Interrogé sur l’absence de numéros 9 redoutables – alors que des joueurs comme Kane, Robert Lewandowski, Karim Benzema et Luis Suárez approchent de la fin de leur carrière respective – et sur le fait de savoir si cette situation est devenue une tendance mondiale, l’ancien attaquant de Nottingham Forest, Liverpool, Aston Villa et de l’équipe d’Angleterre, Collymore, s’exprimant en partenariat avec le site de paris sur le football BetWright, a déclaré à GOAL : « Je pense qu’au cours des 15 ou 20 dernières années, la plupart des équipes jouent avec un trio offensif. Je discute avec beaucoup d’entraîneurs et ils me disent : “Personne ne veut être attaquant parce que personne ne veut assumer cette responsabilité”.

« Tout le monde veut jouer ailier, car cela permet de mettre en valeur ses qualités techniques, de couper vers l’intérieur, de tirer au but, sans être jugé sur sa seule efficacité. En revanche, si vous êtes avant-centre, on ne vous juge que sur une chose : les buts.

Pour être juste envers Erling Haaland, quand il est arrivé à Manchester City – et surtout quand il était à Dortmund –, il recevait souvent le ballon en profondeur : il pouvait galoper, avoir 30, 40, 50 mètres de pelouse devant lui pour prendre de vitesse le gardien ou le lobber. À City, il doit entrer dans la surface et pousser le ballon au fond des filets. La plupart de ses buts sont des « tap-ins », mais cela ne définit pas le joueur ; il a fait preuve de la discipline nécessaire pour le faire.

Je suis convaincu que le problème vient du fait qu’on est passé d’un système avec deux attaquants centraux et deux ailiers, dont le rôle était justement d’alimenter l’attaquant, à un système où l’on se contente de centrer vers l’attaquant plutôt que de couper vers l’intérieur et de tirer à chaque fois – ce qui me rend fou.

« À mes débuts à Crystal Palace, quand je jouais sur l’aile, couper vers l’intérieur et ne pas marquer valait un rappel à l’ordre immédiat : “Tu n’es pas là pour marquer, mais pour servir les avant-centres”.

Aujourd’hui, il n’y a plus qu’un seul avant-centre, donc la responsabilité des buts est un peu mieux répartie. Mais si l’on observe la sélection anglaise, Dominic Calvert-Lewin et Danny Welbeck ont été envisagés comme attaquants remplaçants au cas où Ollie Watkins ne retrouverait pas la forme qu’il a affichée en fin de saison, ajoutons que Liam Delap a connu une saison très médiocre, voire une période très difficile à Chelsea, et que, si l’on se penche sur les catégories U21, U18 et U17, aucun avant-centre ne semble émerger.

Cette tendance, observée partout dans le monde, s’explique. J’espère qu’en nous retrouvant dans cinq ou dix ans, les équipes auront réadopté une variante du 4-4-2 avec deux pointes capables d’occuper un ou deux défenseurs, désorientés par ce retour au double pivot offensif. – le Paris Saint-Germain, actuellement meilleure équipe européenne, l’envoie même comme une touche de rugby – et que les coups de pied arrêtés, spécialité d’Arsenal cette saison, redeviennent tendance.

« Cette situation est donc préoccupante. Pour qui a évolué comme avant-centre, constater une telle pénurie de grands attaquants, en Premier League comme en Coupe du monde, est particulièrement décevant. »