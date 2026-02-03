L'Héritage vert : Du "but à la Maradona" d'Al-Owairan à la nuit où Messi est tombé

La porte du vestiaire claque. Les respirations sont lourdes, les visages tendus. Chaque regard est fixé sur l'homme debout au centre : Hervé Renard. Le Français, dans sa chemise blanche iconique — et qu'il croit porte-bonheur — se tient face à ses joueurs saoudiens à la mi-temps de leur match d'ouverture du Mondial 2022 au Qatar. Sa voix fait trembler les murs.

« Qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est ça la pression ? » demande-t-il. « La pression, ça veut dire ne pas avoir peur... La dernière fois que [Lionel] Messi était au milieu avec le ballon, vous êtes restés plantés devant la défense à attendre qu'Ali Al-Bulayhi sorte pour le presser ? Prenez vos téléphones et faites une photo avec lui si vous voulez ! Quand il a le ballon, vous devez le presser, le chasser ! »

« Avec le ballon, on est bons. Vous avez vu ce que vous avez fait ? Allez les gars, c'est la Coupe du Monde ! Donnez tout ce que vous avez ! »

La première mi-temps s'était achevée sur l'ouverture du score de Messi pour l'Argentine. Mais ce qui allait suivre fut l'histoire de la "Gloire Verte". Saleh Al-Shehri a entamé le conte de fées en inscrivant une égalisation magnifique, avant que Salem Al-Dawsari n'écrive son nom dans les livres d'histoire d'une frappe foudroyante pour le second but.

Le stade a tremblé, le monde entier est resté sidéré. Messi se tenait là, figé, incapable de saisir la folie qui venait de se dérouler. L'Arabie Saoudite avait battu l'Argentine 2-1. Ce n'était pas un rêve, c'était une réalité qui a secoué la nation hôte du Qatar et la planète entière.

La victoire de l'Arabie Saoudite n'était pas juste une surprise, c'était la déclaration de naissance d'une nouvelle génération qui ne craignait pas les géants, une génération qui croyait en elle-même, en sa terre et en son drapeau.