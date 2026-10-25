Enfin, l’adoubement de Lionel Messi en personne, le plus fort de tous : « Il y a une nouvelle génération de footballeurs vraiment très talentueux… mais si je dois choisir un successeur, compte tenu de son âge et de l’avenir qui s’offre à lui, c’est Lamine Yamal. Il n’y a aucun doute, pour moi, c’est le meilleur. Il me rappelle le joueur que j’étais quand j’étais jeune ». Lors de la finale de la Coupe du monde à New York, une passation de témoin symbolique a eu lieu : en 2007, l’Argentin tenait un nouveau-né dans ses bras lors d’une séance photo au Camp Nou. Cet enfant était Lamine Yamal et, dix-neuf ans plus tard, il a été son adversaire et son successeur en finale de la Coupe du monde 2026. Il est juste qu’il le soit aussi pour le Ballon d’Or, le premier d’une longue série. N’en déplaise à Kane et à Mbappé, le seul à pouvoir s’asseoir à la même table que lui.