« L’homme le plus agaçant du football » est à l’origine de la décision de confier les corners à Declan Rice, un choix qui profite à Arsenal, champion de Premier League, et à l’Angleterre, candidate à la Coupe du monde

L’émergence de Rice en tant que spécialiste des corners n’est pas le fruit du hasard : elle résulte d’une stratégie mûrement réfléchie par le staff technique d’Arsenal, notamment par Nico Jover. Le milieu de terrain de 27 ans rend hommage au coach des coups de pied arrêtés, qui a su repérer un talent resté inexploité durant une grande partie de ses débuts. Cette évolution a transformé les Gunners en une redoutable machine à marquer sur coups de pied arrêtés, un atout décisif dans leur quête d’un premier titre de champion depuis plus de vingt ans. Ce changement tactique a même poussé Gary Neville à qualifier Jover de « type le plus agaçant du football », tant ses combinaisons déstabilisent fréquemment les défenses adverses. « Tout le monde apprécie les coups de pied arrêtés maintenant, n’est-ce pas ? », constate Rice. « Tout le monde les apprécie désormais. »

Évoquant son nouveau rôle, Rice explique : « Je ne tirais jamais de corners ni de coups francs, mais Nico Jover et l’entraîneur d’Arsenal ont vu en moi quelque chose que les autres n’avaient pas perçu. Ils m’ont dit que, sur coup de pied arrêté, je pouvais placer le ballon dans des zones que, chez les Gunners, seul Bukayo Saka atteignait. À partir de là, j’y ai cru et j’ai adhéré à leur vision. »