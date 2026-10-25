Le Ballon d’Or est le prix qui récompense chaque année le footballeur qui s’est le plus distingué au cours de la saison sportive. Quelqu’un le mérite-t-il plus que Lamine Yamal ? Sur le plan strictement personnel, le joueur né en 2007 a remporté, rien qu’au cours des douze derniers mois, son deuxième titre de Liga consécutif, la Supercoupe d’Espagne et la Coupe du monde avec l’équipe nationale espagnole, à seulement 19 ans. Ces trophées s’ajoutent à un palmarès qui ferait envie à des footballeurs retraités depuis longtemps. Mais penser qu’une récompense individuelle dans un sport collectif puisse se limiter à célébrer les victoires relève d’un raisonnement pour le moins dépassé et désuet. Le joueur d’exception du FC Barcelone est déjà le symbole d’une génération et le candidat le plus sérieux pour succéder à Lionel Messi.
L’héritier de Messi, un Mondial et une Liga de haut vol ? Non, tout simplement le meilleur de tous : pourquoi Yamal mérite le Ballon d’Or
SYMBOLE DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
« Arrogant, moi ? Ceux qui disent ça, au fond, s'amusent avec moi ». Le phénomène né d'un père marocain et d'une mère originaire de Guinée équatoriale ne mâche pas ses mots. Il répond sans filtre aux critiques sur sa personnalité et réaffirme avec force et conviction sa candidature au prix décerné ce soir, soulignant qu'il cherche simplement à être le plus naturel possible, dans un monde du football où les gens ne semblent plus habitués à entendre des réponses sincères. Une attitude sûre d'elle, mais jamais arrogante comme celle d'autres footballeurs, Vinicius par exemple, et la conscience de porter sur ses épaules le poids d'une nouvelle génération, symbole du melting-pot qui caractérise l'Europe.
MACHINE À RECORDS
Ce qui précède suffirait à lui décerner le prix, mais certains aiment énumérer les statistiques pour justifier les distinctions. Alors, allons-y : Yamal est le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions, derrière son coéquipier Ansu Fati, le plus jeune buteur de l’histoire du Clásico contre le Real Madrid, le lauréat du Trophée Kopa, décerné au meilleur joueur du monde de moins de 21 ans, et le plus jeune lauréat de l’histoire de ce trophée, le lauréat du Golden Boy, le plus jeune footballeur à atteindre les 100 apparitions sous le maillot du Barça, le plus jeune buteur de l’histoire des demi-finales de la Ligue des champions et le premier footballeur de l’histoire à remporter deux fois le Trophée Kopa. Sans parler des trophées collectifs, avec le Mondial de cette année, le deuxième de l’histoire de l’Espagne.
L’héritier de Messi
Enfin, l’adoubement de Lionel Messi en personne, le plus fort de tous : « Il y a une nouvelle génération de footballeurs vraiment très talentueux… mais si je dois choisir un successeur, compte tenu de son âge et de l’avenir qui s’offre à lui, c’est Lamine Yamal. Il n’y a aucun doute, pour moi, c’est le meilleur. Il me rappelle le joueur que j’étais quand j’étais jeune ». Lors de la finale de la Coupe du monde à New York, une passation de témoin symbolique a eu lieu : en 2007, l’Argentin tenait un nouveau-né dans ses bras lors d’une séance photo au Camp Nou. Cet enfant était Lamine Yamal et, dix-neuf ans plus tard, il a été son adversaire et son successeur en finale de la Coupe du monde 2026. Il est juste qu’il le soit aussi pour le Ballon d’Or, le premier d’une longue série. N’en déplaise à Kane et à Mbappé, le seul à pouvoir s’asseoir à la même table que lui.
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