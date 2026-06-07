Comme souvent au Real Madrid, une saison catastrophique s’accompagne de graves drames en dehors du terrain. Mbappé s’est retrouvé au cœur de ces turbulences à plusieurs reprises, au point que les supporters se sont retournés contre lui dans les derniers instants.

Selon The Athletic, le joueur de 27 ans a été impliqué dans une violente altercation avec un membre du staff du club avant la rencontre contre le Real Betis fin avril, au cours de laquelle il a lancé une rafale d’insultes à un entraîneur qui l’avait signalé hors-jeu lors d’un match d’entraînement – un reflet de l’atmosphère globalement toxique qui régnait au sein du club pendant cette fin de saison désastreuse.

Mbappé s’est ensuite blessé au tendon d’Achille lors de la rencontre face au Betis. Plutôt que de suivre sa rééducation au centre d’entraînement de Valdebebas, il a choisi de partir en vacances en Sardaigne avec sa compagne, l’actrice espagnole Ester Exposito. Des photos le montrant sur un yacht ont été publiées alors que ses coéquipiers affrontaient l’Espanyol en Liga.

Ce choix provoque des critiques internes et externes. Si l’ancien défenseur Álvaro Arbeloa prend la défense du joueur, une pétition en ligne « Mbappé dehors » devient virale, réunissant plus de 12 millions de signatures en 24 heures avant de dépasser les 70 millions. L’attaquant a ensuite manqué le Clásico, lors duquel le Real a offert le titre au Barça, car il était toujours jugé inapte. Il s’était excusé de ne pas s’entraîner avec les remplaçants potentiels en invoquant une « gêne », avant de faire son retour sur le banc contre le Real Oviedo à la mi-mai.

L’international français a toutefois contesté cette version : après son entrée en jeu contre Oviedo, il a coupé court à son habituel mutisme pour déclarer aux médias qu’il était « à 100 % » et affirmer qu’Arbeloa l’avait placé en tant que « quatrième attaquant ». Selon plusieurs sources, sa frustration remontait au limogeage de l’ancien entraîneur Alonso.

Sous pression, Arbeloa a rapidement démenti ces allégations en conférence de presse : « Il a dû me mal comprendre, je n’ai jamais dit qu’il était le quatrième attaquant. Un joueur qui, il y a quatre jours, n’était pas assez en forme pour être sur le banc n’aurait pas dû être titulaire aujourd’hui. »

Selon The Athletic, une « déception grandissante » parcourait alors le vestiaire et la direction. Pour répondre à la polémique, son entourage a publié un communiqué : « Une partie des critiques repose sur une interprétation excessive d’éléments liés à une période de récupération strictement supervisée par le club, et ne reflète pas la réalité de l’engagement de Kylian et de son travail quotidien pour l’équipe. »