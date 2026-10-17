L’héritage de Messi dépasse le football ! La légende argentine honorée par une espèce végétale récemment découverte qui porte son nom

Dans une rencontre remarquable entre botanique et sport de haut niveau, des scientifiques ont immortalisé Messi en donnant son nom à une nouvelle espèce végétale. Une étude universitaire récente a détaillé la découverte d’une plante unique dans les régions de haute altitude des Andes, plus précisément dans le centre et le sud du Pérou, selon The Athletic.

Les chercheurs ont choisi de baptiser l’espèce Salvia messii en hommage au footballeur emblématique, établissant un parallèle entre la résistance de la plante et le talent toujours éclatant du capitaine de l’Inter Miami. La plante porte des fleurs bleu clair et blanches, des couleurs qui rappellent celles du célèbre maillot de l’équipe nationale d’Argentine.

Le choix du nom a suivi les règles strictes de la nomenclature botanique, qui utilise des racines latines pour classifier les nouvelles découvertes biologiques. En ajoutant la lettre « i » à la fin du nom de famille du joueur de 39 ans, la communauté scientifique a désigné la plante comme la « sauge de Messi ».



