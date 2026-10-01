Neuer a signé en mai une prolongation de contrat d’un an avec le Bayern Munich, le liant au club jusqu’à l’été 2027. Si le joueur de 40 ans n’a pas encore indiqué s’il s’agira de sa dernière saison professionnelle, le géant bavarois prépare déjà l’avenir au poste de gardien.

Jonas Urbig, 23 ans, très coté, a été identifié comme le successeur naturel de Neuer à l’Allianz Arena. Cependant, le Bayern tient à recruter un vétéran expérimenté afin d’accompagner la transition du jeune gardien vers un rôle de titulaire, ce qui l’amène à suivre Bernd Leno, de Fulham. Selon le média allemand Bild, les dirigeants du club considèrent le joueur de 34 ans comme une doublure idéale et fiable.

Une éventuelle offensive pour Leno se concrétiserait probablement à l’été 2027. L’international allemand, qui est lié aux Cottagers jusqu’en juin de cette année-là avec une option pour 12 mois supplémentaires, verrait d’un bon œil un retour dans son pays, selon les informations rapportées.



