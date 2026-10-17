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L’héritage de Messi dépasse le football ! La légende argentine honorée par une espèce végétale récemment découverte qui porte son nom
Un hommage scientifique à l’icône argentine
Dans une rencontre remarquable entre botanique et sport de haut niveau, des scientifiques ont immortalisé Messi en donnant son nom à une nouvelle espèce végétale. Une étude universitaire récente a détaillé la découverte d’une plante unique dans les régions de haute altitude des Andes, plus précisément dans le centre et le sud du Pérou, selon The Athletic.
Les chercheurs ont choisi de baptiser l’espèce Salvia messii en hommage au footballeur emblématique, établissant un parallèle entre la résistance de la plante et le talent toujours éclatant du capitaine de l’Inter Miami. La plante porte des fleurs bleu clair et blanches, des couleurs qui rappellent celles du célèbre maillot de l’équipe nationale d’Argentine.
Le choix du nom a suivi les règles strictes de la nomenclature botanique, qui utilise des racines latines pour classifier les nouvelles découvertes biologiques. En ajoutant la lettre « i » à la fin du nom de famille du joueur de 39 ans, la communauté scientifique a désigné la plante comme la « sauge de Messi ».
- Icon Sportswire
Un héritage qui dépasse le football
Ce geste est rare dans le monde universitaire et est généralement réservé aux personnes qui ont profondément marqué la culture mondiale. La plante appartient à la famille des Lamiacées, communément appelée famille des menthes, et se distingue par ses propriétés médicinales potentielles. Les sous-espèces de ce groupe sont fréquemment étudiées pour leurs qualités antioxydantes et anti-inflammatoires, ce qui confère une portée fonctionnelle supplémentaire à une découverte qui a déjà captivé les supporters de football du monde entier.
Cette reconnaissance botanique intervient alors que Messi continue de faire la une, sur le terrain comme en dehors. Si sa priorité reste de mener l’Inter Miami tout au long de la saison de MLS, son importance en tant que figure culturelle n’a jamais été aussi grande. Le fait qu’une espèce endémique des paysages accidentés du Pérou porte désormais son nom témoigne de son statut de plus grand joueur de tous les temps.
Une espèce résiliente pour un joueur résilient
La Salvia messii est loin d’être une fleur de jardin fragile : c’est une plante robuste, capable de résister à certains des environnements les plus difficiles de la planète. Pouvant atteindre 1,5 m de haut, elle pousse exclusivement sur des pentes rocheuses et arides, entre 2 000 et 2 400 mètres d’altitude. Les biologistes ont souligné son exceptionnelle capacité d’adaptation, qui lui permet de prospérer dans un air raréfié et sur des terrains hostiles où peu d’autres espèces peuvent survivre.
Cette résistance est peut-être l’hommage le plus juste à Messi, dont la carrière a été marquée par sa capacité à surmonter les difficultés physiques et à rester au sommet du sport professionnel pendant plus de deux décennies. La découverte a toutefois une note sombre : la Salvia messii est déjà classée parmi les espèces menacées d’extinction.
- Photosport
Du terrain au laboratoire
Si donner le nom d’un footballeur à une plante peut sembler inhabituel, Messi n’est pas le premier joueur à recevoir un tel hommage. Les scientifiques se sont souvent inspirés du football pour répertorier de nouvelles formes de vie. Plus tôt cette année, le gardien cap-verdien expérimenté Vozinha a été honoré lorsqu’une nouvelle espèce de mollusque marin a reçu son nom.
Par ailleurs, le professeur Jesus Ortea, de l’université d’Oviedo, avait déjà donné le nom de l’ancien gardien du Real Madrid Keylor Navas à une espèce d’escargot de mer en 2019. Ces exemples témoignent d’une tendance croissante chez les scientifiques à reconnaître l’influence considérable des plus grandes figures du football sur la société.
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