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L’exil de trois décennies de Guernesey prend fin alors que la star de Bournemouth Alex Scott fait ses débuts avec l’Angleterre lors d’une victoire contre la Tchéquie
Une nuit historique pour la star de Guernesey
Scott a réalisé un rêve de toujours mardi soir en honorant sa première sélection avec l’Angleterre lors d’un match de Ligue des nations contre la Tchéquie. Le joueur de 23 ans, né à Guernesey, est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur masculin originaire des îles Anglo-Normandes à représenter l’Angleterre depuis la dernière apparition du légendaire meneur de jeu de Southampton Matt Le Tissier en 1997. Ce fut une soirée importante, à la fois pour le joueur et pour sa région d’origine, lorsqu’il est entré sur la pelouse pour confirmer sa progression fulgurante dans la pyramide du football anglais.
L’Angleterre était déjà en position de force au moment de l’entrée en jeu de Scott. Après une première période sans but, Anthony Gordon a ouvert le score de la tête seulement deux minutes après la reprise, avant que le capitaine Harry Kane ne double la mise à la 69e minute. Presque immédiatement après ce deuxième but, le sélectionneur intérimaire Lee Carsley a fait appel à son banc, offrant à Scott ses débuts en le lançant à la 70e minute à la place d’Elliott Anderson, pour contribuer à préserver cette victoire 2-0 devant un public à domicile en liesse.
- AFP
Retour sur la percée sur la scène internationale
S'exprimant auprès de ITV Sport, Scott a rapidement reconnu l'importance de cet accomplissement ainsi que la progression personnelle nécessaire pour atteindre ce niveau. Il a admis que ses précédentes expériences avec l'équipe première lui avaient fourni les bases nécessaires pour ce moment. Le milieu de terrain a été un élément régulier des sélections de jeunes de l'Angleterre, mais le passage chez les seniors représente l'aboutissement de plusieurs années de dévouement depuis ses débuts à l'académie de Bristol City. « J'ai beaucoup appris, c'est certain. Je pense que lors de mon premier rassemblement, en novembre dernier, je n'étais probablement pas prêt à jouer », a expliqué Scott.
Le joueur de Bournemouth a exprimé une immense fierté d'avoir atteint un objectif que de nombreux jeunes des îles Anglo-Normandes considèrent souvent comme inaccessible en raison de leur isolement géographique par rapport aux principaux centres du continent. « Je suis évidemment vraiment très heureux. C'est quelque chose dont on rêve quand on est enfant, et quand on est jeune, on ne pense jamais vraiment que cela va devenir une réalité, donc cela a demandé énormément de travail », a-t-il ajouté.
L’évolution d’un talent de Premier League
Malgré le fait d’avoir dû attendre son tour sur le terrain, Scott a insisté sur le fait que le temps passé à s’entraîner aux côtés de stars confirmées comme Kane et Jude Bellingham a été essentiel pour sa compréhension tactique. Il a considéré sa période en marge du groupe comme un apprentissage nécessaire. « Faire partie du groupe et être dans l’équipe... c’est un immense honneur », a déclaré Scott.
Le milieu de terrain estime avoir considérablement mûri au cours des douze derniers mois, tant sur le plan de son rendement physique que de sa résistance mentale. En revenant sur sa transition de jeune espoir à international à part entière, il a souligné que la période estivale avait été le tournant de sa confiance. « J’ai senti que c’était une étape énorme pour moi, mais j’ai beaucoup appris sur le terrain, en dehors du terrain, à l’entraînement, et je me suis senti plus prêt pendant l’été », a-t-il noté.
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Dans l’attente d’un avenir radieux
Avec sa première sélection désormais en poche, Scott en veut davantage et espère obtenir d’autres opportunités avec l’actuel staff de l’Angleterre. Il attribue à l’environnement créé à St George’s Park le fait de s’être senti suffisamment à l’aise pour performer au plus haut niveau. Après s’être imposé comme un habitué de Premier League au Vitality Stadium, Scott va désormais chercher à devenir un élément permanent du groupe anglais à mesure que l’équipe prépare ses prochains tournois.
« Je suis définitivement prêt maintenant. Cela a demandé beaucoup de travail, et je suis vraiment reconnaissant envers le staff et le sélectionneur de m’avoir lancé », a-t-il conclu.
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