rice explique : « Je ne tirais jamais de corners ni de coups francs, mais Nico Jover et l’entraîneur d’Arsenal ont vu en moi quelque chose que les autres n’avaient pas perçu. Ils m’ont dit que, sur coup de pied arrêté, je pouvais placer le ballon dans des zones que, chez les Gunners, seul Bukayo Saka atteignait. À partir de là, j’y ai cru et j’ai adhéré à leur vision. »
La feuille de route de Tuchel en Premier League
Depuis sa prise de fonction à la tête de l’équipe d’Angleterre, Thomas Tuchel n’a jamais caché son ambition : transposer sur la scène internationale le style de jeu à haute intensité et rigoureux sur le plan tactique qui fait la force de la Premier League. Pour y parvenir, il insiste particulièrement sur les coups de pied arrêtés, un aspect que Rice confirme avoir occupé une place centrale de la préparation à Kansas City. Malgré le calendrier serré des rassemblements, les joueurs ont déjà assimilé leurs mouvements.
Rice a détaillé la préparation : « Depuis l’arrivée de Thomas, nous travaillons sur ce schéma et sur l’exécution de chaque coup de pied arrêté. La plupart de nos schémas n’ont pas beaucoup changé en termes de déplacements, ni dans la façon dont je centre le ballon… Cela fait un an que nous travaillons là-dessus, donc les gars savent à quoi s’attendre… où je vais centrer le ballon. Il y a donc un plan de jeu et c’est à moi de le mettre en œuvre ; bien sûr, les gars doivent se démarquer dans la surface. »
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James écarte les doutes sur sa condition physique
Alors que Rice fait la une des journaux grâce à ses centres, le capitaine de Chelsea, Reece James, s’impose lui aussi comme le latéral droit titulaire de l’Angleterre. Après avoir manqué une partie de la préparation en raison d’une blessure aux ischio-jambiers contractée en fin de saison nationale, James en a assez des discussions autour de sa résistance physique. Le joueur de 26 ans a disputé 39 matches la saison dernière et est déterminé à rester concentré sur ses performances sur le terrain.
« On ne parle que de mes blessures et de ma disponibilité, et franchement, ça m’agace », a-t-il déclaré devant les médias. « Mon seul objectif est de donner le meilleur de moi-même quand je suis sur le terrain. Je comprends les doutes au début, mais à la fin, ça devient lassant. J’étais en pleine forme bien avant ma dernière blessure, et je ne prête guère attention à ce bruit de fond. Je me concentre sur moi-même, sur mon corps, et je fais tout pour donner le meilleur de moi-même afin d’aider l’équipe. »