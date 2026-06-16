L’histoire d’un nom écarté a fini par forger un héros inoubliable lors de la Coupe du monde

Au coup de sifflet final à Atlanta, toutes les caméras se sont détournées des stars espagnoles et des statistiques pour se porter vers l’homme devant les buts, celui qui semblait porter sur ses épaules les rêves d’une nation entière.

Les caméras ont immortalisé le gardien cap-verdien Fozinia, qui n’a pu contenir ses larmes après le match nul historique (0-0) face à l’Espagne, l’un des grands favoris de la Coupe du monde 2026.

À cet instant, ses larmes n’étaient pas seulement l’expression d’une joie intense ; elles traduisaient l’aboutissement d’un long parcours fait de souffrances, de patience et de foi en un rêve. Un parcours commencé sur de petites îles perdues au milieu de l’océan Atlantique et qui s’est achevé sur la plus grande scène footballistique du monde.

Pendant que les larmes coulaient sur le visage de ce gardien chevronné de quarante ans, les tribunes d’Atlanta se transformaient en une immense scène de fête. Des milliers de supporters cap-verdiens ont alors célébré comme s’ils avaient eux-mêmes soulevé le trophée : embrassades, danses et chants ont fusé des tribunes tandis que, sur la pelouse, les joueurs se poursuivaient dans un élan d’émotion rare.

Même les spectateurs neutres se sont laissés emporter par l’émotion. Chacun a compris que cet événement dépassait le cadre du football, et qu’une petite nation inscrivait, à sa manière, un chapitre exceptionnel dans l’histoire de la Coupe du monde.