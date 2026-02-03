Goal.com
En direct
KSA 1 Legacy GFXGOAL

L'Héritage vert : Du "but à la Maradona" d'Al-Owairan à la nuit où Messi est tombé

Un sprint entré dans la légende, un exploit face au plus grand de tous : l’Arabie saoudite n’a jamais cessé d’y croire.

La porte du vestiaire claque. Les respirations sont lourdes, les visages tendus. Chaque regard est fixé sur l'homme debout au centre : Hervé Renard. Le Français, dans sa chemise blanche iconique — et qu'il croit porte-bonheur — se tient face à ses joueurs saoudiens à la mi-temps de leur match d'ouverture du Mondial 2022 au Qatar. Sa voix fait trembler les murs.

« Qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est ça la pression ? » demande-t-il. « La pression, ça veut dire ne pas avoir peur... La dernière fois que [Lionel] Messi était au milieu avec le ballon, vous êtes restés plantés devant la défense à attendre qu'Ali Al-Bulayhi sorte pour le presser ? Prenez vos téléphones et faites une photo avec lui si vous voulez ! Quand il a le ballon, vous devez le presser, le chasser ! »

« Avec le ballon, on est bons. Vous avez vu ce que vous avez fait ? Allez les gars, c'est la Coupe du Monde ! Donnez tout ce que vous avez ! »

La première mi-temps s'était achevée sur l'ouverture du score de Messi pour l'Argentine. Mais ce qui allait suivre fut l'histoire de la "Gloire Verte". Saleh Al-Shehri a entamé le conte de fées en inscrivant une égalisation magnifique, avant que Salem Al-Dawsari n'écrive son nom dans les livres d'histoire d'une frappe foudroyante pour le second but.

Le stade a tremblé, le monde entier est resté sidéré. Messi se tenait là, figé, incapable de saisir la folie qui venait de se dérouler. L'Arabie Saoudite avait battu l'Argentine 2-1. Ce n'était pas un rêve, c'était une réalité qui a secoué la nation hôte du Qatar et la planète entière.

La victoire de l'Arabie Saoudite n'était pas juste une surprise, c'était la déclaration de naissance d'une nouvelle génération qui ne craignait pas les géants, une génération qui croyait en elle-même, en sa terre et en son drapeau.

  • FBL-WC-2022-MATCH08-ARG-KSAAFP

    "Où est Messi ? On a brisé sa fierté !"

    « Messi Wainu ? » (Où est Messi ?) Cette phrase a résonné tout au long du tournoi, même si Messi a répondu avec emphase aux fans saoudiens en atteignant non seulement la finale, mais en soulevant le seul trophée qui lui échappait encore. Peu importe, ce chant marquera à jamais ce qui fut un triomphe inoubliable pour l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde, un symbole de fierté nationale et l'un des plus grands moments arabes de l'histoire du tournoi.

    Cela marquait aussi le meilleur début jamais réalisé par l'Arabie Saoudite dans un Mondial, mais tous les commencements n'ont pas la fin qu'ils méritent. Les attentes avaient grimpé en flèche après le choc de la première journée, mais les Faucons Verts n'ont pas su capitaliser, s'inclinant 2-0 contre la Pologne et 2-1 contre le Mexique lors des matchs suivants, sortant dès la phase de groupes.

    À ce stade, il vaut la peine de regarder en arrière pour comprendre comment l'Arabie Saoudite en est arrivée au point où elle pouvait stupéfier le plus grand joueur que le monde ait jamais vu...

    • Publicité
  • Saeed Al-Oraiwan Saudi Arabia 1994Getty Images

    Le début du rêve

    Au cœur de la péninsule arabique, entre sable et étoiles, un rêve est né. Une génération entière a poursuivi une idée : atteindre la Coupe du Monde. Et en 1994, le rêve est devenu réalité. Sous la direction de l'entraîneur Mohammed Al-Kharashi, l'équipe saoudienne s'est envolée vers une terre qu'elle n'avait jamais foulée auparavant : les États-Unis.

    Une victoire dramatique 4-3 contre l'Iran avait validé le billet des Faucons Verts pour le tournoi, mais personne ne s'attendait à ce que l'équipe du Moyen-Orient enflamme la compétition comme elle l'a fait. Tirée au sort dans un groupe contenant les Pays-Bas, la Belgique et le Maroc, l'Arabie Saoudite a vu Fuad Anwar assurer le départ parfait en ouvrant le score contre les Néerlandais. Bien qu'ils aient fini par perdre ce match 2-1, la conviction qu'ils pouvaient rivaliser était désormais là.

    Dans le derby arabe contre le Maroc, Sami Al-Jaber a ouvert le score, et bien que le Maroc ait égalisé, Fuad Anwar a de nouveau surgi pour marquer l'histoire et assurer la première victoire saoudienne en Coupe du Monde.

    Puis vint le moment inoubliable. La Belgique s'attendait à une victoire facile, mais Saeed Al-Owairan avait d'autres plans. Dès la cinquième minute, il a pris le ballon au milieu de terrain, a foncé comme une flèche, dribblé trois défenseurs et a marqué. De Riyad à Djeddah en passant par Dammam, les Saoudiens ont hurlé — ce n'était pas juste un but, c'était un éveil collectif, la preuve que le rêve était devenu réalité. Surnommé le "But à la Maradona", il était saoudien dans l'esprit, arabe dans l'âme, et asiatique dans sa fierté.

    Le but merveilleux d'Al-Owairan s'est avéré être le but de la victoire, qualifiant l'Arabie Saoudite pour les huitièmes de finale. Du gardien héroïque à la défense solide menée par Ahmed Jamil, jusqu'au capitaine Fuad Anwar, les Faucons Verts ont porté haut le drapeau arabe tout en gagnant le respect du monde entier.

    Puis le train s'est arrêté contre la Suède. Une défaite 3-1, mais un adieu fier, car ces hommes avaient écrit les premières lignes de gloire. Ce n'était pas une fin ; c'était le début d'une légende, celle d'une nation qui a vu dans un petit ballon un grand rêve, et l'a suivi jusqu'à ce qu'il devienne réalité.

    Des sables d'Arabie aux tribunes d'Amérique, un héritage était né.

  • Youssef Al Tunian Saudi Arabia 1998Getty Images

    Nouvelle génération

    Quatre ans plus tard, l'équipe saoudienne arrivait en France avec certains héros de 1994 à la retraite ou écartés. La nouvelle génération, cependant, portait le même rêve.

    Pourtant, les vents n'ont pas soufflé en faveur des Faucons Verts. Contre le Danemark en ouverture, ils ont manqué de nombreuses occasions avant de succomber à une défaite 1-0. Puis sont venus les hôtes — et futurs champions — la France, qui a infligé une douloureuse défaite 4-0, mettant fin à la campagne saoudienne avant même le dernier match.

    Malgré tout, les joueurs ont refusé de se rendre. Lors de leur match d'adieu contre l'Afrique du Sud, Sami Al-Jaber a marqué le premier but saoudien du tournoi, et le capitaine Yousuf Al-Thunayan en a ajouté un second. L'espoir souriait à nouveau, mais le destin fut cruel, un penalty de dernière minute volant la victoire.

    Dans chaque blessure, il y a des leçons, et les Faucons Verts ont appris que la Coupe du Monde ne pardonne aucune erreur, et que de petits détails séparent la gloire de l'effondrement. Avec chaque défaite, l'Arabie Saoudite a planté une nouvelle graine d'expérience, de maturité et de résolution. La génération a changé en France, mais l'espoir n'a jamais faibli.

  • (From L-R, background) Saudi Arabia's midfielder MAFP

    La grande humiliation

    L'Asie allait accueillir la Coupe du Monde pour la première fois en 2002, et il semblait poétique que l'Arabie Saoudite puisse briller sur la plus grande scène au sein de son propre continent. Ce qui s'est passé au Japon et en Corée du Sud, cependant, n'aurait pas pu être pire.

    Le 1er juin 2002, les Faucons Verts affrontaient l'Allemagne. Ce fut une nuit historique, mais une nuit que toute personne associée à l'Arabie Saoudite voulait oublier. Une tempête de centres et de tirs s'est abattue sur le but saoudien, les visages choqués des joueurs et des fans incrédules face à ce qui se passait.

    La défaite 8-0 a creusé une cicatrice profonde dans l'histoire du football saoudien, mais comme on dit, "chaque nuit amère finira par passer". Les Faucons blessés ont continué, perdant contre le Cameroun sur un but unique de Samuel Eto'o avant de s'incliner 3-0 contre l'Irlande. Ils allaient quitter le Mondial après avoir perdu leurs trois matchs sans marquer un seul but. Pas de joie, seulement du silence et des larmes.

    De cette douleur, l'Arabie Saoudite a tiré une dure leçon : le football ne pardonne pas aux impréparés, et la réputation seule ne gagne rien. Cependant, ils ne sont pas morts. Au contraire, ceux qui connaissent le goût de la défaite sont ceux qui savourent vraiment la douceur du retour.

  • Spanish midfielder Joaquin (behind) viesAFP

    Le dernier espoir

    En 2006 en Allemagne, les Faucons Verts sont revenus sur la grande scène avec un mélange de jeunesse et de sagesse sous la houlette de l'entraîneur brésilien Marcos Paquetá. Menés par l'étoile montante Yasser Al-Qahtani, on croyait qu'une répétition de 1994 était possible.

    Ils ont ouvert leur campagne contre la Tunisie dans un choc 100% arabe, et à six minutes de la fin, Sami Al-Jaber a enflammé les cœurs et réveillé les souvenirs d'il y a 12 ans en débloquant la situation. Mais comme le football le fait si souvent, il a souri brièvement avant de trahir, la Tunisie égalisant dans le temps additionnel.

    Ensuite, une défaite 4-0 contre l'Ukraine fut suivie d'une défaite respectable 1-0 contre l'Espagne, mais une fois de plus, le voyage s'arrêtait au premier obstacle. Ils ne le savaient pas à l'époque, mais ce serait différent des fois précédentes, car 2006 marquait la dernière apparition de l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde pour 12 longues années...

  • Dejected Saudi player Nasser al-ShamraniAFP

    La douleur de Bahreïn

    Tout le monde dans le football saoudien pensait que la route vers l'Afrique du Sud 2010 serait une formalité, et pour être juste, les Faucons Verts ont commencé fort, marchant avec confiance vers une cinquième participation consécutive, pour finalement trébucher contre la Corée du Nord et être forcés à un barrage aller-retour contre Bahreïn.

    Après un match nul 0-0 à l'extérieur, les deux équipes s'affrontaient à Riyad avec tout à jouer. Alors que le score était bloqué à 1-1 à l'approche du temps additionnel, Hamad Al-Montashari donnait l'avantage aux locaux. Les tribunes ont explosé, les cœurs ont débordé ; le rêve saoudien d'une cinquième Coupe du Monde était vivant.

    C'est ce qu'ils croyaient. En une seconde, le monde s'est renversé, l'égalisation de Bahreïn à la 94e minute signifiant que ce sont eux, et non les Saoudiens, qui passeraient grâce à la règle des buts à l'extérieur. Le silence est tombé sur le stade comme un lourd rideau ; la joie s'est transformée en choc, le choc en larmes.

    Des milliers de visages fixaient le vide, les yeux rivés sur la pelouse verte, tandis que les joueurs gisaient au sol, incrédules. Ce but de dernière minute était un poignard dans le rêve, un cauchemar dont il n'y avait pas de réveil.

    Ce n'était pas juste la perte d'un match, c'était la perte d'un moment de joie nationale. Quatre apparitions consécutives s'arrêtaient cette nuit-là, et pour ceux qui ont goûté à la gloire, il est difficile d'accepter l'amertume de la perte.

    Mais peut-être cette absence était-elle nécessaire, car de chaque douleur naît un nouveau commencement. Depuis cette nuit, les Faucons Verts sont entrés dans une phase d'introspection, cherchant le sens du maillot, l'esprit qui ne se rend jamais.

  • FBL-WC-2018-MATCH34-KSA-EGYAFP

    Des ombres à la Russie

    Lorsque les qualifications pour le Mondial 2014 sont arrivées, l'espoir a tenté de renaître des décombres — mais encore une fois, le destin a refusé de coopérer. Les entraîneurs changeaient, les tactiques aussi, ce qui signifiait que la constance s'était évanouie et l'Arabie Saoudite fut éliminée avant même d'atteindre la phase finale des qualifications.

    La deuxième absence consécutive semblait plus lourde. Les fans avaient l'impression d'être revenus 20 ans en arrière, quand la qualification au Mondial n'était qu'un rêve lointain, quand entendre l'hymne saoudien au tournoi était déjà un triomphe. Ce fut un temps de silence et de réflexion alors que le football saoudien entrait dans l'ombre pour se reconstruire et redécouvrir son âme.

    En coulisses, cependant, quelque chose de nouveau prenait forme. Une jeune génération, menée par Salem Al-Dawsari, Yasser Al-Shahrani et Abdullah Al-Mayouf, commençait à émerger, annonçant une aube digne de l'héritage du royaume.

    Et en 2018, ils étaient de retour. Douze années d'absence avaient alimenté leur faim, et l'Arabie Saoudite était de retour sur la scène mondiale, cette fois en Russie.

    Tirés au sort pour jouer le match d'ouverture, une défaite 5-0 contre les hôtes fut douloureuse, suivie d'une défaite contre l'Uruguay. Mais quelque chose avait changé dans l'esprit des Faucons Verts ; ils ne baissaient plus la tête de honte.

    Contre l'Égypte lors de leur dernier match, le gardien légendaire Essam El-Hadary s'est dressé, arrêtant un penalty pour marquer l'histoire de la Coupe du Monde en tant que joueur le plus âgé à le faire. Puis, dans le temps additionnel, Al-Dawsari a tiré, le filet a tremblé et les fans ont rugi à nouveau.

    Cette victoire n'était pas seulement trois points — elle marquait la renaissance de l'esprit saoudien. Un message avait été envoyé au monde : l'Arabie Saoudite était revenue non seulement pour participer, mais pour rivaliser. De la douleur de Bahreïn à la joie en Russie, les Faucons Verts ont appris que chaque chute n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle ascension.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Un héritage qui ne meurt jamais

    Du but de Saeed Al-Owairan qui a enchanté le monde, à la frappe de Salem Al-Dawsari qui a humilié Messi et ses coéquipiers au Qatar, les Faucons Verts restent une histoire qui ne vieillit jamais. L'histoire d'une nation pour qui rien n'est impossible ; qui se relève chaque fois qu'elle tombe, et revient plus forte chaque fois qu'elle s'efface.

    Le voyage de l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde n'a jamais été seulement une question de buts ou de résultats, mais celle d'un rêve vivant depuis 1994. Aujourd'hui, tous les regards se tournent vers 2026, où les Faucons Verts se préparent à écrire un nouveau chapitre de leur conte éternel.

    Une nouvelle génération porte le même rêve, avec un entraîneur, Renard, qui croit que la gloire n'est pas une coïncidence, mais qu'elle se bâtit par la détermination et la volonté. Le Français qui a mené l'Arabie Saoudite à faire tomber les champions du monde cherche désormais à répéter le succès de la dernière fois où les Faucons Verts étaient en Coupe du Monde en Amérique du Nord, en les guidant à nouveau vers les matchs à élimination directe.

    Mais cette fois, la scène est différente, le terrain mieux préparé que jamais. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite ne marche plus seule, son championnat national étant désormais la maison de superstars et d'entraîneurs tels que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez, João Félix, Simone Inzaghi, Jorge Jesus et Sérgio Conceição, pour n'en nommer que quelques-uns. Ces noms ont apporté avec eux un projecteur mondial, élevé l'ambition et transformé les stades saoudiens en laboratoires de gloire future.

    Le monde oubliera peut-être beaucoup de buts, mais il n'oubliera jamais Al-Owairan sprintant comme Maradona, ni la frappe d'Al-Dawsari qui a terrassé Messi, ni les larmes des fans alors que le drapeau du Royaume flottait haut.

    Le football en Arabie Saoudite n'est pas qu'un jeu ; c'est le miroir d'une nation, un chapitre de son histoire moderne raconté sur le rectangle vert aux yeux du monde. Et ainsi, l'Arabie Saoudite marche vers 2026 en portant son passé glorieux, son présent prometteur et l'élan d'un championnat regorgeant d'étoiles, avec une foi inébranlable que le meilleur est encore à venir.

0