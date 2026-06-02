Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Cristiano Ronaldo Portugal World Cup portrait GFX 1:1GOAL
Mark Doyle

Traduit par

L'héritage de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde : l'icône portugaise doit encore briller pour que son palmarès planétaire soit en phase avec sa légende d'ici 2026

Analysis
Portugal
C. Ronaldo
Coupe du monde
FEATURES

Les larmes ont coulé sur les joues de Cristiano Ronaldo dès le coup de sifflet final au stade Al Thumama de Doha, dans la nuit du 10 décembre 2022. L’attaquant, visiblement affecté par l’élimination surprise du Portugal face au Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde, n’a pas pu se résoudre à saluer les supporters de son équipe. La douleur était trop vive. Si intense qu’il n’a pu exprimer son désarroi que le lendemain, par le biais d’un message publié sur les réseaux sociaux.

« Remporter une Coupe du monde avec le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière », a-t-il écrit sur Instagram. « Au fil de mes cinq participations à la Coupe du monde en seize ans, toujours aux côtés de grands joueurs et porté par des millions de Portugais, j’ai tout donné sur le terrain.

J'ai tout donné sur le terrain. Je ne recule jamais devant un combat et je n'ai jamais renoncé à ce rêve. Malheureusement, ce rêve s'est arrêté hier. »

Âgé de 41 ans depuis janvier, Ronaldo a néanmoins été retenu par le sélectionneur pour la Coupe du monde 2026, et cette ultime opportunité pourrait bien être sa plus belle chance de gloire.

  • Cristiano Ronaldo Portugal Morocco 2022 World CupGetty

    Une conclusion triste

    Ronaldo était arrivé au Qatar avec, comme à son habitude, la conviction non seulement de faire taire ses détracteurs après une fin de parcours honteusement chaotique lors de son deuxième passage à Manchester United, mais aussi de remporter le seul trophée qui lui avait échappé.

    Il a finalement quitté le tournoi comme il avait quitté Old Trafford : sa réputation ternie par des démonstrations publiques d’irritabilité et par des informations selon lesquelles il aurait menacé, en privé, de quitter le camp portugais après avoir été écarté pour le match des huitièmes de finale contre la Suisse – rencontre que l’équipe de Fernando Santos a remportée 6-1 grâce à un triplé de Gonçalo Ramos, son remplaçant.

    « Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de choses ont fait l’objet de spéculations, mais mon dévouement envers le Portugal n’a jamais faibli un seul instant », a écrit Ronaldo dans un message publié sur les réseaux sociaux. « J’ai toujours été un joueur parmi d’autres, me battant pour l’objectif de tous, et je ne tournerais jamais le dos à mes coéquipiers et à mon pays. »

    « Pour l’instant, a-t-il ajouté, il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Merci, Portugal. Merci, Qatar. Le rêve était beau tant qu’il a duré… Maintenant, nous devons laisser le temps être un bon conseiller et permettre à chacun de tirer ses propres conclusions. »

    La Fédération portugaise de football (FPF) a estimé qu’il était « temps d’entamer un nouveau cycle » avec un nouvel entraîneur, sans toutefois nommer de nouveau capitaine.

    Lorsque Roberto Martínez est nommé successeur de Santos le 9 janvier 2003, il dispose d’une occasion en or de bâtir une équipe prometteuse autour des nombreux talents portugais. Il ne la saisit pas.

    Pour sa première initiative majeure à la tête de la Seleção, l’Espagnol s’est envolé vers l’Arabie saoudite afin de convaincre Ronaldo de mener le Portugal vers l’Euro 2024. Un choix qui, sans surprise, s’est révélé désastreux.

    • Publicité
  • Cristiano Ronaldo Portugal Slovenia Euro 2024Getty

    En panne

    Cristiano Ronaldo a été prolifique durant les qualifications à l’Euro, mais il n’a pas réussi à inscrire le moindre but en Allemagne, malgré un nombre de tirs supérieur à celui de tous les autres joueurs de champ. Ses efforts pour mettre fin à son « bouc » se sont même avérés aussi contre-productifs qu’embarrassants.

    Il devenait évident qu’il fallait soustraire le capitaine à la ligne de mire. Pourtant, Martinez, par manque de courage, a refusé de le laisser sur le banc lors de la dernière rencontre sans enjeu du Portugal, privilégiant la complaisance envers l’individu au détriment de l’intérêt collectif.

    La pression sur le capitaine s’est encore accentuée après une nouvelle sortie sans but lors d’une humiliante défaite 2-0 contre la Géorgie, puis elle est devenue insoutenable quand il a manqué un penalty lors du match décisif des huitièmes de finale contre la Slovénie.

    À la mi-temps de la prolongation à Francfort, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football s’est effondré. Un spectacle bouleversant. Des larmes avaient coulé au Qatar, mais après l’élimination du Portugal – pas pendant l’un de ses matchs.

    Le poids des attentes, habituellement porté par celui qu’on considère comme un joueur décisif, était devenu trop lourd. La légende vivante se changeait en boulet. Après des années à tirer ses partenaires vers le haut, c’était désormais eux qui le soutenaient. Une charge insoutenable pour l’orgueil de ce fier Portugais.

    Difficile, donc, de ne pas éprouver de la sympathie pour l’attaquant en souffrance, puis de l’admiration lorsqu’il a pris la responsabilité de tirer le premier penalty de la séance, avant de le transformer.

  • Cristiano Ronaldo Portugal France Euro 2024Getty

    « Mettons en avant le Portugal, pas seulement Ronaldo »

    Spécialiste du détournement d’attention, Martinez excelle dans l’art du discours bien rodé, même après un match manqué. Il était donc inévitable qu’il mette en exergue le courage de Ronaldo en conférence de presse, occultant le véritable cauchemar précédent et sa propre responsabilité.

    En conséquence, il a maintenu un schéma tactique désormais défaillant lors du quart de finale face à la France, alignant toujours Ronaldo en pointe.

    Une approche inchangée ne pouvant produire un résultat nouveau, le Portugal a finalement été éliminé aux tirs au but par une équipe de France globalement inefficace, alors que son talisman, déjà transparent durant toute la rencontre, a de nouveau fait chou blanc. L’opportunité de maintenir ce duo à la tête de la Seleção est alors devenue un sujet de débat national. Comme le réclamait un titre mémorable : « Plus de Portugal, moins de Ronaldo ! »

    Même lorsque la Seleção a enchaîné les bons résultats lors de la Ligue des Nations 2024-2025, des rumeurs persistaient : le nouveau président de la FPF, Pedro Proença, envisageait de limoger Martinez après la phase finale en Allemagne pour le remplacer par José Mourinho.

  • Cristiano Ronaldo Portugal Nations League 2025Getty Images

    « Un record spectaculaire »

    Sans surprise, Ronaldo a affiché son agacement face aux rumeurs incessantes concernant Martinez, lequel a contribué à prolonger sa carrière internationale.

    « Remettre en question quelqu’un qui affiche un palmarès spectaculaire avec le Portugal me laisse perplexe », a-t-il déclaré juste avant la finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne. « Il y a eu un certain manque de respect à cet égard. Parler d’autres entraîneurs n’a pas de sens non plus. L’entraîneur a fait un travail extraordinaire.

    Même quand on gagne, ce débat resurgit, mais c’est le lot de ces « perroquets » qui restent chez eux et donnent leur avis. Ce qu’il faut retenir, c’est que nous sommes très satisfaits du travail accompli par l’entraîneur : arriver avec une nationalité différente, parler notre langue, chanter notre hymne avec la passion que je vois chez lui, c’est ce que j’apprécie le plus. Le reste n’a aucune importance.

    « Les résultats sont très positifs, que l’on gagne ou non. Il y aura toujours des débats, mais, pour moi, cela n’a absolument aucun sens. »

    Après avoir défendu son entraîneur en conférence de presse, Ronaldo l’a ensuite sauvé sur la pelouse.

    Il a d’abord inscrit le but de la victoire en demi-finale contre l’Allemagne, puis a remis ça en finale face à l’Espagne, que le Portugal a emporté aux tirs au but. En somme, Martinez avait misé son poste (et ce qu’il restait de sa réputation) sur Ronaldo – et le pari a fini par payer.

    Pourtant, les interrogations sur la pertinence de s’appuyer encore et toujours sur Ronaldo subsistent.

  • Cristiano Ronaldo PortugalGetty/GOAL

    Baisse de la mobilité

    Martinez affirme ne voir « aucun signe indiquant que le niveau de Ronaldo ait baissé depuis son arrivée en Arabie saoudite », mais cette observation occulte l’essentiel.

    Les capacités surhumaines de la superstar avaient commencé à décliner bien avant son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023, et ce constat n’est pas une critique. Ronaldo a remarquablement défié le temps jusqu’à la fin de la trentaine ; le simple fait qu’il se prépare actuellement pour sa sixième phase finale de Coupe du monde atteste de son engagement sans doute inégalé envers son métier.

    Peu de joueurs peuvent prétendre faire autant en dehors du terrain. Aujourd’hui, le problème est que Ronaldo n’est plus capable d’imposer le même niveau d’intensité sur la pelouse.

    Peu d’avant-postes de haut niveau se passent aujourd’hui de pressing, ce qui fait de lui une anomalie du football contemporain. Le Portugal aurait donc tout à gagner à aligner un avant-centre plus mobile.

    Il n’est d’ailleurs pas anodin que la Seleção ait réalisé sa performance la plus aboutie des éliminatoires, avec Ramos à la pointe, lors de la victoire 9-1 contre l’Arménie, match que Ronaldo a manqué en raison d’une suspension.

    Enfin, la nature même de la suspension de Ronaldo souligne un autre problème potentiel pour le sélectionneur en Amérique du Nord.


  • FBL-WC-2026-IRE-POR-QUALIFIERAFP

    Crises de colère

    Ronaldo est un compétiteur né, animé par une aversion profonde pour la défaite. Si son tempérament impulsif n’est pas nouveau, il s’est accentué avec les années.

    Au cours de ses trois ans et demi à Al-Nassr, il a multiplié les crises de colère dans la quête d’un titre majeur. Plus tôt cette année, il est même allé jusqu’à faire grève, convaincu que la Ligue professionnelle saoudienne complotait contre son club, renforçant l’impression qu’il refuse toujours que les événements lui échappent – une tendance qui inquiète les supporters portugais à l’approche de la Coupe du monde.

    Rappelons qu’il avait écopé d’un carton rouge direct pour avoir frappé sans raison Dara O’Shea lors de la défaite en qualifications contre l’Irlande en novembre dernier, ce qui le rendait initialement inéligible pour les premiers matches de groupe du Portugal.

    La FIFA a toutefois réduit de manière exceptionnelle sa suspension à un seul match, lui permettant d’affronter la RD Congo et l’Ouzbékistan et de lancer en fanfare sa dernière phase finale.

    Reste à savoir si son impatience ne risque pas de devenir un boulet dès l’entrée en lice dans le tournoi à élimination directe.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    Le dernier acte de la rencontre

    Malgré l’attention constante des médias sur Ronaldo, c’est avant tout lui-même qui se met la plus grande pression. Perfectionniste accompli, il ne se contente que de l’excellence, ce qui rend la victoire impérative.

    Si son arrivée au Moyen-Orient a pu être motivée par des considérations financières, il n’en demeure pas moins que remporter la Pro League cette saison lui tenait à cœur : les larmes qu’il a versées avant la fin du match contre Damac le mois dernier en témoignent. Cette fois, son bonheur et son soulagement l’emportaient, car son doublé avait virtuellement offert le titre à son équipe.

    En ce sens, il est difficile de surestimer l’importance de la prochaine Coupe du monde pour Ronaldo, car il s’agit véritablement de sa dernière danse sur la plus grande scène de toutes. Malgré les rumeurs selon lesquelles il souhaiterait disputer le prochain tournoi en 2030 aux côtés de son fils, Cristiano Jr, il n’aura tout simplement pas d’autre occasion de laisser une empreinte indélébile sur le tournoi le plus prestigieux du football.

    Quintuple Ballon d’Or, il n’a disputé qu’une demi-finale et ne compte aucun but en phase à élimination directe. Son héritage mondialiste est donc en jeu en Amérique du Nord, et la pression sur ses épaules n’a jamais été aussi lourde.

    Heureusement pour lui, ce fardeau sera largement partagé par un groupe au potentiel historique : même si le public assiste peut-être à la version la moins éclatante de Ronaldo, ce dernier évolue au sein de la sélection la plus forte jamais assemblée par la Seleção.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    Une conclusion digne d’un conte de fées ?

    Avec Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes, le Portugal aligne sans doute le meilleur trio axial du moment. Derrière eux, le solide Diogo Costa bénéficie d’une défense de haut niveau menée par Ruben Dias (Manchester City) et renforcée sur le côté gauche par le talentueux Nuno Mendes.

    Avec Bernardo Silva toujours présent, l’expérience et la qualité ne manquent pas non plus en attaque, même si des doutes subsistent quant à la capacité de joueurs comme João Félix et Rafael Leão à pleinement s’épanouir.

    Toutefois, l’équipe repose toujours en grande partie sur Cristiano Ronaldo. Sélectionné grâce à sa capacité à marquer en qualifications, en Ligue des Nations et en Pro League saoudienne, il doit désormais prouver qu’il peut encore briller au plus haut niveau à 41 ans.

    Il devra surtout préserver son sang-froid, et pas seulement face au but. Le Portugal compte sur un Ronaldo capable de canaliser ses émotions lorsque la pression montera durant les phases à élimination directe, un exercice qui s’annonce délicat au vu de sa tension palpable ces quatre dernières années.

    Reste que cette soif de triomphe peut aussi être un atout : sa motivation et sa détermination inspirent ses partenaires, unis dans l’objectif de « gagner la Coupe du monde avec Ronaldo et pour Ronaldo », comme le rappelle Vitinha.

    Certains s’interrogeront sur l’opportunité d’accorder autant d’importance à un seul homme, mais la décision est parfaitement compréhensible. Ronaldo n’a pas seulement été un grand joueur pour le Portugal ; il est depuis longtemps un symbole de la Seleção. Il a traversé d’énormes épreuves pour en arriver là.

    Il a poussé son corps et son esprit jusqu’à l’extrême au cours des quatre dernières années pour tenter de vivre une fin de conte de fées. Si l’on ignore encore si son sacrifice portera ses fruits, une chose est sûre : quel que soit l’issue du rêve de Ronaldo, il y aura des larmes.

Matchs Amicaux
Portugal crest
Portugal
POR
Chile crest
Chile
CHL