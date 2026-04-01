Au lendemain de cette défaite, l'attaquant s'est confié à la chaîne polonaise TVP Sport, admettant qu'il s'interrogeait sur son avenir au sein de l'équipe nationale. Bien qu'il ne soit pas allé jusqu'à annoncer officiellement sa démission, ses propos laissaient transparaître le sentiment d'un homme arrivé à un tournant. Expliquant en détail ce qu'il ressentait, Lewandowski a déclaré : « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je dois réfléchir à certaines choses, prendre du recul. Je ne suis pas en mesure de faire une déclaration. Je vais retourner au club, j’ai encore quelques matchs à disputer. Des questions me trottent dans la tête et je vais devoir y répondre moi-même. Ce n’est pas une déclaration, mais la façon dont les supporters nous ont encouragés et ont cru en nous. Je sais que c’est dur pour eux aussi, tout comme ça l’est pour nous. Le pire, ce sera demain, quand on se réveillera et qu’on se demandera ce qui s’est passé hier. Ce sera le moment le plus triste, un sentiment de déception. Je ne souhaite ça à personne. Il va falloir se rendre compte qu’on ne s’est pas qualifiés pour la Coupe du monde. »