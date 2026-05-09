Le PSG dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027

Les supporters pourront se procurer le nouveau maillot domicile à partir du samedi 9 mai sur les boutiques en ligne officielles du Paris Saint-Germain et de Nike. Une collection d’articles de sport sera lancée le 15 mai, puis la gamme complète d’équipements d’entraînement sera mise en vente le 9 juin. Alors que le club se prépare pour la saison 2026-2027, les joueurs devraient porter ce nouveau maillot emblématique dans toutes les compétitions d’ici la fin de l’exercice 2025-2026, avec pour objectif de renforcer leur hégémonie nationale et de conquérir la Ligue des champions, où ils affronteront Arsenal en finale.