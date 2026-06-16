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FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP
Karim Malim

Traduit par

L’histoire d’un nom écarté a fini par forger un héros inoubliable lors de la Coupe du monde

FEATURES
Vozinha
Espagne vs Cabo Verde
Espagne
Cabo Verde
Coupe du monde
Cap-Vert
Espagne
É.-U.

Cette épopée a commencé avec Valdano et s’est conclue par Vuzinia.

Au coup de sifflet final à Atlanta, toutes les caméras se sont détournées des stars espagnoles et des statistiques pour se porter vers l’homme devant les buts, celui qui semblait porter sur ses épaules les rêves d’une nation entière.

Les caméras ont immortalisé le gardien cap-verdien Fozinia, qui n’a pu contenir ses larmes après le match nul historique (0-0) face à l’Espagne, l’un des grands favoris de la Coupe du monde 2026.

À cet instant, ses larmes n’étaient pas seulement l’expression d’une joie intense ; elles traduisaient l’aboutissement d’un long parcours fait de souffrances, de patience et de foi en un rêve. Un parcours commencé sur de petites îles perdues au milieu de l’océan Atlantique et qui s’est achevé sur la plus grande scène footballistique du monde.

Pendant que les larmes coulaient sur le visage de ce gardien chevronné de quarante ans, les tribunes d’Atlanta se transformaient en une immense scène de fête. Des milliers de supporters cap-verdiens ont alors célébré comme s’ils avaient eux-mêmes soulevé le trophée : embrassades, danses et chants ont fusé des tribunes tandis que, sur la pelouse, les joueurs se poursuivaient dans un élan d’émotion rare.

Même les spectateurs neutres se sont laissés emporter par l’émotion. Chacun a compris que cet événement dépassait le cadre du football, et qu’une petite nation inscrivait, à sa manière, un chapitre exceptionnel dans l’histoire de la Coupe du monde.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    Une soirée inoubliable face au champion d'Europe

    L’équipe nationale du Cap-Vert abordait cette rencontre en toute connaissance de cause, consciente de l’ampleur de la tâche qui l’attendait face à l’Espagne, championne d’Europe et l’une des formations les plus complètes sur le plan technique.

    Dès les premières minutes, la Roja a imposé son emprise habituelle, s’emparant du ballon et multipliant les incursions dangereuses.

    Le gardien chevronné a livré une prestation exceptionnelle, sans doute la meilleure de sa carrière, en repoussant sept occasions franches et en fermant toutes les brèches aux attaquants espagnols, préservant ainsi ses filets et menant son équipe vers le résultat le plus important de son histoire internationale.

    Chaque intervention était saluée par une ovation comme s’il avait marqué. Progressivement, la confiance gagnait ses coéquipiers tandis que la tension montait chez les Espagnols.

    Au coup de sifflet final, le 0-0 a été vécu comme une victoire à part entière par les Cap-Verdiens.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Des larmes pour la famille

    Après avoir reçu le titre de meilleur joueur du match, Fozinia a expliqué avec émotion pourquoi ses larmes coulaient.

    Le gardien chevronné a immédiatement pensé à ses grands-parents, figures centrales de sa vie, mais qui sont décédés avant de pouvoir assister à ce moment historique.

    « Leur souvenir était très présent en moi à la fin du match, a-t-il expliqué. Ils ont été tout pour moi durant mes années de jeunesse. »

    Il a aussi mentionné sa mère, absente des tribunes car elle n’avait pas obtenu de visa à temps pour voyager aux États-Unis.

    Il aurait aimé la voir dans les tribunes pour savourer cet instant avec lui, mais les circonstances en ont décidé autrement, accentuant encore son émotion.

    Il a enfin révélé que la force de la sélection cap-verdienne réside dans les liens humains et familiaux qui unissent les joueurs, insistant sur le fait que cette unité est l’arme principale qui a permis à l’équipe de tenir tête à l’une des sélections les plus puissantes au monde.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un rêve vieux de plusieurs décennies

    Pour Fozinha, disputer la Coupe du monde n’était pas une simple étape, mais un rêve nourri depuis l’enfance. Il lui a fallu de longues années pour concrétiser cette ambition.

    Le gardien, né sous le nom de Josimar Dias, a suivi un parcours atypique par rapport à la plupart des footballeurs qui participent à la Coupe du monde.

    Contrairement aux stars qui entament leur carrière professionnelle dès l’adolescence, Fozinia n’a débuté qu’à vingt-cinq ans, en 2012.

    Conscient que le chemin serait plus ardu et que beaucoup estimaient qu’il avait manqué le coche, il refusa de baisser les bras.

    Il a reconnu avoir envisagé à plusieurs reprises de quitter la sélection nationale, mais il s'est toujours accroché à son rêve de disputer la Coupe du monde.

    Cette foi inébranlable l’a maintenu sur le terrain jusqu’à ce que, enfin, le moment tant attendu arrive.

  • FBL-AFR2010-EGY-NGRAFP

    Le joueur le plus âgé à avoir pris part à cette première édition

    Lors de son premier match officiel avec la sélection nationale en Coupe du monde, Fozinia n’était pas simplement un novice dans la compétition.

    Âgé de quarante ans et douze jours, il est devenu l’un des joueurs les plus âgés à disputer son premier match en Coupe du monde.

    Seul le gardien égyptien légendaire Essam El-Hadary, présent au Mondial 2018 à un âge encore plus avancé, avait jusqu’alors établi ce type de record.

    Loin d’être un handicap, son âge est devenu un atout, gage de force et d’expérience, comme l’a démontré sa prestation face à l’Espagne. Il a prouvé que la passion et la détermination peuvent défier le temps.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    D’une petite île au monde entier

    Situé à plusieurs centaines de kilomètres des côtes ouest-africaines, le Cap-Vert, archipel aux ressources limitées, peine à faire émerger des talents du football capables de rivaliser avec ceux des grandes nations du ballon rond.

    Fozinha a grandi à Mindelo, où il a dû surmonter un premier obstacle : sa petite taille, jugée insuffisante par rapport aux standards habituels du poste.

    Malgré son talent, il se heurte souvent au même préjugé et se voit écarté. Mais la déception ne l’empêche pas de persévérer. Comme nombre de Cap-Verdiens, il choisit alors de s’expatrier au Portugal en quête d’un tremplin plus favorable.

    Ce choix s’avère déterminant : il lui ouvre les portes du football professionnel et l’amène à s’expatrier en Slovaquie, en Angola, en Moldavie puis à Chypre, avant de s’installer définitivement au Portugal où il défend aujourd’hui les couleurs du club de Chaves.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un nom qui résonne dans l’histoire du football

    Même le prénom de Fozinia est lié, directement ou indirectement, à l’univers du football. Son père voulait en effet le nommer Jorge Valdano, en hommage à la célèbre star argentine, figure emblématique de la sélection albiceleste et du Real Madrid.

    Les autorités locales ayant rejeté cette première proposition, le nouveau-né reçut finalement le prénom de Josimar, hommage au défenseur brésilien qui s’était illustré lors de la Coupe du monde 1986.

    Près de quatre décennies plus tard, ce prénom à consonance mondialiste resurgit sur la même scène, mais cette fois pour écrire une nouvelle page du football.

    Sa notoriété dépasse désormais le pré carré du terrain. Après son match héroïque contre l’Espagne, il s’est mué en phénomène viral sur les réseaux sociaux.

    En quelques heures, son nombre d’abonnés sur Instagram a bondi de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs millions, faisant de lui le sujet de conversation numéro un parmi les supporters du globe.

    Informé de ce bond statistique impressionnant, il avoue avec candeur ne pas mesurer l’ampleur de l’engouement suscité par sa performance.

    Pourtant, il a toujours rappelé que la réussite collective primait sur toute gloire individuelle : « Le titre d’homme du match appartient à tout le groupe, car ce résultat est le fruit d’un travail d’équipe et de sacrifices partagés », a-t-il martelé.

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    Cette nuit-là est entrée dans l’histoire du football comme un moment appartenant à tous les supporters.

    Fozinia n’était pas le seul héros de cette histoire. C’est toute l’équipe du Cap-Vert qui a été la grande gagnante de cette soirée historique.

    Les joueurs se sont battus avec courage, offrant un bel exemple de discipline, d’organisation et d’abnégation, et ont réussi à neutraliser l’une des attaques les plus redoutables du tournoi. Les supporters, eux, ont été tout aussi décisifs.

    Du premier au dernier coup de sifflet, ils n’ont cessé de chanter, d’encourager et de brandir leurs drapeaux, convaincus que l’équipe pouvait créer la surprise.

    Au coup de sifflet final, les Cap-Verdiens n’étaient plus une simple équipe en quête de reconnaissance, mais un symbole d’espoir pour des millions d’observateurs.

    Dans un univers footballistique dominé par les grandes puissances, cette formation venue d’un archipel de l’Atlantique a rappelé que les rêves ne se mesurent pas à la taille d’un pays ou à sa population, mais à la foi et à la détermination.

    Au cœur de cette épopée se trouvait Fozinha, gardien de but de quarante ans, en larmes sous les projecteurs d’Atlanta, ayant démontré qu’un rêve peut tarder à se concrétiser, mais ne meurt jamais.

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