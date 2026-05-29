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L'histoire se répète : Crystal Palace négocie avec un ancien entraîneur de l'Eintracht Francfort pour remplacer Oliver Glasner
Le club londonien Crystal Palace cherche un nouvel entraîneur.
Selon Sky Sport, Toppmoller est désormais le grand favori pour succéder à Glasner à Selhurst Park. Le club de Premier League a entamé des discussions avec ce tacticien de 45 ans, récemment courtisé par Naples, Al-Ittihad, Wolfsburg et Cologne. Libre depuis son départ de Francfort en janvier 2026, l’Allemand se dit prêt à relever un nouveau défi en Angleterre.
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Toppmoller vise un retour rapide
L’entraîneur principal, actuellement sans club, souhaite revenir rapidement sur le banc après son départ de la Bundesliga. Lors de son précédent mandat à Francfort, il a dirigé 121 matches officiels toutes compétitions confondues, pour 51 victoires et 34 nuls. Néanmoins, son équipe a connu des résultats décevants lors de la première moitié de la saison 2025-2026, ne remportant que neuf des 26 rencontres disputées, ce qui a finalement conduit le club à se séparer de lui.
Le projet « Frankfurt Connection » se concrétise rapidement.
Cette nomination potentielle suit la trajectoire précise tracée par Glasner, arrivé à Londres en février 2024. L’actuel entraîneur a connu un passage très fructueux avec les Eagles, remportant trois titres majeurs, dont la FA Cup, le Community Shield et l’UEFA Conference League. Cependant, son départ a créé un vide immédiat à la tête de l’équipe, contraignant la direction à chercher un successeur de haut niveau doté d’une expérience européenne comparable.
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Une refonte stratégique attend le successeur.
Le nouvel entraîneur hérite d’un double défi : préserver la dynamique de titres tout en engageant l’évolution tactique à long terme de l’équipe. Toppmoller doit d’abord corriger les lacunes défensives qui ont entaché ses quatre derniers matchs sans victoire en Allemagne, une série marquée par un bilan défensif médiocre, trois nuls – dont un 3-3 contre le Werder Brême – avant son limogeage le 18 janvier.
Alors que le mercato estival approche, la direction souhaite que les négociations aboutissent rapidement afin de permettre au nouvel entraîneur de mettre en œuvre sa philosophie.