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Kylian Mbappe France GFXGOAL
Krishan Davis

Traduit par

L’histoire d’amour de Kylian Mbappé avec la Coupe du monde : le tournoi préféré de l’icône française arrive à point nommé pour effacer une saison à oublier, loin des projecteurs du Real Madrid

Analysis
France
Kylian Mbappé
Coupe du monde
Real Madrid
LaLiga
FEATURES

Il est étonnant que Kylian Mbappé ne fasse pas davantage parler de lui à l'approche de la Coupe du monde 2026, mais cela s'explique sans doute par une saison en club largement décevante avec le Real Madrid. Il sera sans doute très soulagé de quitter le Bernabéu, véritable chaudron, après être devenu persona non grata en fin de saison, et pourra désormais se concentrer sur son objectif : entrer dans l'histoire avec l'équipe de France en Amérique du Nord.

Mbappé arrive dans ce tournoi après une saison tumultueuse. Malgré ses nombreux buts, il n’a pas réussi à remporter un trophée majeur et est devenu très impopulaire auprès des supporters comme de la direction, alors que la saison du Real Madrid s’est effondrée dans un climat de fortes tensions en coulisses.

Loin de l’attention scrutatrice qui entoure le club de football le plus célèbre au monde, le joueur de 27 ans peut désormais se concentrer sur l’équipe de France et sa mission de reconquérir le titre suprême après la défaite en finale de 2022. Il savourera sans aucun doute l’occasion de rappeler à tous ce dont il est capable sur le terrain.

Après une saison à rayer de sa mémoire à Madrid, le natif de Bondy entend bien écrire une nouvelle page de l’histoire du football en Amérique du Nord ; et il serait imprudent de parier contre lui.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Faire sa part

    À l’approche du coup d’envoi de la Coupe du monde, l’engouement autour de Mbappé ne cesse de croître. Malgré une saison difficile pour le Real Madrid, l’attaquant a pleinement assumé son rôle.

    Il aborde la compétition après une saison encore prolifique, avec plus de 40 buts au compteur : 25 en Liga, 17 en Ligue des champions et en Copa del Rey.

    Néanmoins, après une première partie de saison 2025-2026 phénoménale, il a nettement baissé de régime ensuite, ne trouvant le chemin des filets qu’à quatre reprises entre mi-février et la fin de l’exercice, en raison de blessures récurrentes, de controverses extra-sportives et des interrogations sur sa relation avec l’entraîneur par intérim Álvaro Arbeloa.

    • Publicité
  • MbappeGetty Images

    Sans trophée

    Le manque de réalisme de Mbappé en fin de saison a nui aux ambitions du Real Madrid, entraînant un deuxième exercice consécutif sans titre majeur pour le Français depuis son arrivée médiatisée en tant que joueur libre du Paris Saint-Germain au Bernabéu en 2024.

    Après le limogeage de Xabi Alonso, les Merengues ont été évincés de la Copa del Rey par le modeste Albacete en huitièmes de finale, puis n’ont pas su prendre le dessus sur un Bayern Munich supérieur en quarts de finale de la Ligue des champions, malgré un but de Mbappé à chaque rencontre.

    Leur malheur s’est accentué lorsqu’ils ont cédé le titre de champion à leur rival acharné, le FC Barcelone, lors d’une défaite sans gloire au Clásico en mai, terminant finalement à huit points de l’équipe de Hansi Flick.

    Sur le plan personnel, l’attaquant vedette a dû assister, impuissant, au deuxième sacre consécutif en Ligue des champions de son ancien club, le PSG – le trophée pour lequel il avait quitté le club de la capitale.

  • arbeloa mbappe(C)Getty Images

    Susciter la polémique

    Comme souvent au Real Madrid, une saison catastrophique s’accompagne de graves drames en dehors du terrain. Mbappé s’est retrouvé au cœur de ces turbulences à plusieurs reprises, au point que les supporters se sont retournés contre lui dans les derniers instants.

    Selon The Athletic, le joueur de 27 ans a été impliqué dans une violente altercation avec un membre du staff du club avant la rencontre contre le Real Betis fin avril, au cours de laquelle il a lancé une rafale d’insultes à un entraîneur qui l’avait signalé hors-jeu lors d’un match d’entraînement – un reflet de l’atmosphère globalement toxique qui régnait au sein du club pendant cette fin de saison désastreuse.

    Mbappé s’est ensuite blessé au tendon d’Achille lors de la rencontre face au Betis. Plutôt que de suivre sa rééducation au centre d’entraînement de Valdebebas, il a choisi de partir en vacances en Sardaigne avec sa compagne, l’actrice espagnole Ester Exposito. Des photos le montrant sur un yacht ont été publiées alors que ses coéquipiers affrontaient l’Espanyol en Liga.

    Ce choix provoque des critiques internes et externes. Si l’ancien défenseur Álvaro Arbeloa prend la défense du joueur, une pétition en ligne « Mbappé dehors » devient virale, réunissant plus de 12 millions de signatures en 24 heures avant de dépasser les 70 millions. L’attaquant a ensuite manqué le Clásico, lors duquel le Real a offert le titre au Barça, car il était toujours jugé inapte. Il s’était excusé de ne pas s’entraîner avec les remplaçants potentiels en invoquant une « gêne », avant de faire son retour sur le banc contre le Real Oviedo à la mi-mai.

    L’international français a toutefois contesté cette version : après son entrée en jeu contre Oviedo, il a coupé court à son habituel mutisme pour déclarer aux médias qu’il était « à 100 % » et affirmer qu’Arbeloa l’avait placé en tant que « quatrième attaquant ». Selon plusieurs sources, sa frustration remontait au limogeage de l’ancien entraîneur Alonso.

    Sous pression, Arbeloa a rapidement démenti ces allégations en conférence de presse : « Il a dû me mal comprendre, je n’ai jamais dit qu’il était le quatrième attaquant. Un joueur qui, il y a quatre jours, n’était pas assez en forme pour être sur le banc n’aurait pas dû être titulaire aujourd’hui. »

    Selon The Athletic, une « déception grandissante » parcourait alors le vestiaire et la direction. Pour répondre à la polémique, son entourage a publié un communiqué : « Une partie des critiques repose sur une interprétation excessive d’éléments liés à une période de récupération strictement supervisée par le club, et ne reflète pas la réalité de l’engagement de Kylian et de son travail quotidien pour l’équipe. »

  • Kylian MbappeGetty

    Éviter les sifflets

    Mbappé figurait parmi les joueurs madrilènes hués et sifflés par le public du Bernabéu lors de la rencontre face à Oviedo, programmée le lendemain de l’attribution du titre sur un plateau d’argent au FC Barcelone et de la désormais tristement célèbre altercation dans les vestiaires entre les milieux de terrain Aurélien Tchouameni et Federico Valverde.

    Selon plusieurs sources, l’attaquant aurait même envisagé de déclarer forfait pour les deux dernières rencontres à domicile afin d’échapper à la colère d’un public au tempérament volcanique ; il a toutefois honoré sa place contre Oviedo puis face à l’Athletic Club, trouvant même le chemin des filets lors de la dernière journée.

    Le buteur peut toutefois se satisfaire de voir cette saison mouvementée s’achever et de pouvoir se consacrer à son rendez-vous favori sous le maillot bleu : la Coupe du monde. Reste à évaluer l’impact d’une telle campagne sur sa préparation.

    Lors de la trêve internationale de mars, l’attaquant avait pourtant insisté sur l’importance d’une bonne préparation en club pour briller en sélection : « Ce n’est pas un débat. J’ai disputé deux Coupes du monde, j’en ai remporté une et j’ai atteint la finale de l’autre. Comment je me suis préparé ? En disputant tous les matchs avec mon club. »

  • Kylian Mbappe 2018 World Cup trophy kissGetty Images

    Une légende de la Coupe du monde

    Mbappé va savourer cette Coupe du monde, et pas seulement parce que la France figure parmi les favorites pour remporter le titre pour la deuxième fois en trois éditions. Sur le plan personnel, il vise plusieurs records afin de s’imposer comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la compétition.

    Après avoir imité Pelé en guidant les Bleus vers le titre à seulement 19 ans et quatre buts en Russie en 2018, il s’est à nouveau montré intenable en 2022. Malgré la défaite finale de l’équipe de Didier Deschamps face à l’Argentine au Qatar, il a inscrit huit buts, dont un incroyable triplé lors de la finale.

    Cet été, il vise d’autres marqueurs historiques : il pourrait d’abord devenir le meilleur buteur français en Amérique du Nord, puisqu’il n’est qu’à une unité d’Olivier Giroud (56 buts), et ainsi dépasser la légende Just Fontaine (13 buts) au rang de meilleur réalisateur tricolore en Coupe du monde.

    Enfin, il pourrait même devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Mbappé (12) et Lionel Messi (13) restent à portée de tir du record de 16 buts détenu par Miroslav Klose, et comme il devrait participer à au moins une autre édition, le Français a l’occasion de prendre une avance confortable en tête du classement.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    « Fou pour mon héritage » Tel est le cri de guerre que l’on entend dans les couloirs du club : une formule concise qui résume la détermination à préserver et à faire rayonner l’héritage du club, sur le terrain comme en dehors.

    Malgré le bruit ambiant et une saison en club contrastée, Mbappé mesure pleinement l’enjeu de l’été à venir, lui qui vise une place dans l’histoire, tant sur le plan individuel que collectif, avec l’équipe de France.

    « Il n’y a rien de mieux que de représenter son pays, on fait alors partie de l’élite des footballeurs internationaux », a-t-il récemment déclaré à Vanity Fair. « C’est difficile d’être dans une situation comme la nôtre, où tout le monde attend de nous que nous fassions des miracles. Mais les miracles ne se produisent que sur le terrain ; il ne faut pas jouer le match avant le match.

    « Je suis le capitaine, désormais tout est différent, la responsabilité est autre, mais je suis prêt. Prêt à mener mon équipe sur la plus grande scène et à ramener le trophée à Paris, sur les Champs-Élysées.

    « Sur le terrain, on ne pense pas à l’héritage. On veut juste être au niveau et ramener le trophée à la maison. Si on gagne, et si je gagne, ce sera incroyable pour l’héritage du pays et le mien, c’est certain. »

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