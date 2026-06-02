L'héritage de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde : l'icône portugaise doit encore briller pour que son palmarès planétaire soit en phase avec sa légende d'ici 2026

Ronaldo était arrivé au Qatar avec, comme à son habitude, la conviction non seulement de faire taire ses détracteurs après une fin de parcours honteusement chaotique lors de son deuxième passage à Manchester United, mais aussi de remporter le seul trophée qui lui avait échappé.

Il a finalement quitté le tournoi comme il avait quitté Old Trafford : sa réputation ternie par des démonstrations publiques d’irritabilité et par des informations selon lesquelles il aurait menacé, en privé, de quitter le camp portugais après avoir été écarté pour le match des huitièmes de finale contre la Suisse – rencontre que l’équipe de Fernando Santos a remportée 6-1 grâce à un triplé de Gonçalo Ramos, son remplaçant.

« Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de choses ont fait l’objet de spéculations, mais mon dévouement envers le Portugal n’a jamais faibli un seul instant », a écrit Ronaldo dans un message publié sur les réseaux sociaux. « J’ai toujours été un joueur parmi d’autres, me battant pour l’objectif de tous, et je ne tournerais jamais le dos à mes coéquipiers et à mon pays. »

« Pour l’instant, a-t-il ajouté, il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Merci, Portugal. Merci, Qatar. Le rêve était beau tant qu’il a duré… Maintenant, nous devons laisser le temps être un bon conseiller et permettre à chacun de tirer ses propres conclusions. »

La Fédération portugaise de football (FPF) a estimé qu’il était « temps d’entamer un nouveau cycle » avec un nouvel entraîneur, sans toutefois nommer de nouveau capitaine.

Lorsque Roberto Martínez est nommé successeur de Santos le 9 janvier 2003, il dispose d’une occasion en or de bâtir une équipe prometteuse autour des nombreux talents portugais. Il ne la saisit pas.

Pour sa première initiative majeure à la tête de la Seleção, l’Espagnol s’est envolé vers l’Arabie saoudite afin de convaincre Ronaldo de mener le Portugal vers l’Euro 2024. Un choix qui, sans surprise, s’est révélé désastreux.