Le Ballon d’Or récompense chaque année le joueur qui s’est le plus distingué au cours de la saison. Quelqu’un le mérite-t-il plus que Lamine Yamal ? Sur le plan strictement individuel, le joueur né en 2007 a remporté, au cours des douze derniers mois seulement, sa deuxième Liga consécutive, la Supercoupe d’Espagne et la Coupe du monde avec la sélection espagnole, à seulement 19 ans. Ces trophées s’ajoutent à un palmarès qui ferait envie à des joueurs retraités depuis longtemps. Mais penser qu’une récompense individuelle, dans un sport collectif, puisse se limiter à célébrer les victoires relève d’un raisonnement pour le moins désuet et dépassé. Le prodige du FC Barcelone est déjà le symbole d’une génération et le candidat le plus crédible à la succession de Lionel Messi.
L’héritier de Messi, le Mondial et une Liga de phénomène ? Non, tout simplement le meilleur de tous : pourquoi Yamal mérite le Ballon d’Or
SYMBOLE DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
« Arrogant, moi ? Ceux qui le disent, au fond, s’amusent avec moi ». Le phénomène né d’un père marocain et d’une mère originaire de Guinée équatoriale ne mâche pas ses mots. Il répond sans filtre aux critiques sur sa personnalité, réaffirme avec force et assurance sa candidature au prix remis ce soir et souligne qu’il cherche simplement à être aussi naturel que possible, dans un monde du football où les gens semblent ne plus avoir l’habitude d’entendre des réponses sincères. Une attitude sûre de soi, mais jamais arrogante, comme celle d’autres footballeurs, Vinicius par exemple, et la conscience de porter sur ses épaules le poids d’une nouvelle génération, symbole du melting-pot qui caractérise l’Europe.
UNE MACHINE À BATTRE DES RECORDS
Ce qui a été dit jusqu’ici suffirait à lui décerner le prix, mais certains aiment énumérer les statistiques pour justifier les récompenses. Alors, allons-y : Yamal est le deuxième plus jeune joueur à avoir marqué dans l’histoire de la Ligue des champions, derrière son coéquipier Ansu Fati, le plus jeune buteur de l’histoire du Clásico face au Real Madrid, le lauréat du Trophée Kopa, décerné au meilleur joueur du monde de moins de 21 ans, et le plus jeune vainqueur de l’histoire de ce trophée, le lauréat du Golden Boy, le plus jeune joueur à atteindre les cent matches sous le maillot du Barça, le plus jeune buteur de l’histoire des demi-finales de la Ligue des champions et le premier footballeur de l’histoire à remporter deux fois le Trophée Kopa. Sans parler, justement, des titres collectifs, avec la Coupe du monde de cette année, la deuxième de l’histoire de l’Espagne.
L’HÉRITIER DE MESSI
Pour finir en beauté, l’adoubement de Lionel Messi en personne, le meilleur de tous : « Il y a une nouvelle génération de footballeurs vraiment très talentueux… mais si je dois choisir un successeur, en raison de son âge et de l’avenir qui peut être le sien, c’est Lamine Yamal. Il n’y a aucun doute, pour moi, c’est le meilleur. Il me rappelle celui que j’étais quand j’étais jeune ». Lors de la finale de la Coupe du monde à New York, un passage de relais symbolique a eu lieu : en 2007, l’Argentin tenait un nourrisson dans ses bras lors d’une séance photo au Camp Nou. Ce bébé était Lamine Yamal et, dix-neuf ans plus tard, il a été son adversaire et son successeur en finale de la Coupe du monde 2026. Il est juste qu’il le soit aussi pour le Ballon d’Or, le premier d’une longue série. N’en déplaise à Kane et Mbappé, le seul à pouvoir s’asseoir à la même table que lui.
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