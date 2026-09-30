L’exil de trois décennies de Guernesey prend fin alors que la star de Bournemouth Alex Scott fait ses débuts avec l’Angleterre lors d’une victoire contre la Tchéquie

Scott a réalisé un rêve de toujours mardi soir en honorant sa première sélection avec l’Angleterre lors d’un match de Ligue des nations contre la Tchéquie. Le joueur de 23 ans, né à Guernesey, est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur masculin originaire des îles Anglo-Normandes à représenter l’Angleterre depuis la dernière apparition du légendaire meneur de jeu de Southampton Matt Le Tissier en 1997. Ce fut une soirée importante, à la fois pour le joueur et pour sa région d’origine, lorsqu’il est entré sur la pelouse pour confirmer sa progression fulgurante dans la pyramide du football anglais.

L’Angleterre était déjà en position de force au moment de l’entrée en jeu de Scott. Après une première période sans but, Anthony Gordon a ouvert le score de la tête seulement deux minutes après la reprise, avant que le capitaine Harry Kane ne double la mise à la 69e minute. Presque immédiatement après ce deuxième but, le sélectionneur intérimaire Lee Carsley a fait appel à son banc, offrant à Scott ses débuts en le lançant à la 70e minute à la place d’Elliott Anderson, pour contribuer à préserver cette victoire 2-0 devant un public à domicile en liesse.