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« L'heure est-elle venue de dire adieu » pour Robert Lewandowski ? La star polonaise laisse entendre qu'il pourrait prendre sa retraite internationale après avoir réagi avec mélancolie à la déception de la Coupe du monde
Une défaite déchirante à Solna
Le rêve de voir Lewandowski mener son pays lors de la prochaine Coupe du monde s'est évanoui de manière dramatique mardi soir. Malgré une prestation pleine d'énergie sous la houlette du sélectionneur Jan Urban, la Pologne a subi une défaite amère 3-2 face à la Suède. La sélection nationale a régulièrement participé aux grands tournois depuis une décennie, ce qui rend cette élimination particulièrement douloureuse. L'équipe avait maintenu ses espoirs en vie cinq jours plus tôt grâce à une victoire 2-1 âprement disputée contre l'Albanie. Cependant, lorsque le coup de sifflet final a retenti à Solna, le poids du moment a immédiatement pesé sur le capitaine de 37 ans.
Messages énigmatiques sur les réseaux sociaux
Les spéculations sur l'avenir de l'attaquant se sont rapidement intensifiées à la suite d'une publication poignante sur les réseaux sociaux. S'éloignant de ses publications habituelles axées sur le sport, il a partagé une story Instagram accompagnée de la chanson emblématique « Time to Say Goodbye » de Sarah Brightman et Andrea Bocelli. Ce choix musical a immédiatement suscité un débat parmi les supporters, dont beaucoup ont interprété ce morceau comme un adieu symbolique à la scène internationale après 165 sélections. La défaite en Suède marque probablement la dernière fois qu'il quittera le terrain avec une qualification pour la Coupe du monde en jeu.
Le capitaine reste évasif quant à son avenir
Au lendemain de cette défaite, l'attaquant s'est confié à la chaîne polonaise TVP Sport, admettant qu'il s'interrogeait sur son avenir au sein de l'équipe nationale. Bien qu'il ne soit pas allé jusqu'à annoncer officiellement sa démission, ses propos laissaient transparaître le sentiment d'un homme arrivé à un tournant. Expliquant en détail ce qu'il ressentait, Lewandowski a déclaré : « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je dois réfléchir à certaines choses, prendre du recul. Je ne suis pas en mesure de faire une déclaration. Je vais retourner au club, j’ai encore quelques matchs à disputer. Des questions me trottent dans la tête et je vais devoir y répondre moi-même. Ce n’est pas une déclaration, mais la façon dont les supporters nous ont encouragés et ont cru en nous. Je sais que c’est dur pour eux aussi, tout comme ça l’est pour nous. Le pire, ce sera demain, quand on se réveillera et qu’on se demandera ce qui s’est passé hier. Ce sera le moment le plus triste, un sentiment de déception. Je ne souhaite ça à personne. Il va falloir se rendre compte qu’on ne s’est pas qualifiés pour la Coupe du monde. »
- AFP
La fin d'une époque historique
L'échec à se qualifier pour le prochain tournoi marque un tournant majeur pour le football polonais. L'équipe s'était qualifiée sans interruption pour les grandes compétitions depuis le Championnat d'Europe il y a dix ans. Cette période dorée reposait en grande partie sur les 89 buts record de son emblématique joueur. Sans billet pour la grande scène mondiale, la transition vers une nouvelle génération pourrait désormais s'accélérer. Alors que le joueur digère le choc émotionnel de l'élimination en barrages, sa réponse mélancolique laisse penser que la fin pourrait être plus proche que prévu. Si ce match était effectivement son dernier, il laisse derrière lui un héritage sans pareil.