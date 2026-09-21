L'histoire complète : pourquoi Al-Juwayr a-t-il été écarté de la liste de l'Arabie saoudite ?

Des rapports saoudiens ont révélé les raisons qui se cachent derrière l'exclusion de l'attaquant Musab Al-Juwayr de la liste de la sélection saoudienne qui participera à la « Coupe du Golfe 27 ».

La 27e édition de la Coupe du Golfe Arabique se déroule dans la ville de Djeddah, en Arabie saoudite, du 23 septembre au 6 octobre prochain.

L'Arabie saoudite figure dans le groupe A avec l'Irak, le Koweït et le Sultanat d'Oman, tandis que dans le groupe B s'affrontent les sélections des Émirats arabes unis, du Qatar, de Bahreïn et du Yémen.

L'Arabie saoudite entamera le tournoi face au Koweït mercredi prochain.