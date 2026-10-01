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L’héritier de Manuel Neuer ? Le Bayern Munich envisage un transfert surprise pour l’ancienne star d’Arsenal alors que son plan de succession au poste de gardien prend forme
En préparation de l’après-Neuer
Neuer a signé en mai une prolongation de contrat d’un an avec le Bayern Munich, le liant au club jusqu’à l’été 2027. Si le joueur de 40 ans n’a pas encore indiqué s’il s’agira de sa dernière saison professionnelle, le géant bavarois prépare déjà l’avenir au poste de gardien.
Jonas Urbig, 23 ans, très coté, a été identifié comme le successeur naturel de Neuer à l’Allianz Arena. Cependant, le Bayern tient à recruter un vétéran expérimenté afin d’accompagner la transition du jeune gardien vers un rôle de titulaire, ce qui l’amène à suivre Bernd Leno, de Fulham. Selon le média allemand Bild, les dirigeants du club considèrent le joueur de 34 ans comme une doublure idéale et fiable.
Une éventuelle offensive pour Leno se concrétiserait probablement à l’été 2027. L’international allemand, qui est lié aux Cottagers jusqu’en juin de cette année-là avec une option pour 12 mois supplémentaires, verrait d’un bon œil un retour dans son pays, selon les informations rapportées.
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Le parcours de Leno, de Leverkusen à Londres
Le pedigree de Leno fait de lui un profil logique pour le géant bavarois. Le gardien possède une grande expérience de la Bundesliga, après s’être solidement imposé au Bayer Leverkusen. Issu du centre de formation de Stuttgart, il a rejoint Leverkusen en 2011 et est rapidement devenu un élément clé à la BayArena. En plus de 300 apparitions pour le club, il a signé 99 clean sheets et est devenu un habitué de la sélection allemande sous Joachim Low, malgré son absence de justesse de la liste pour la Coupe du monde 2018.
Arsenal s’est ensuite attaché ses services en 2018 comme excellente alternative sur le marché pour remplacer Petr Cech. Après un passage de trois ans comme numéro un incontesté des Gunners, Leno a perdu sa place de titulaire après l’arrivée d’Aaron Ramsdale en 2021. En quittant le nord de Londres avec 35 clean sheets en 125 matches, il a choisi un nouveau départ à Craven Cottage en 2022.
À Fulham, Leno a relancé sa carrière avec succès et retrouvé son statut de gardien titulaire en Premier League. Il a depuis cumulé 161 apparitions pour le club de l’ouest londonien, avec 33 clean sheets, démontrant constamment la fiabilité qui a attiré l’attention du Bayern.
Une refonte complète du département
La transition du Bayern au poste de gardien va au-delà du calendrier incertain de Neuer. Sven Ulreich, troisième gardien de 38 ans du club, verra lui aussi son contrat actuel expirer en juin 2027. Cet exode massif à venir impose une refonte complète des options dans les buts, avec Urbig qui bénéficie d’un soutien interne important pour mener cette nouvelle ère.
Si Leno reste un candidat de premier plan, le champion de Bundesliga étudie activement d’autres pistes. Des alternatives sur le marché intérieur seraient également à l’étude, avec Finn Dahmen, 28 ans, d’Augsbourg, et Marvin Schwabe, 31 ans, de Cologne, qui figurent eux aussi sur les tablettes du Bayern alors que le club élabore soigneusement sa stratégie de succession.
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Négociations de janvier qui se profilent
Leno sera autorisé à entamer des négociations sur un précontrat avec des clubs étrangers lors du mercato de janvier, ce qui pourrait potentiellement accélérer le processus de recrutement du Bayern. Entre-temps, le gardien expérimenté restera concentré sur ses obligations avec Fulham, tandis que le géant bavarois continue d’évaluer sa longue liste de candidats en vue d’un changement structurel monumental.
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