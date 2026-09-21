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L'histoire complète : pourquoi Al-Juwayr a-t-il été écarté de la liste de l'Arabie saoudite ?

Arabie saoudite vs Koweït
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M. Al-Juwayr
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Suspension à vie : la décision de Donis rappelle des précédents

Des rapports saoudiens ont révélé les raisons qui se cachent derrière l'exclusion de l'attaquant Musab Al-Juwayr de la liste de la sélection saoudienne qui participera à la « Coupe du Golfe 27 ».

La 27e édition de la Coupe du Golfe Arabique se déroule dans la ville de Djeddah, en Arabie saoudite, du 23 septembre au 6 octobre prochain.

L'Arabie saoudite figure dans le groupe A avec l'Irak, le Koweït et le Sultanat d'Oman, tandis que dans le groupe B s'affrontent les sélections des Émirats arabes unis, du Qatar, de Bahreïn et du Yémen.

L'Arabie saoudite entamera le tournoi face au Koweït mercredi prochain.

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  • Les raisons complètes de la décision d'exclusion

    Le quotidien Asharq Al-Awsat a confirmé que l'exclusion d'Al-Jowayr, joueur du club d'Al-Qadisiyah, est survenue après l'accumulation de reproches formulés à son encontre par le staff technique de l'Arabie saoudite, le dernier en date étant l'épisode où il a commandé un dîner dans un restaurant, en violation des consignes en vigueur dans les stages de l'Arabie saoudite.

    Selon le même journal, d'autres manquements disciplinaires ont été relevés contre le joueur, dont l'accumulation, jusqu'à la commande du dîner, a conduit le directeur technique Georgios Donis et le manager de la sélection Fahd Al-Mufarrej à décider d'écarter Al-Jowayr de la liste, « malgré la valeur technique du joueur », et à choisir Mokhtar Ali à sa place.

    Le journal a affirmé que l'exclusion d'Al-Jowayr, 23 ans, qui a disputé 39 matches internationaux au cours desquels il a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives, « n'avait aucune dimension technique ».

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  • Antécédents : une suspension à vie

    Le journal est revenu sur les décisions similaires prises lors des années précédentes, en marge des tournois de la Coupe du Golfe, en indiquant que la première édition, en 1970, avait connu des sanctions sévères à l'encontre de plusieurs joueurs, « la plus lourde étant la suspension à vie de Al-Nour Moussa et Saïd Ghorab, en plus d'autres sanctions ayant touché un certain nombre de joueurs ».

    Et lors de l'édition de la Coupe du Golfe en 1992, des décisions ont été prises à l'encontre des deux vedettes Youssef Al-Thunayan et Fahd Al-Hurayfi : le premier est resté sur le banc des remplaçants pour le reste des rencontres du tournoi, tandis que le second a été définitivement écarté du stage de l'Arabie saoudite.

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