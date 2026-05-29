L'histoire se répète : Crystal Palace négocie avec un ancien entraîneur de l'Eintracht Francfort pour remplacer Oliver Glasner

Le nouvel entraîneur hérite d’un double défi : préserver la dynamique de titres tout en engageant l’évolution tactique à long terme de l’équipe. Toppmoller doit d’abord corriger les lacunes défensives qui ont entaché ses quatre derniers matchs sans victoire en Allemagne, une série marquée par un bilan défensif médiocre, trois nuls – dont un 3-3 contre le Werder Brême – avant son limogeage le 18 janvier.

Alors que le mercato estival approche, la direction souhaite que les négociations aboutissent rapidement afin de permettre au nouvel entraîneur de mettre en œuvre sa philosophie.