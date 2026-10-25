Pour finir en beauté, l’adoubement de Lionel Messi en personne, le meilleur de tous : « Il y a une nouvelle génération de footballeurs vraiment très talentueux… mais si je dois choisir un successeur, en raison de son âge et de l’avenir qui peut être le sien, c’est Lamine Yamal. Il n’y a aucun doute, pour moi, c’est le meilleur. Il me rappelle celui que j’étais quand j’étais jeune ». Lors de la finale de la Coupe du monde à New York, un passage de relais symbolique a eu lieu : en 2007, l’Argentin tenait un nourrisson dans ses bras lors d’une séance photo au Camp Nou. Ce bébé était Lamine Yamal et, dix-neuf ans plus tard, il a été son adversaire et son successeur en finale de la Coupe du monde 2026. Il est juste qu’il le soit aussi pour le Ballon d’Or, le premier d’une longue série. N’en déplaise à Kane et Mbappé, le seul à pouvoir s’asseoir à la même table que lui.